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Cómo pasó la noche Mirtha Legrand luego de ser internada por una recaída en su cuadro bronquial

La Chiqui ingresó el viernes por la tarde al Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta

Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio
Mirtha Legrand fue internada el viernes a la tarde por un problema respiratorio
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La salud de Mirtha Legrand volvió a preocupar al mundo del espectáculo luego de ser internada de urgencia el viernes por la tarde. La conductora de 99 años se encuentra bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei, debido a una recaída en su cuadro respiratorio, apenas cinco días después de haber recibido el alta del mismo centro de salud.

Según pudo saber Teleshow, Mirtha Legrand transitó una noche tranquila dentro del cuadro de riesgo que atraviesa. Contó con la visitas de su círculo más íntimo, entre quienes estuvieron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. Su estado general es estable y fue trasladada a una habitación individual, donde continúa bajo atención permanente del equipo médico del Sanatorio Mater Dei a la espera de los estudios pertinentes. De no mediar inconvenientes, la difusión del próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21.

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Mirtha ingresó al Mater Dei durante la tarde del martes y horas después se conoció el parte médico emitido por el director del sanatorio, el doctor Enrique Echagüe. El doctor precisó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”, una afección que compromete el tejido pulmonar y que, en pacientes de edad avanzada, requiere atención especializada. A diferencia del cuadro bronquial que motivó la internación anterior, este diagnóstico implica un seguimiento más riguroso y tratamiento endovenoso durante los primeros días.

El parte médico de Mirtha Legrand
El parte médico de Mirtha Legrand del viernes 18 de septiembre

Cabe mencionar que la situación de la conductora demanda un cuidado particular por la confluencia de varios factores. El primero y más determinante es su edad: con 99 años, Legrand pertenece a una franja etaria en la que cualquier afección respiratoria puede progresar con mayor velocidad y complicarse si no se actúa a tiempo. El segundo es el antecedente inmediato: había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio.

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A eso se suma el contexto estacional. Buenos Aires atraviesa el período de transición entre el invierno y la primavera, con oscilaciones de temperatura que favorecen la circulación de virus gripales y bacterias respiratorias.

El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
Mirtha Legrand había estado internada una semana

Las alarmas sobre la salud de Mirtha se encendieron el viernes 4 de septiembre, cuando se ausentó a último momento de la grabación de su programa y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Lo que parecía una gripe propia de esta época del años, derivó en una afección bronquial por lo que se determinó su internación.

A lo largo de esa semana, el Mater Dei emitió una serie de comunicados que daban cuenta de una recuperación sin complicaciones hasta que llegó el alta el domingo 13. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”. Cinco días después, su cuadro se complicó y reingresó al sanatorio de Palermo donde continúa con su recuperación.

<b>Juana Viale reemplazará otra vez a su abuela: quiénes son los invitados</b>

El look de Juana Viale
Juana Viale reemplazará a su abuela una vez más

Mientras la diva permanece en el Sanatorio Mater Dei, Juana Viale se hará cargo de la conducción de La Noche de Mirtha este sábado desde las 21.30 por El Trece. El programa fue grabado el viernes a la tarde, casi en simultáneo con el momento en que trascendía la noticia de la nueva internación de Legrand. A la mesa se sentarán el actor Guillermo Pfening, quien acaba de estrenar Romeo y Ofelia; la actriz e influencer Juana Repetto, conductora de Más minas que mamás; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la periodista Jésica Bossi; y el humorista Álvaro Navia.

El domingo, desde las 13.45, Viale repetirá la conducción en Almorzando con Juana, también por El Trece. En esa mesa estarán el actor Franco Masini, que protagoniza Dribbling en el Paseo La Plaza; la actriz Leonor Benedetto; la actriz y cantante Rochi Hernández; el actor y productor Jorge “Carna” Crivelli; y el cocinero Valentín Galdón Ritvo.

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