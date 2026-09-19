Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

Karol G realizó dos funciones sold out en el MetLife Stadium. En el medio, habló con Teleshow (Gentileza Prensa)

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(Enviada especial Nueva Jersey) Karol G repasó su relación con el público argentino en la conferencia de prensa que ofreció en el marco de la etapa norteamericana de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, que Teleshow presenció luego de asistir también a su show en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La cita se realizó al mediodía, en un espacio elevado del estadio con vista a las tribunas vacías, en la ventana que la artista tuvo entre su primera y su segunda función en el recinto.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, llegó al encuentro luciendo un jean con aplicaciones de brillos, sobre el que llevaba una sobrefalda de tul azul, abierta al frente, a modo de capa suelta. Completó el look con una musculosa ajustada con la inscripción ‘Princesa’. El look, en tonos azules, remite a la estética visual de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, el mismo universo que la artista describió horas antes durante su show. Aunque reconoció estar cansada tras la función de la noche anterior, se mostró con muy buena predisposición y sumamente amorosa.

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La cantante colombiana describió a la audiencia argentina como una de las más intensas entre los públicos que recibe en sus shows. “El argentino es súper ruidoso”, dijo, y agregó que identifica una particularidad cultural en la manera en que el público se presenta a los conciertos: “El argentino llega a cualquier estadio y sabe a qué va”. Vinculó esa intensidad con la relación del país con el fútbol, aunque aclaró que la conexión excede ese ámbito específico.

Una postal del show de Karol G: puesta temática y orgullo latino

“Argentina es uno de los países donde la energía y los gritos y la alegría de la gente es impresionante”, señaló la artista, quien también retomó la comparación que había planteado en una entrevista previa con este medio sobre las estructuras edilicias de Buenos Aires. “Argentina tiene algo muy particular: cuando yo voy allá me siento como en una mezcla entre Latinoamérica pero no, como que las estructuras y la arquitectura es bien europea”, explicó, y sostuvo que guarda “muy bonitos recuerdos” de su última visita al país, que data de abril de 2024.

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Sobre la expectativa por el show en el Monumental, la cantante contrapuso el recinto con el estadio de Vélez Sarsfield, que utilizó en su presentación anterior en el país. “Me pasa esta vez que vamos a un estadio más grande, entonces me da mucha emoción ver que la última vez que fuimos a un estadio se nos iba a caer, no sé cómo va a ser la energía esta vez”, expresó, en referencia al desafío que representa trasladar esa misma respuesta del público a un espacio de mayor magnitud.

“Argentina es uno de los países donde la energía y los gritos y la alegría de la gente es impresionante”, dijo la colombiana en diálogo con Teleshow

La artista también evaluó el trato que reciben los músicos que se presentan en el país. “Los argentinos tienen muy buena relación con los músicos y con los artistas”, afirmó, en un pasaje de la respuesta dedicado al vínculo general entre el público local y los artistas en vivo.

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El tramo con mayor repercusión de su testimonio llegó cuando fue consultada sobre una posible colaboración futura vinculada a algún artista o género musical argentino. Sin confirmar un proyecto concreto, mencionó públicamente a la cantante Cazzu como una posible referencia para un trabajo conjunto. “Puedo reconocer públicamente hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta”, dijo, y contó que la vio recientemente cantar su tema “Ese Hombre Es Malo” durante un show en Nueva York.

Karol G traerá su Viajando por el Mundo Tropitour el 5 de febrero al estadio Más Monumental

La colombiana describió el estilo de la artista jujeña como afín al espíritu de su último álbum, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, presentado el 7 de agosto y que debutó en el primer puesto del ranking Top Latin Albums de Billboard. “Ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que representa todo lo que quería expresar en el mood de ‘no me arrepiento de ser quien soy’”, explicó. Karol G situó el origen de ese vínculo varios años atrás y dejó planteada la posibilidad de retomarlo: “Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella, sería fantástico”, cerró.

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Las declaraciones llegaron horas antes de su segunda función en el MetLife Stadium, donde la telonera será Becky G. El “Tropitour” continuará luego por Latinoamérica y Europa, con fechas confirmadas hasta julio de 2027, entre ellas la presentación en el Estadio Monumental prevista para el 5 de febrero.

Fotos: Gentileza Prensa