Salud

Por qué la banana y la naranja son aliadas de la salud cardiovascular, según especialistas

Dietistas consultadas por EatingWell explican que ninguna supera a la otra, sino que sus perfiles nutricionales se complementan para reducir factores de riesgo. La importancia de la combinación para potenciar sus beneficios

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Una bolsa de red blanca contiene dos naranjas enteras, dos mitades de naranja y un racimo de plátanos sobre un fondo de color beige claro.
La variedad de frutas se consolida como una estrategia cotidiana para apoyar el bienestar cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud del corazón no enfrenta a la banana y la naranja, según una comparación publicada por EatingWell. El medio concluyó que ambas frutas, asequibles y fáciles de encontrar, aportan nutrientes que favorecen el sistema cardiovascular.

Diversas investigaciones respaldan la importancia de consumir frutas variadas para la salud cardiovascular. Por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón recomienda una dieta rica en frutas, ya que su consumo habitual se asocia con menor riesgo de enfermedad cardíaca y presión arterial alta.

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Según el estudio “Fruit and Vegetable Intake and Risk of Cardiovascular Disease” publicado en el New England Journal of Medicine, quienes integran varias frutas en su alimentación diaria presentan una reducción significativa en la incidencia de eventos cardíacos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La comparación entre banana y naranja desplaza el foco desde la competencia hacia los aportes complementarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la pregunta es qué conviene más para la salud del corazón, la respuesta que recoge el medio citado es que ninguna supera a la otra. Dietistas citadas por el medio sostienen que la banana y la naranja ofrecen beneficios distintos y complementarios, por lo que ambas pueden formar parte de una alimentación cardiosaludable.

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Las enfermedades cardíacas siguen como la principal causa de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con el medio. En ese contexto, la publicación presenta a estas dos frutas como opciones habituales con potasio, fibra, vitamina C y antioxidantes.

La nota, firmada por Kelsey Kunik y revisada por la dietista Jane Leverich, parte de una idea central: no hace falta elegir una sola fruta. La clave, según el medio, está en sumar variedad nutricional con alimentos cotidianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El jugo de naranja se incorpora al análisis por su aporte de compuestos cítricos vinculados a marcadores cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aporta la banana a la salud cardiovascular

Amy Brownstein, dietista citada por EatingWell, explicó que la banana aporta potasio, fibra y polifenoles. A su juicio, esos compuestos ayudan a bajar la presión arterial, influyen en el colesterol y reducen el daño celular para favorecer vasos sanguíneos más sanos y su función.

Una banana grande aporta más del 10% del valor diario de potasio, según el texto. La dietista Whitney Stuart señaló que este mineral ayuda a contrarrestar el efecto del sodio sobre la presión arterial porque favorece su excreción en la orina.

El potasio aparece como un nutriente clave asociado al equilibrio de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El potasio aparece como un nutriente clave asociado al equilibrio de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banana también aporta cerca de 3,5 gramos de fibra por unidad. El artículo añade que, cuando está apenas verde, ofrece más almidón resistente, que luego se transforma en azúcares a medida que madura.

Stuart indicó que ese almidón resistente alimenta a las bacterias intestinales, que lo transforman en ácidos grasos de cadena corta. Con consumo regular, agregó, ese proceso puede ayudar a reducir el colesterol.

Más allá de los macro y micronutrientes, el texto destaca polifenoles con propiedades cardioprotectoras. Entre ellos menciona quercetina y catequinas, asociados con apoyo a la función de los vasos sanguíneos, menor oxidación del colesterol LDL, menos inflamación vascular y mayor producción de óxido nítrico.

Un frutero de mimbre con plátanos, manzanas rojas, naranjas y ciruelas en una encimera blanca, con uvas verdes y una naranja cortada al lado.
La fibra dietaria se vincula con beneficios metabólicos relevantes para el sistema circulatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aporta la naranja a la salud cardiovascular

La naranja aporta cerca de tres gramos de fibra, además de vitamina C, folato y flavonoides cítricos, según la comparación de EatingWell. El más abundante de esos flavonoides es la hesperidina.

Brownstein afirmó que la hesperidina, presente en la naranja y en su jugo, puede ayudar a mejorar varios factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos mencionó presión arterial, función de los vasos sanguíneos, regulación de la glucosa, inflamación y colesterol.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C se menciona por su vínculo con la protección frente al estrés oxidativo en los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto también señala que el jugo de naranja rico en hesperidina podría contribuir a mantener una presión arterial saludable y a reducir la homocisteína. Ese compuesto se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

Stuart recomendó dejar una capa de la parte blanca de la naranja al comerla, porque allí se concentra buena parte de la hesperidina. El artículo añade que el folato ayuda a convertir la homocisteína en metionina y puede contribuir a mantener niveles saludables de ese marcador.

La vitamina C completa ese perfil nutricional. Según la nota, ayuda a proteger los vasos sanguíneos del estrés oxidativo y se asocia con menor riesgo de presión arterial alta y accidente cerebrovascular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Batidos, desayunos y colaciones se proponen como vías simples para integrar frutas enteras en la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica confirma estos beneficios. Un metaanálisis de la Universidad de Harvard, publicado en Circulation, identificó que la ingesta regular de vitamina C proveniente de frutas como la naranja se vincula con una mejor función endotelial y menor inflamación, dos factores claves en la prevención de enfermedades coronarias.

Además, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos resaltan que el consumo de fibra y antioxidantes de frutas enteras contribuye a mejorar el perfil lipídico y la salud vascular.

Cómo sumar banana y naranja a una alimentación cardiosaludable

Gran variedad de frutas frescas y coloridas en cuencos y dispuestas sobre una mesa de madera, como ciruelas, cerezas, arándanos, moras, manzanas, uvas y cítricos.
La variedad de frutas se consolida como una estrategia diaria para sumar nutrientes complementarios y sostener hábitos asociados al cuidado del sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto propone incluir ambas frutas en batidos, junto con banana congelada, naranja, piña, jengibre y yogur. También sugiere usar banana triturada para endulzar productos horneados y avena, con un aporte extra de fibra y potasio.

Otra opción es llevarlas al desayuno con yogur, tostadas o como acompañamiento de la comida habitual. La nota también las presenta como tentempiés prácticos por su facilidad de transporte y conservación.

Más que plantear una elección entre una u otra, EatingWell orienta la comparación hacia la combinación de nutrientes. Integrar banana y naranja con regularidad permite reunir potasio, almidón resistente, polifenoles, vitamina C, folato, fibra y hesperidina en un mismo patrón de alimentación.

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