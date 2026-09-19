Nueva York podría tener lluvias intensas este domingo: estas son las zonas donde existe riesgo de inundaciones

Nueva York y varias zonas del noreste de Estados Unidos afrontarán el domingo 20 de septiembre lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas y anegamientos urbanos. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Nueva York y varias zonas del noreste de Estados Unidos afrontarán el domingo 20 de septiembre un episodio de lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas y anegamientos urbanos. El pronóstico afecta a la ciudad de Nueva York, el norte de Nueva Jersey, Long Island, el valle bajo del Hudson y sectores del sureste de Connecticut. El mayor impacto se espera entre la tarde y la noche, aunque las precipitaciones pueden extenderse hasta la mañana del lunes 21 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El sistema de baja presión avanzará desde el oeste y llevará humedad desde el Atlántico hacia el corredor de la Interestatal 95, una vía que conecta a Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston. Los acumulados previstos para el área metropolitana de Nueva York oscilan, en general, entre 25 y 38 milímetros de lluvia, aunque algunos puntos podrían superar esos registros si las bandas de precipitación permanecen sobre el mismo lugar, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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El Centro de Predicción Meteorológica, organismo que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ubicó buena parte de la región bajo un riesgo leve de lluvias excesivas. La categoría contempla inundaciones repentinas aisladas o dispersas, con mayor posibilidad en áreas de drenaje deficiente, calles bajo nivel, autopistas y cursos de agua pequeños, según el Centro de Predicción Meteorológica.

¿Cuándo lloverá en Nueva York y en qué horario aumentará el riesgo de inundaciones?

Las primeras lluvias llegarán a sectores del oeste del estado de Nueva York y de Pensilvania durante la noche del sábado 19 de septiembre. Luego, el sistema se desplazará hacia Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York, Long Island y Connecticut durante la madrugada y la mañana del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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La etapa de mayor atención se concentrará desde las primeras horas de la tarde del domingo hasta la noche. En ese período, la atmósfera tendrá mayor contenido de humedad y podrá generar chaparrones persistentes, con posibles tormentas eléctricas incorporadas a las franjas de lluvia. Esa combinación puede aumentar el caudal de los sistemas de drenaje en poco tiempo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Los pronósticos prevén que la lluvia pierda intensidad durante la madrugada del lunes 21 de septiembre. Sin embargo, algunos sectores del corredor de la Interestatal 95 pueden registrar precipitaciones residuales durante las primeras horas de la jornada laboral, lo que podría afectar el tránsito de vehículos y el funcionamiento de algunos servicios de transporte, según FOX Weather.

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El volumen final de agua dependerá de la trayectoria de las bandas de lluvia. Una variación de pocos kilómetros puede modificar los acumulados entre barrios y condados, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen la recomendación de revisar los avisos locales antes de viajar, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Centro de Predicción Meteorológica ubicó a gran parte de la región metropolitana de Nueva York bajo un nivel leve de riesgo de lluvias excesivas. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué zonas de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen mayor riesgo de anegamientos?

El área bajo vigilancia incluye los cinco distritos de Nueva York, el norte de Nueva Jersey, el valle bajo del Hudson, Nassau y sectores de Suffolk, en Long Island. También alcanza a partes del sureste de Connecticut, donde las lluvias pueden intensificarse durante la tarde y la noche del domingo, según el Centro de Predicción Meteorológica.

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En Nueva York, el mayor riesgo se concentra en calles con desagües limitados, túneles, accesos a autopistas y zonas bajas. Las precipitaciones intensas pueden provocar acumulaciones de agua en pocos minutos, incluso en lugares donde el total de lluvia diario no resulte excepcional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las áreas próximas a arroyos y ríos pequeños también requieren seguimiento. Estos cursos de agua responden con rapidez a las precipitaciones concentradas y pueden superar su nivel habitual si varias tormentas descargan sobre la misma cuenca. Las autoridades no prevén inundaciones generalizadas en toda la región, pero advierten sobre impactos localizados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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La previsión para el norte y el este del área metropolitana contempla acumulados algo superiores a los de la ciudad. Partes del valle del Hudson y Connecticut podrían recibir entre 38 y 51 milímetros, mientras que Nueva York, Newark y sectores de Long Island tendrían registros generales de entre 13 y 38 milímetros, de acuerdo con estimaciones recogidas por FOX 5 New York.

