Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Guardar

El martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la selección argentina ante Benín, en el último de los tres amistosos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó para la próxima Fecha FIFA. Los tickets para ese encuentro se pondrán a la venta desde este martes 22 de octubre y tendrán un valor que irá de los 90 mil pesos a los 480 mil.

La AFA difundió este sábado la lista de precios de las entradas para el choque en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre y de los dos duelos en el Monumental contra Burkina Faso (sábado 3 de octubre) y Benín (martes 6 del mismo mes). Para ambos duelos que se desarrollarán en el estadio de River Plate, las entradas saldrán a la venta este martes 22 de octubre exclusivamente por el sitio de la ticketera (Deportick).

PUBLICIDAD

Según reportó días atrás la Casa Madre del fútbol argentino, Messi estará presente sólo en el último encuentro. El legendario capitán figuró entre los 28 convocados por Lionel Scaloni del exterior, pero con una aclaración que realizó la AFA en su sitio web: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”.

Precios de las entradas para los dos partidos en el Monumental

Para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en River Plate, los valores son:

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Precios de las entradas para el partido en Córdoba

Para el amistoso ante Bolivia en el Kempes, la AFA fijó los siguientes valores:

Popular: $90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

AFA informó la lista de convocados del exterio y aclaró: "Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre" (Foto: @Argentina)

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Delanteros

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Lionel Messi (Inter Miami)

Noticia en desarrollo...