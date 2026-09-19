EEUU escoltó el paso de más de 1.000 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz en los últimos dos meses

El almirante Brad Cooper ofrece un mensaje informativo sobre las operaciones navales de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

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El Ejército de Estados Unidos permitió el paso de más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz, según anunció este sábado el comandante del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper.

“Eso significa 1.000 millones de barriles de petróleo crudo que han salido por el estrecho de Ormuz en los últimos dos meses”, explicó el militar en un video publicado en X en la cuenta oficial del CENTCOM.

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“Hemos alcanzado este hito significativo mientras asistíamos a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales a través del estrecho, brindando protección coordinada. Claramente, el impulso está creciendo. Las principales rutas de tránsito en el estrecho están libres de minas”, aseguró.

Cooper presumió de los logros del Ejército al afirmar que “miles de buques han pasado por el estrecho”, mientras “Irán no ha exportado ni un solo barril gracias a nuestro férreo bloqueo”.

El Ejército de Estados Unidos permitió el paso de más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz

Sin embargo, “a pesar de este progreso” reconoció que mantiene “una visión clara y un enfoque preciso” mientras el Ejército trabaja con agencias intergubernamentales de Estados Unidos, “así como con los seis socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), las compañías de seguros y las navieras, para aumentar el volumen de tráfico a través del estrecho de Ormuz”.

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Cooper aseguró que “el esfuerzo está dando sus frutos” ya que “el volumen de petróleo crudo, carga y gas natural licuado en las últimas dos semanas es mayor que en cualquier otro momento de los últimos seis meses”.

El comandante del CENTCOM explicó también que mantienen la colaboración con “todos los socios de la región, mejorando su defensa aérea, formando una nueva unidad de drones de ataque de la coalición y manteniendo el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes abiertas y despejadas”.

El anuncio llega en un momento delicado para la Administración del presidente Donald Trump, ya que este viernes el precio promedio del diésel en Estados Unidos se mantenía cerca de su máximo histórico, en 6,43 dólares por galón, según los últimos datos de GasBuddy, en medio de las persistentes tensiones en los mercados energéticos.

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Una ametralladora montada permanece orientada hacia un buque de la Marina de Estados Unidos durante tareas de vigilancia cerca de Irán

El discurso completo de Cooper

Hola, soy el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, y quiero informarles sobre el estrecho de Ormuz y los increíbles hitos que los hombres y mujeres estadounidenses uniformados continúan logrando.

Las fuerzas del CENTCOM han respaldado la salida de más de 159 millones de metros cúbicos (más de 1.000 millones de barriles) de petróleo crudo del Golfo. Eso equivale a 159 millones de metros cúbicos (1.000 millones de barriles) de petróleo crudo que han salido a través del estrecho de Ormuz en los últimos dos meses.

Hemos alcanzado este importante hito mientras ayudábamos a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales por el estrecho mediante la prestación de protección coordinada. Claramente, el impulso está aumentando. Las principales rutas de tránsito en el estrecho están libres de minas. Miles de barcos han atravesado el estrecho. Más de 159 millones de metros cúbicos (1.000 millones de barriles) de crudo han sido enviados por socios del Golfo a través del estrecho de Ormuz, e Irán ha exportado cero metros cúbicos (cero barriles) gracias a nuestro férreo bloqueo.

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Incluso con este avance, mantenemos la claridad y una concentración absoluta mientras trabajamos con nuestros compañeros en las agencias interinstitucionales de Estados Unidos, así como con los seis socios del Consejo de Cooperación del Golfo, conocido como el CCG, además de compañías de seguros y navieras, para aumentar el volumen del flujo de tráfico a través del estrecho de Ormuz.

El esfuerzo está dando resultados. El volumen de petróleo crudo, carga y gas natural licuado durante estas dos últimas semanas es mayor que en cualquier otro momento de los últimos seis meses.

También estamos trabajando con todos los socios de la región, reforzando sus defensas aéreas, formando una nueva unidad de drones de ataque de la coalición y manteniendo abierto y despejado el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes.

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El estadounidense promedio que realiza esta importante labor tiene alrededor de 25 años. Son pilotos, personal de mantenimiento, especialistas en logística, especialistas culinarios, defensores aéreos, analistas de inteligencia y miembros de todos los demás campos profesionales que conforman las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la mayor fuerza de la Tierra.

A todos nuestros miembros del servicio y socios: manténganse concentrados y sigan con el excelente trabajo. Muchas gracias.