¿Cuánta lluvia se espera en Nueva York durante el domingo 20 de septiembre?

La estimación principal sitúa los acumulados en Nueva York entre 25 y 38 milímetros. El rango equivale a entre una y una pulgada y media de lluvia, aunque las cifras pueden aumentar en sectores puntuales por el paso repetido de chaparrones sobre una misma zona, según CBS New York.

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El pronóstico de lluvias intensas en Nueva York no implica que las precipitaciones mantendrán la misma fuerza durante todo el día. La mayor parte de la jornada podría transcurrir con lluvia moderada o intermitente, mientras que el peligro de inundaciones se vincula a los períodos de aguaceros más concentrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El aire húmedo que ingresará desde el sur y el este aportará condiciones favorables para una lluvia eficiente. Los meteorólogos prevén valores de agua precipitable cercanos a 51 milímetros, una medida que representa la cantidad de vapor disponible en la atmósfera para transformarse en precipitación, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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La presencia de tormentas dentro de las áreas de lluvia también puede generar diferencias en los registros. En los lugares donde las células se desplacen lentamente o reaparezcan varias veces, las tasas horarias de precipitación pueden superar la capacidad de absorción del suelo y de los desagües, de acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y evitar circular por calles o caminos cubiertos por agua. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Hay alerta de inundación en Nueva York este domingo?

El Centro de Predicción Meteorológica incluyó gran parte de la región metropolitana en un nivel leve de riesgo de precipitaciones excesivas, una escala que señala la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas o dispersas. Esa evaluación no equivale a una advertencia de inundación para toda la ciudad, sino a un indicador de condiciones favorables para incidentes localizados, según el Centro de Predicción Meteorológica.

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Las alertas meteorológicas pueden modificarse a medida que se defina la trayectoria del sistema. El Servicio Meteorológico Nacional publica avisos por condado y por municipio, por lo que los residentes deberán verificar si se emiten vigilancias o advertencias específicas para sus zonas antes y durante el episodio de lluvia.

Una vigilancia indica que existen condiciones para la ocurrencia de un fenómeno meteorológico, mientras que una advertencia señala que el evento es inminente, está en desarrollo o ya fue detectado. Esta diferencia resulta relevante para quienes viven en áreas expuestas a anegamientos recurrentes o tienen previsto circular por rutas con pasos bajo nivel, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades recomiendan no atravesar calles ni caminos cubiertos por agua, debido a que la profundidad y el estado del pavimento pueden no ser visibles. También aconsejan consultar las restricciones de tránsito y los comunicados de los servicios de transporte ante posibles demoras por acumulación de agua, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo seguirá el tiempo después de las lluvias del domingo?

Las precipitaciones deberían disminuir durante la mañana del lunes 21 de septiembre, aunque el noreste de Estados Unidos mantendrá un patrón inestable durante los días siguientes. Los pronósticos de mediano plazo contemplan nuevas posibilidades de lluvia y temperaturas inferiores a las registradas durante la semana previa, según CBS New York.

Las máximas del domingo en Nueva York se ubicarían entre 18 y 21 ℃, equivalentes a 65 y 70 ℉, debido a la cobertura nubosa y a las lluvias. Durante la próxima semana, las temperaturas podrían mantenerse en un rango similar, con condiciones más cercanas a las habituales de octubre, de acuerdo con CBS New York.

Los modelos meteorológicos también evalúan la posible formación de una perturbación frente a la costa noreste hacia mediados de la semana. Esa proyección aún presenta incertidumbre y dependerá de la evolución del sistema que llegará el domingo, según FOX Weather.

Para los habitantes de Nueva York, Nueva Jersey, Long Island y Connecticut, el impacto inmediato estará ligado a la intensidad de las lluvias del domingo y a la emisión de avisos oficiales. El seguimiento del pronóstico por condado será clave hasta que el sistema se retire durante el lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.