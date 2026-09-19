El embajador de EEUU en Dinamarca dijo que el acuerdo sobre Groenlandia es “una gran victoria” para todas las partes

El embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth A. Howery, junto a Vivian Motzfeldt, miembro del Parlamento de Groenlandia, en la inauguración de un nuevo consulado estadounidense en Nuuk, Groenlandia (REUTERS/Tim Barsoe)

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El embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, afirmó este sábado que el acuerdo anunciado el viernes entre Washington y Copenhague sobre Groenlandia es “una gran victoria” para todas las partes.

“Esta es una gran victoria para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados de la OTAN”, señaló Howery en un mensaje publicado en redes sociales.

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“Estamos deseando trabajar con nuestros socios y amigos del Reino de Dinamarca para aplicar este histórico acuerdo que refuerza la seguridad y la defensa en el Ártico durante las próximas generaciones”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá “el control permanente” de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. REUTERS/Evan Vucci

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en tanto, confirmó que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos tiene como objetivo garantizar la “seguridad compartida” sobre Groenlandia. Frederiksen destacó que el texto “reconoce la soberanía y la integridad territorial” de su país, además del “derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

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Frederiksen viajará a Nueva York para firmar el acuerdo, según ha revelado el ministro de Industria y Comercio danés, Martin Lidegaard. “No puedo dar más detalles sobre el contenido concreto del acuerdo. Está previsto que lo firme la primera ministra en Nueva York la próxima semana, junto con Groenlandia y Estados Unidos”, indicó en declaraciones recogidas por el diario danés ‘Berlingske’.

Está previsto que el acuerdo se firme aprovechando la celebración de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU en su sede de Nueva York.

El líder del principal partido de la oposición danesa, Izquierda-Partido Liberal de Dinamarca (Venstre), Troels Lund Poulsen, ha respaldado el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca para garantizar la seguridad de la isla de Groenlandia.

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“Es una noticia importante y positiva para Groenlandia, Dinamarca y nuestra seguridad común”, ha afirmado Poulsen en una publicación en redes sociales en la que ha destacado la necesidad de “una estrecha cooperación con Estados Unidos sobre nuestra seguridad”.

Mette Frederiksen viajará a Nueva York para firmar el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia

Sin embargo, pide la publicación del acuerdo. “Para mí es absolutamente crucial que el acuerdo reconozca la soberanía del Reino y el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro”, ha planteado.

También la líder del Partido Conservador, segunda fuerza de la oposición, Mona Juul, ha apoyado el acuerdo y ha destacado el trabajo diplomático que ha permitido llegar a esta solución.

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“El trabajo diplomático previo tiene un gran valor. Ahora debemos lograr nuestro objetivo de seguridad en el Ártico y la firma de todas las partes”, ha apuntado en redes sociales. “Estoy orgullosa de que estemos tan unidos”, añadió.

También la patronal danesa Confederación de la Industria Danesa ha celebrado la “estrecha colaboración” pactada entre Dinamarca y Estados Unidos, en palabras de su presidente, Lars Sandahl Sorensen. “Estados Unidos es uno de los aliados más importantes de Dinamarca y nuestro principal socio comercial. Una cooperación transatlántica fuerte es crucial en un momento de creciente incertidumbre geopolítica”, argumentó.

Resalta así la importancia de que el Ártico sea “una zona estable y segura para la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible”. “Las empresas danesas también van a contribuir a ello”.

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(Con información de Europa Press)