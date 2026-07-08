Economía

Las reservas del Banco Central disminuyeron USD 800 millones por el pago de un vencimiento de deuda clave

El equipo económico abonó una parte del compromiso con bonistas por unos USD 2.500 millones y las tenencias del BCRA cayeron a USD 48.722 millones, mientras se extendió la compra de divisas

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Las reservas del BCRA cayeron USD 800 millones por un pago de deuda clave. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las reservas del BCRA cayeron USD 800 millones por un pago de deuda clave. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras tocar un récord en la era Milei, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron una caída intradiaria de más de USD 800 millones por el pago de un vencimiento de deuda clave.

Según datos oficiales del BCRA, el stock cerró el miércoles en USD 48.722 millones, lo que implica una contracción de USD 814 millones en el día. Este retroceso responde a la salida de divisas por USD 2.500 millones en concepto de pago de los bonos Globales. En simultáneo, se dio una baja de cotizaciones de activos claves que integran las reservas, como el oro, lo que potenció la baja.

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Luego de llegar a USD 49.536 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2019, el martes por el ingreso de los créditos garantizados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es posible que las tenencias internacionales de la autoridad monetaria vuelvan a reducirse por el pago de los Bonares, los títulos que se emitieron bajo ley local. En total, sumando Bonares y Globales, los vencimientos ascienden a 4.300 millones de dólares.

El Gobierno oficializó este miércoles préstamos por USD 3.200 millones respaldados por garantías del BID, tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, antes del pago a los bonistas. Aunque el riesgo país disminuyó, desde la Secretaría de Finanzas remarcaron que no se trata de un endeudamiento adicional, sino de una refinanciación con condiciones más ventajosas frente a una emisión en los mercados internacionales.

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A través del Boletín Oficial, se informó la aprobación de un crédito por USD 2.000 millones otorgado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el Banco Santander S.A., ambos con sede en Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Además, se concretó un segundo préstamo por USD 1.200 millones con Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, parcialmente avalado por el BID mediante una garantía de 550 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía señalaron a Infobae que el Deutsche Bank otorgó USD 1.200 millones a la Argentina y acordó una garantía de USD 550 millones con el BID. “El préstamo es de los bancos y ellos tienen esas garantías”, detallaron. Así, los bancos internacionales aportaron los fondos y los organismos multilaterales respaldaron la operación para su concreción.

Siguen las compras

En paralelo, el Banco Central hilvanó 124 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, adquirió otros USD 34 millones y suma USD 11.455 millones en lo que va de 2026.

Dicho de otra forma, la entidad conducida por Santiago Bausili compró dólares todos los días del año salvo el 2 de enero, cuando se registró un saldo neutro. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para 2026 estimaban que el saldo neto comprador oscilaría entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del ingreso de divisas y la demanda de pesos. Bausili subrayó que estos elementos serán clave para cumplir los objetivos previstos.

En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Ese mes se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Durante ese período, las compras sumaron USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y el segundo registro más bajo del año, solo por encima de enero. En los primeros cinco días hábiles de julio, el Central adquirió 290 millones de dólares.

Pese a la menor velocidad de acumulación, la entidad ya alcanzó la meta anual de reservas. En los primeros meses de 2026, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro. Para mantener su intervención, el Banco Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro apeló a financiamiento local para limitar el impacto sobre el tipo de cambio y la inflación.

El flujo de dólares provenientes de exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con la emisión de deuda externa por parte de empresas y provincias, permitió al Banco Central contar con mayor margen de maniobra.

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