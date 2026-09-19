Nicaragua

Autoridades costarricenses detienen a 21 nicaragüenses en operativo contra la minería ilegal en Crucitas

La retención de 18 adultos y tres menores de edad nicaragüenses en una cuartería de San Carlos vuelve a poner en evidencia el flujo migratorio impulsado por la búsqueda de oportunidades económicas en Costa Rica, en medio de patrullajes fronterizos que buscan frenar la minería ilícita en la región norte

Pozo rectangular de agua turbia y lodo, revestido con lonas azules, rojas y amarillas, rodeado de tierra removida y vegetación selvática densa
La zona de Crucitas de Cutris, en San Carlos, sigue siendo un punto crítico de patrullaje por la constante actividad de minería ilegal en la frontera norte.
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En el marco de los operativos continuos de vigilancia fronteriza y combate a los delitos ambientales en la zona norte de Costa Rica, efectivos de la Fuerza Pública y la Policía de Migración ejecutaron una intervención en una cuartería ubicada en la localidad de Crucitas de Cutris, perteneciente al cantón de San Carlos.

La acción policial dio como resultado el abordaje y detención de un total de 21 ciudadanos nicaragüenses que permanecían en el territorio costarricense bajo una condición migratoria irregular.

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Según los reportes oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el grupo intervenido en el inmueble estaba conformado por 18 personas adultas y tres menores de edad. Este operativo formó parte de las estrategias de patrullaje focalizado para el control de la frontera y la prevención de actividades ilícitas asociadas a la extracción minera en este sector del país.

Durante el desarrollo de la inspección y requisa en el sitio, los oficiales procedieron al decomiso de una suma importante de dinero en efectivo, la cual ascendió a 685,020 córdobas ($18,650) y 117,700 colones ($230). Asimismo, las autoridades incautaron diversas sustancias sujetas a fiscalización, incluyendo dosis de aparente crack, 8.2 gramos de aparente marihuana y 115 paquetes de cigarrillos.

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En cuanto a los indicios vinculados con la explotación ilegal de recursos, los agentes confiscaron dos sacos cargados con material sedimentario, herramientas y diversos utensilios habitualmente empleados para la extracción y trasiego de mineral. Los sacos con sedimento fueron remitidos a laboratorios especializados con el objetivo de realizar las pruebas técnicas que permitan corroborar si el material corresponde a extracción ilícita de oro.

La Fuerza Pública de Costa Rica realizó un operativo en Cutris de San Carlos, donde detuvieron a 21 nicaragüenses. Las autoridades informaron que los individuos se dedicaban a la minería ilegal y les decomisaron cientos de miles de córdobas y colones, además de estupefacientes.

Ante la presencia de los infantes en el lugar, la Fuerza Pública coordinó de forma inmediata el traslado de los tres menores hacia el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para salvaguardar sus derechos, garantizar su protección integral y brindarles la atención correspondiente.

Por su parte, los 18 adultos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería para tramitar su situación administrativa y definir su estatus legal en Costa Rica.

El impacto de la minería ilegal en la zona fronteriza de Crucitas

La localidad de Crucitas de Cutris ha sido históricamente un punto crítico para la seguridad y la preservación ambiental en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Tras el cese de los proyectos mineros comerciales en la zona, la región experimentó una afluencia constante de mineros informales o coligalleros, muchos de los cuales cruzan la frontera de manera no autorizada en busca de vetas de oro.

Las actividades de minería ilegal en este sector conllevan graves riesgos ecológicos, principalmente por el uso no regulado de sustancias químicas nocivas como el mercurio y el cianuro para el procesamiento del sedimento. Estas prácticas contaminan las fuentes de agua locales y los suelos, generando alertas sanitarias y ambientales para las comunidades aledañas.

Grupo de hombres, incluyendo mineros con cascos y personal de seguridad, se congregan en un área boscosa con un pozo fangoso y campamentos improvisados.
En la década del 2000, el Estado costarricense otorgó la concesión del megaproyecto de minería de oro a cielo abierto a la empresa canadiense Industrias Infinito. Tras años de disputas judiciales y presión social de grupos ambientalistas, la Justicia anuló la concesión en 2010 por irregularidades ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los nicaragüenses emigran hacia Costa Rica y otros países?

La detención de ciudadanos en zonas fronterizas o de trabajo informal pone de manifiesto la continua corriente migratoria desde Nicaragua hacia distintos destinos de la región y el norte del continente. El flujo de personas hacia países como Costa Rica, Estados Unidos o España responde a una serie de factores socioeconómicos, políticos y laborales interconectados.

  • Búsqueda de oportunidades laborales y estabilidad económica:

La principal fuerza motriz de la migración nicaragüense es la necesidad de generar ingresos para el sustento familiar. Los niveles de desempleo, el subempleo y la informalidad laboral en Nicaragua impulsan a miles de personas a buscar alternativas en el extranjero. Costa Rica, por su cercanía geográfica y su dinamismo en sectores como la agricultura, la construcción, la seguridad privada, el comercio y el servicio doméstico, se convierte en el principal destino para la mano de obra no cualificada o semi-cualificada.

  • Brecha en los salarios y costo de vida
  • Factores sociopolíticos y reunificación familiar.

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