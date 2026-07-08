Subido a la gestión, Kicillof busca tender puentes con la UCR en pos de su construcción política

Kicillof junto al intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat y los ministros Gabriel Katopodis, Nicolás Kreplak y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se para en la estructura de la gestión provincial para acercarse y sumar en un futuro cercano a los intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR); o al menos a algunos de ellos. En La Plata, hay un objetivo que es tender puentes. Ven que el radicalismo, y sobre todo en el plan ejecutivo local de la provincia, hoy está en una situación particular.

Con el PRO transitando cada vez más en paralelo a La Libertad Avanza luego del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el esquema de Kicillof ven una posibilidad ante lo que se asoma como cierta orfandad de un vehículo electoral potente para las elecciones del año que viene.

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Sin embargo, no todo es tan lineal.

Por lo ponto, este miércoles Kicillof recorrió los distritos de Trenque Lauquen y de Pellegrini, en la Cuarta sección electoral, junto a los intendentes radicales Francisco Recoulat y Sofía Gambier. En Trenque Lauquen inauguró el Centro Comunitario de Salud Mental “Mirta Clara”, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels. Además, encabezó el acto de entrega de 458 escrituras, un camión e insumos para Ambiente PBA, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Con Roculeat recorrió las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Recoulat es uno de los jefes comunales que integran el Foro de Intendentes Radicales. Este espacio se forjó como bloque de gestión para interactuar con el Ejecutivo bonaerense.

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“Las políticas de ajuste de Milei le están arruinando la vida a una proporción inmensa de nuestra sociedad: cierran las fábricas, se incrementan los despidos y se paralizan obras clave para el desarrollo, como la ruta nacional N°5 en esta región”, dijo Kicillof desde Trenque Lauquen. Allí, también arremetió contra el modelo libertario: “Mientras el Gobierno nacional intenta eliminar al Estado, nosotros vamos a continuar trabajando para ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires”.

Kicillof con Recoulat y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Políticamente, el funcionario es uno de los que busca acercar a los intendentes UCR

En tanto que Recoulat esbozó cierta ponderación al gobierno provincial al remarcar que “este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos”, dijo y agregó: “Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”.

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De buen diálogo con Kicillof, este martes los integrantes del Foro se reunieron con la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En ese encuentro le pidieron a la integrante del gabinete provincial actualizar los montos de los transportes escolares, ya que en numerosos distritos las tarifas actuales resultan insuficientes y obligan a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios. Según sostuvieron los intendentes, desde la Dirección General de Cultura y Educación se reconocieron las dificultades financieras que atraviesa el sistema y las restricciones presupuestarias existentes. Entre las demandas de tipo financiero también se puso sobre la mesa la que corresponde al pago por certificaciones de obras que ejecutan los distritos por convenios que tienen con la Provincia, pero que aún no fueron cubiertas.

La ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi con intendentes de la UCR y algunos legisladores como el dipuado Valentín Miranda

Son 26 los intendentes que integran el Foro: Javier Andres (Adolfo Alsina), Ramón José Capra (General Alvear), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Erica Revilla (General Arenales), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Martín Randazzo (General La Madrid), Nahuel Guardia (General Lavalle), Myriam C. Mongay (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Barrena (Lobería), Esteban Santoro (General Juan Madariaga), Lisandro Hourcade (Magdalena), José Castro (Monte), Sofía Gambier (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).

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Por su parte, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hoy está lejos de un acercamiento con Kicillof, quien a la par de desandar su propia interna, busca integrar a sectores de la UCR dentro de su Movimiento Derecho al Futuro. Ciertamente conocidos son los encuentros que mantuvo con Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo quien supo ser ministro del Interior durante la presidencia de Fernando De la Rúa, además de ocupar cargos ejecutivos dentro del partido y haber sido diputado nacional. Al igual que Kicillof, Storani exhibe sus críticas al presidente Javier Milei sin concesiones.

En el plano electoral y bajo la órbita bonaerense, de todos los intendentes que tiene la UCR, hay uno que ya planteó su intención de estar en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof: Franco Flexas, de General Viamonte. Sin embargo, dentro del radicalismo hay distintas vertientes y discusiones internas sobre el rumbo electoral o las posibles alianzas a tejer. Hay allí un actor de peso con voz propia como lo es el senador nacional por Buenos Aires, Maximiliano Abad. De hecho, en la Cámara de Diputados bonaerense, hay dos bloques de origen radical: UCR Cambio Federal y UCR Radicalismo. Este último más cercano a Abad y más lejos de Kicillof.

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Maxi Abad con la senadora provincial Nerina NeumanN y el diputado provincial, Diego Garciarena

A principios del mes de junio, el gobernador bonaerense se juntó con su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés; otro radical. La visita, que incluyó la firma de distintos convenios, tuvo también su correlato político, toda vez que el gobernador bonaerense viene planteando la necesidad de construir una alternativa para enfrentar al modelo libertario en las elecciones del año que viene. Uno de los nexos para ese encuentro fue el hermano del mandatario correntino y actual senador nacional, Gustavo Valdés. El legislador, además, es el presidente de la UCR correntina.

“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, había dicho el gobernador correntino tras el encuentro con su par bonaerense. De momento, solo se reduce a acuerdos y acercamientos de carácter institucional. Algunos sectores del radicalismo se animan a vaticinar que el acercamiento político puede llegar a suceder si, efectivamente, Kicillof rompe con el esquema de Cristina Kirchner y busca construir “algo nuevo”. En lo inmediato, eso no sucederá.

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