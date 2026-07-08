El explosivo cruce de Ricardo Centurión con el presidente de Racing de Córdoba tras ser acusado de no devolver un auto: “Dictador”

Ricardo Centurión sumó una nueva polémica a su conflictiva carrera

Ricardo Centurión volvió a quedar en medio de una polémica tras su salida de Racing de Córdoba. El delantero sumó un nuevo capítulo a su conflictiva carrera cuando el presidente del club, Manuel Pérez, reveló públicamente los motivos detrás de su despido y lo acusó de no devolver bienes del club.

Las declaraciones abrieron una escalada mediática que incluyó un fuerte descargo del futbolista y la intervención de Nazareno Pérez, hijo del dirigente y empleado del área de marketing de la institución.

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La ruptura se hizo pública cuando Pérez sostuvo que la directiva decidió avanzar con la desvinculación de Centurión por diversos incumplimientos, como faltar a entrenamientos y no presentarse a sesiones de recuperación en kinesiología. “Nos colmó la paciencia”, expresó en diálogo con LV2.

Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba

El dirigente mencionó que el jugador fue notificado por cada multa recibida y que el club aguardaba hasta ayer la devolución de la llave de la vivienda que ocupaba Centurión y el vehículo que utilizó durante su estadía en Córdoba.

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“Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió”, aseguró. Y concluyó: “Le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema”.

En medio de la controversia, el habilidoso mediocampista ofensivo decidió responder a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, lanzó acusaciones directas contra Pérez y la conducción del club: “Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema”.

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El comunicado de Centurión tras las palabras del presidente de la Academia cordobesa

El mensaje sumó críticas a las condiciones del predio y denuncias sobre el trato a los juveniles: “Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados. No tienen ducha, no tienen desayuno”.

Además, apuntó: “Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo”.

En el cierre, Ricky se despidió de los hinchas: “Ahora sí, a la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre”.

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La polémica no terminó allí, ya que Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing del club, publicó una respuesta en la misma red social. “La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre”, escribió.

El descargo de Nazareno Pérez, hijo del presidente y responsable del área de marketing

En otro tramo, Pérez hijo agregó: “Viviste en un country, que ahora hay que ir a limpiar por la mugre que dejaste, y querés hablar. Hablá bien entonces. Sin blasfemias, hablá de las que te cubrió el presidente de Racing y tus compañeros, tanto que querés hablar. Yo de corazón te deseo lo mejor, pero no hay que ser tan atrevido ni desagradecido con gente que te dio todo lo que más pudo”.

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Sobre el final, desmintió las acusaciones sobre las condiciones del predio y la falta de alimentos. “Esto es el Ascenso, acá cuesta el doble. Hay duchas y desayunos, aunque no con la última tecnología como acostumbrará Centurión en su glotonería”.

La estadía del futbolista de 33 años en la Academia cordobesa duró apenas un semestre. El extremo dejó el club tras disputar apenas 14 partidos y convertir tres goles.

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