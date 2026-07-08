Honduras: Sobrevivientes de la masacre en Rigores identificaron a los presuntos responsables, confirma la Policía

Seis sobrevivientes aportaron información clave para identificar a sospechosos de la masacre en Rigores. (FOTO: La Prensa)

La Policía Nacional de Honduras informó que los testimonios de seis sobrevivientes fueron fundamentales para avanzar en la investigación de la masacre registrada en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas perdieron la vida.

El comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, explicó que los investigadores lograron recopilar información clave mediante entrevistas, análisis de evidencias y trabajos desarrollados en las diferentes escenas relacionadas con el ataque.

De acuerdo con el funcionario policial, durante las investigaciones se identificaron tres puntos vinculados al hecho violento, lo que permitió reconstruir parte de lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

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“Recuerden que en el sector de Rigores hubo tres escenas. La primaria, las secundarias y al final logramos descubrir que fueron seis los sobrevivientes a este ataque”, manifestó Ponce.

Testimonios permitieron identificar sospechosos

El comisionado confirmó que los sobrevivientes lograron identificar a las personas capturadas durante los recientes operativos ejecutados por las autoridades.

Según explicó, estos testimonios forman parte de los elementos que fortalecen el expediente investigativo contra los sospechosos.

Ponce señaló que la Policía utiliza diferentes metodologías para sustentar las investigaciones, incluyendo pruebas técnicas y declaraciones de testigos.

“Hay muchas metodologías de investigación, una que es la técnica y otra que es la presencial, como los testigos presenciales y referenciales que los incrimina”, indicó.

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La DPI confirmó avances en la investigación gracias a pruebas técnicas y testimonios. (FOTO: Proceso HN)

Las autoridades consideran que la información proporcionada por las víctimas sobrevivientes permitió orientar las acciones policiales realizadas en los últimos días.

La Policía informó recientemente sobre la captura de varios sospechosos vinculados a la estructura criminal investigada por la masacre.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de los operativos destinados a esclarecer el crimen y capturar a todos los involucrados.

Ponce aseguró que los avances representan una respuesta para los familiares de las víctimas y buscan fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

“Estamos dando una respuesta, y los mismos familiares ya respiran un grado de confianza con nuestra Policía Nacional”, expresó.

La Policía aseguró que los testimonios fortalecen el expediente contra los detenidos. (FOTO: Diario Tiempo)

El comisionado también aclaró que las intervenciones realizadas en la zona no corresponden a procesos de desalojo relacionados con disputas de tierra.

Según explicó, las operaciones tienen como objetivo encontrar evidencias relacionadas con la investigación, principalmente armas que podrían estar vinculadas al ataque.

“La Policía Nacional vuelve y repite, nosotros no andamos desalojando a nadie, nosotros andamos en busca de armas”, afirmó.

Las autoridades sostienen que las acciones responden a información recopilada dentro del expediente investigativo sobre la masacre.

Analizan armas decomisadas

Como parte del proceso, las armas incautadas durante los operativos serán sometidas a análisis por especialistas de los laboratorios criminalísticos.

Los estudios permitirán determinar si alguna de las evidencias decomisadas fue utilizada durante el ataque ocurrido en Rigores.

La Policía indicó que los resultados serán incorporados al expediente que será presentado ante las autoridades correspondientes.

Las armas decomisadas serán analizadas para determinar si están relacionadas con el crimen. (FOTO: Proceso HN)

Los equipos especializados mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar la participación de todos los involucrados.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos y recopilando evidencias hasta esclarecer completamente el caso.

La masacre de Rigores continúa siendo uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en Honduras, por lo que las investigaciones permanecen activas bajo coordinación de diferentes unidades policiales.

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