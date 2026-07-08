La creatina no solo desarrolla músculo: un estudio revela su potencial para fortalecer la inmunoterapia contra el cáncer

Un análisis observó en modelos animales y células humanas que el suplemento energiza células dendríticas y refuerza la respuesta inmune; todavía no hay pruebas en pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificó que la creatina, reconocida en el ámbito deportivo, podría fortalecer una de las rutas fundamentales del sistema inmunitario en la defensa contra el cáncer. Esta investigación, publicada por la División de Ciencias de la Salud de la universidad californiana, sugiere que el compuesto energiza determinadas células inmunitarias responsables de activar mecanismos clave para la destrucción de tumores.

La información difundida por la propia casa de estudios y recogida por la revista científica Science Daily se basó en pruebas realizadas tanto en modelos animales como en cultivos de células humanas. Los resultados preliminares indican que este suplemento puede potenciar la eficacia de la inmunoterapia, aunque todavía no se verificaron sus efectos en personas.

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El alcance de la creatina más allá del rendimiento físico

Una infografía de Infobae detalla el potencial de la creatina para fortalecer la inmunoterapia oncológica, con base en una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, la creatina se asocia a la mejora de la fuerza y el desempeño atlético. Ahora, la investigación realizada en la universidad señala que su acción podría extenderse a la respuesta inmunológica frente al cáncer.

Los ensayos mostraron que la sustancia incrementa la capacidad de ciertas células inmunitarias, conocidas como células dendríticas, para identificar tumores y activar otras células encargadas de atacar el cáncer. Estos hallazgos, basados en experimentos previos del mismo grupo de investigación, aportan nuevas pruebas de que la creatina también contribuye al funcionamiento adecuado de las células T.

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La profesora Lili Yang, especialista en microbiología, inmunología y genética molecular, destacó la posibilidad de que la inmunoterapia logre mejores resultados si se refuerza la infraestructura celular que la sostiene. Según Yang, “la creatina no solo apoya a las células T en la lucha contra el cáncer, sino que también suministra energía a todo el sistema que las dirige y coordina”.

Investigación sobre el impacto celular de la creatina

Investigadores analizaron tumores de ratones y cultivos celulares y hallaron mayor actividad del transportador de creatina en defensas del tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para determinar cómo interviene la creatina en la respuesta inmune, los científicos analizaron la actividad genética de las células dendríticas presentes en tumores de ratones. Detectaron que el gen encargado de producir el transportador de creatina mostraba una mayor actividad en estas células que en aquellas halladas en tejidos sanos.

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Manipularon células inmunitarias para que no pudieran captar la sustancia y observaron que su capacidad de supervivencia disminuía junto a su eficacia para preparar a las células T en el reconocimiento tumoral. En condiciones de laboratorio, las células T asociadas a estas dendríticas modificadas se multiplicaron en menor medida y generaron menos señales necesarias para una respuesta efectiva contra el cáncer.

Por el contrario, la administración diaria de creatina en ratones con melanoma ralentizó el avance de los tumores, elevó la cantidad y funcionalidad de las células inmunitarias en el entorno tumoral y aumentó la producción de señales químicas que atraen otras defensas del organismo. El análisis bioquímico reveló que la suplementación incrementó los niveles de ATP, la fuente principal de energía celular, permitiendo que las células dendríticas funcionen como un sistema de almacenamiento energético reutilizable.

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Avances en vacunas y advertencias sobre la aplicación clínica

los científicos analizaron la actividad genética de las células dendríticas presentes en tumores de ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo también evaluó la acción del suplemento en células inmunitarias humanas, en particular en aquellas derivadas de monocitos empleadas en el desarrollo de vacunas contra el cáncer. Se comprobó que, al incorporar el suplemento durante la preparación de estas vacunas, se mejoraba la capacidad de las células para estimular una respuesta orientada a destruir células tumorales.

En conjunto, los resultados sugieren que la creatina puede reforzar la defensa inmunitaria contra el cáncer en distintas etapas, desde la detección inicial hasta la activación de la respuesta del organismo. El coautor Kang subrayó la importancia de brindar apoyo metabólico a estas células para fortalecer toda la reacción antitumoral, y no solo la acción final de las células T.

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A pesar de los resultados alentadores, los autores recalcan que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. Los ensayos se llevaron a cabo en animales y cultivos celulares, por lo que no existe evidencia suficiente sobre la utilidad de la creatina en tratamientos para pacientes con cáncer.

Aunque el compuesto suele considerarse seguro en dosis habituales, los especialistas advierten que cualquier persona bajo terapia oncológica debe consultar con su médico antes de incorporar suplementos. Además, los métodos experimentales no cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su uso en humanos.

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