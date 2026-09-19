River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver River Plate-Huracán:
Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 20 de septiembre (España).
Televisación: a través del pack fútbol en la señal ESPN Premium
¿Cómo llega Huracán?
El Globo, por su parte, intentará sostener la recuperación luego de vencer por 2 a 1 a Racing en su última presentación. Ese resultado cortó una racha de cuatro partidos sin victorias que había alejado a los de Parque Patricios de los puestos de clasificación.
Convocados de River Plate:
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario llega con tres triunfos consecutivos (Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán), una serie de resultados que renovó las expectativas tras un semestre marcado por derrotas y eliminaciones. Una nueva victoria le permitiría consolidarse entre los equipos que avanzan a los octavos de final y mejorar su ubicación en la tabla anual, con la clasificación a la Copa Libertadores como objetivo.
Probables formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
El Millonario y el Globo se verán las caras este sábado 19 de septiembre, desde las 19, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Facundo Tello, mientras que sus asistentes serán Facundo Rodríguez y Ernesto Callegari. El encargado del VAR será Fernando Echenique y el del AVAR será Diego Romero.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Huracán, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.