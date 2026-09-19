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Instituto defenderá la cima de la Zona A en el duelo cordobés ante Talleres: hora, TV y formaciones

La Gloria buscará asentarse en lo más alto de su zona ante la T. Antes, Gimnasia se medirá con Banfield y Gimnasia de Mendoza con Deportivo Riestra

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Gimnasia-Banfield, Gimnasia de Mendoza-Riestra e Instituto-Talleres, los partidos del sábado
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El Torneo Clausura ingresó en su recta final y las distintas instituciones buscan asentarse en zona de playoffs o sellar su boleto a una competencia internacional. En la continuidad de la décima fecha, uno de los platos fuertes será el choque con historia que enfrentará a Instituto y Talleres de Córdoba. Antes, Gimnasia recibirá a Banfield y Gimnasia de Mendoza chocará contra Deportivo Riestra.

GIMNASIA-BANFIELD:

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Gimnasia recibe a Banfield en el Bosque

Duelo de opuestos en el estadio Juan Carmelo Zerillo, popularmente conocido como el Bosque. Gimnasia buscará un triunfo que le permita asentarse en zona de playoffs, mientras que Banfield necesita sumar para engrosar su promedio y no tener complicaciones con el descenso mediante la Tabla Anual.

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El Lobo acumula tres encuentros sin derrotas, al superar a Tigre y Rosario Central e igualar contra Argentinos Juniors en La Paternal. Con 16 unidades es uno de los escoltas de Argentinos Juniors.

El Taladro, aunque viene de superar por penales a Deportivo Riestra y meterse en semifinales de Copa Argentina, tiene a Pedro Troglio en la cuerda floja al no ganar en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo local: derrotas contra Newell’s, River y Aldosivi y un empate contra Barracas.

Probables formaciones:

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: José Carreras

AVAR: Pablo Giménez

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

GIMNASIA DE MENDOZA-DEPORTIVO RIESTRA:

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Gimnasia de Mendoza chocará con Riestra

Un choque clave para mantener viva las ilusiones de clasificar a los playoffs se vivirá en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. En ese escenario, Gimnasia de Mendoza recibirá a Deportivo Riestra. Desde las 1.40, por ESPN Premium. El árbitro será Andrés Gariano y en el VAR estará Germán Delfino.

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El Lobo Mendocino, con un Agustín Módica intratable (es el goleador del certamen con 8 gritos), inició el torneo como una de las principales revelaciones pese a empatar con Boca y perder con Defensa y Justicia en sus últimas dos presentaciones. Con 16 unidades aparece en la cuarta posición.

La visita, por su parte, recibió dos goles en la última semana. Primero quedó fuera de la Copa Argentina ante Banfield por penales y luego fue goleado por 3-0 ante Lanús, lo que lo dejó en la parte baja de la tabla, a cuatro de ingresar a la zona de playoffs.

Probables formaciones:

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Delbarba

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

INSTITUTO-TALLERES:

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Instituto chocará contra Talleres de Córdoba

Instituto recibirá a Talleres este sábado, desde las 21.15, en el Monumental de Alta Córdoba, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La Gloria inició la jornada como líder de la Zona A y afrontará un partido que excede la tabla de posiciones, ante un rival que viene de vencer a Unión de Santa Fe en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo dirigido por Diego Flores atraviesa el mejor inicio de su historia en Primera División: sumó 19 puntos en nueve fechas, uno más que el recordado plantel conducido por Alfio Basile en 1979, y es el conjunto con más victorias del certamen. Además, tras el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, acumuló cuatro éxitos consecutivos como local en la máxima categoría por primera vez en 41 años. Matías Gallardo volvería al equipo en lugar de Ignacio Méndez, mientras que Jeremías Lázaro y Jhon Córdoba disputan un puesto en el ataque.

Talleres llegará con la intención de frenar el impulso de su clásico rival y sostener el envión que le dio la victoria ante Unión para mantener la ilusión de acercarse a los puestos de playoffs. Con 8 puntos inició la fecha en el anteúltimo lugar

Probables formaciones:

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariano Ascensi

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones:

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