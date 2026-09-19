Deportes

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

El Millonario, tras una seguidilla de buenos resultados, intentará afianzarse en los puestos de playoffs ente un necesitado Globo. Desde las 19, por ESPN Premium

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Horario y dónde ver River Plate-Huracán:

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 20 de septiembre (España).

Televisación: a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium

12:00 hsHoy

¿Cómo llega Huracán?

El Globo, por su parte, intentará sostener la recuperación luego de vencer por 2 a 1 a Racing en su última presentación. Ese resultado cortó una racha de cuatro partidos sin victorias que había alejado a los de Parque Patricios de los puestos de clasificación.

11:30 hsHoy

Convocados de River Plate:

Nómina gráfica con el escudo de River Plate que detalla los futbolistas convocados por posición y menciona al técnico Leonardo Ponzio
El Club Atlético River Plate presenta la lista de jugadores convocados por el director técnico Leonardo Ponzio para el partido frente a Huracán en el Torneo Clausura 2026.
11:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario llega con tres triunfos consecutivos (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán), una serie de resultados que renovó las expectativas tras un semestre marcado por derrotas y eliminaciones. Una nueva victoria le permitiría consolidarse entre los equipos que avanzan a los octavos de final y mejorar su ubicación en la tabla anual, con la clasificación a la Copa Libertadores como objetivo.

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

10:15 hsHoy

El Millonario y el Globo se verán las caras este sábado 19 de septiembre, desde las 19, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari. El encargado del VAR será Fernando Echenique y el del AVAR será Diego Romero.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Huracán, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.

previa de River-Huracán
River Plate recibirá a Huracán en el Monumental

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