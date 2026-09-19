Independiente tendrá una visita clave a Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura y la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Unión de Santa Fe recibirá a Independiente el sábado por la fecha 10 del Torneo Clausura

Guardar

Independiente y Unión protagonizarán un atractivo duelo este sábado en Santa Fe por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se llevará adelante en el estadio 15 de Abril desde las 16:45, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión a cargo de ESPN Premium.

El conjunto santafesino llega al compromiso con 13 puntos en nueve fechas, producto de 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas y ocupa el séptimo lugar de la Zona A. En su última presentación, el Tatengue cayó 2-1 ante Talleres de Córdoba el pasado sábado 12 de septiembre, un tropiezo que interrumpió una racha de cuatro victorias consecutivas. Como local en el Clausura, el equipo dirigido por Leonardo Madelón tiene un historial positivo: tres triunfos y solo una caída en cuatro partidos, con 21 goles a favor y 11 en contra.

PUBLICIDAD

Por su parte, Independiente llega como favorito en las estadísticas, pero con una irregularidad que complica el pronóstico. El Rojo suma 14 puntos en nueve fechas —4 victorias, 2 empates y 3 derrotas— y es sexto en el mismo grupo, un escalón por encima de su próximo rival. En la fecha anterior, el equipo de Jadson Viera empató 1-1 con San Lorenzo en el estadio Libertadores de América, resultado que lo privó de estar entre los primeros del grupo. Antes, en la fecha 8, había conseguido su primera victoria bajo la conducción del técnico uruguayo: 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, gracias a un gol de Leonardo Godoy. Como visitante en el Clausura, el Rojo acumula tres victorias y una derrota en cuatro salidas, lo que lo convierte en un rival peligroso fuera de Avellaneda.

Independiente, además, suma 38 puntos en la Anual y figura en la 11ª posición: hoy no estaría accediendo a ninguna Copa internacional. Una victoria lo hará saltar momentáneamente al 8° puesto, pero también evitar que Unión (34) le recorte diferencia en esa lucha.

PUBLICIDAD

Jadson Viera rearmó a Independiente tras las salidas de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez, con Felipe Tempone como centrodelantero (FOTOBAIRES)

El historial reciente entre ambos muestra una rivalidad pareja. En los cinco duelos más recientes en competencias oficiales, cada equipo ganó dos y hubo un empate; aunque en términos de goles el balance favorece a Independiente, con 10 tantos contra 7 del Tatengue. El último antecedente entre ellos fue en la Copa Argentina, el 22 de mayo de 2026, con victoria del Rojo 2-0. Antes, el 10 de marzo de 2026, protagonizaron un empate espectacular de 4-4 en Avellaneda por el Torneo Apertura.

El armado del equipo de Viera estuvo condicionado por el mercado de pases de agosto, cuando el club perdió al goleador Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y el chileno Maximiliano Gutiérrez, tres jugadores que venían siendo titulares. Ante la falta de un delantero de reemplazo, Felipe Tempone asumió como centrodelantero de referencia. En el lateral derecho, Leonardo Godoy ocupa el puesto de forma habitual, dado que Santiago Arias continúa recuperándose de una lesión en el sóleo. El técnico también evalúa el ingreso del delantero chileno Iván Morales, llegado a préstamo desde Argentinos Juniors, aunque su posible participación sería desde el banco de suplentes. En el mediocampo, Iván Marcone y Mateo Pérez Curci son los nombres de mayor continuidad.

PUBLICIDAD

El juvenil Juan Arrayago festeja el gol ante San Lorenzo por el Torneo Clausura (Fotobaires)

Probables formaciones

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Arrayago, Franco Calderón y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán y Josías Palais; Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura