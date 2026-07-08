La FIFA confirmó a los artistas que estarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Los artistas que estarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial

Justin Bieber se unió a Madonna, Shakira y BTS como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, según anunciaron la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la organización Global Citizen.

La actuación tendrá lugar el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y marcará el primer espectáculo de entretiempo en la historia de una final mundialista.

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El elenco del show incluye además a Burna Boy, al venezolano Gustavo Dudamel —director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York— y al coro PS 22, ganador del premio Webby, junto a Coldplay. El espectáculo fue comisionado por Chris Martin, líder de la banda británica, quien en un video de anuncio reveló el cartel completo y adelantó que el show girará en torno a la unidad.

Shakira estará en el espectáculo de la final del Mundial (AP Photo/Heather Khalifa)

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, declaró Justin Bieber en el comunicado difundido por la FIFA y Global Citizen.

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El evento también tendrá una dimensión social. El espectáculo de medio tiempo apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños en comunidades desfavorecidas. Hasta la fecha, la iniciativa ya acumuló más de 50 millones de dólares, e incluye la donación de 1 dólar por cada entrada vendida en los partidos del torneo.

“En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA y nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones recogidas por la organización.

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Burna Boy, cuyo tema “Dai Dai” en colaboración con Shakira continúa en lo alto de las listas globales, también destacó el peso simbólico de su participación. “Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que me tomo muy en serio. Me siento honrado de formar parte de un espectáculo que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear mayores oportunidades para los niños a través de la educación en todo el mundo”, señaló el artista nigeriano.

El show será producido por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. Entre los elementos del espectáculo figurarán personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, cuya presencia busca reforzar el mensaje educativo de la iniciativa.

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En cuanto a lo estrictamente deportivo, los cuartos de final del certamen comenzarán este jueves 9 de julio con el cotejo entre Francia y Marruecos. Del otro lado de la llave esperan España y Bélgica, que jugarán el viernes por un lugar en las semifinales. De esos cuatro elencos, uno llegará al duelo decisivo del 19 de julio.

En la otra parte del cuadro aguardan Noruega e Inglaterra, que se medirán el sábado, el mismo día que lo hará Argentina contra Suiza.