Dieron a conocer cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán las entradas para el último partido de Lionel Messi con la selección argentina

El martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la selección argentina ante Benín, en el último de los tres amistosos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó para la próxima Fecha FIFA. Los tickets para ese encuentro se pondrán a la venta desde este martes 22 de octubre y tendrán un valor que irá de los 90 mil pesos a los 480 mil.
La AFA difundió este sábado la lista de precios de las entradas para el choque en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre y de los dos duelos en el Monumental contra Burkina Faso (sábado 3 de octubre) y Benín (martes 6 del mismo mes). Para ambos duelos que se desarrollarán en el estadio de River Plate, las entradas saldrán a la venta este martes 22 de octubre exclusivamente por el sitio de la ticketera (Deportick).
PUBLICIDAD
Según reportó días atrás la Casa Madre del fútbol argentino, Messi estará presente sólo en el último encuentro. El legendario capitán figuró entre los 28 convocados por Lionel Scaloni del exterior, pero con una aclaración que realizó la AFA en su sitio web: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”.
Precios de las entradas para los dos partidos en el Monumental
Para los amistosos ante Burkina Faso y Benín en River Plate, los valores son:
- Popular: $90.000
- Menor a Popular (3 a 10 años): $29.000
- Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
- Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
- Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000
Precios de las entradas para el partido en Córdoba
Para el amistoso ante Bolivia en el Kempes, la AFA fijó los siguientes valores:
- Popular: $90.000
- Menor a Popular (3 a 10 años): $25.000
- Platea Gasparini: $140.000
- Platea Ardiles: $170.000
LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Arqueros
Emiliano Martínez (Chelsea)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Gerónimo Rulli (Manchester City)
Defensores
Agustín Giay (Palmeiras)
Leonardo Balerdi (Roma)
Cristian Romero (Atlético de Madrid)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Juan Foyth (Villarreal)
Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
Valentín Barco (Chelsea)
Giovani Lo Celso (Betis)
Exequiel Palacios (Ipswich Town)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Nicolás Paz (Como)
Enzo Fernández (Manchester City)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Delanteros
Franco Mastantuono (Fiorentina)
Matías Soulé (Roma)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Gianluca Prestianni (Benfica)
José Manuel López (Palmeiras)
Santiago Castro (Roma)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lautaro Martínez (Internazionale)
Lionel Messi (Inter Miami)
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD