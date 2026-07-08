El acercamiento de Daniela Celis con Thiago Medina luego de la separación: “Algo hicimos bien”

La influencer le dejó unas tiernas palabras a su expareja al vivir un emotivo momento con las gemelas (Video: Instagram)

Daniela Celis y Thiago Medina atravesaron meses de tensión pública después de su separación. La pareja, que se conoció en la casa de Gran Hermano, convivió durante un tiempo tras la ruptura, pero el vínculo se fue deteriorando a través de un complicado ida y vuelta en redes sociales que dejó la relación en un punto crítico. Un video que Celis compartió este martes en sus historias de Instagram pareció marcar un giro en ese clima.

En las imágenes, Laia y Aimé, las gemelas que la pareja tiene en común, aparecen recostadas en una reposera, una arriba de la otra, completamente ajenas a lo que sucede a su alrededor. Las pequeñas hablan entre ellas en su propio idioma, ese código particular que desarrollan los mellizos y gemelos en sus primeros años, sin prestarle atención a la cámara ni a nada más. El video enterneció a los seguidores de Celis desde el momento en que lo publicó.

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Pero lo que disparó la conversación no fue solo el video sino la frase que Daniela escribió sobre él: “Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien Thiago Medina.”

El mensaje, dirigido de forma directa y pública a su expareja, contrastó con el tono que había dominado el vínculo entre ambos en los últimos tiempos. La ausencia de reproches y el uso de la primera persona del plural —“estamos haciendo”— fueron los dos elementos que sus seguidores leyeron como una señal de acercamiento, y que instalaron de inmediato la pregunta sobre una posible reconciliación entre Celis y el padre de sus hijas.

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Semanas atrás, la influencer confirmó su separación de Nick Sícaro, participante de Gran Hermano Generación Dorada, y Medina decidió usar sus redes sociales para dejar un contundente mensaje contra su expareja. Visiblemente molesto, el exparticipante de Gran Hermano confirmó que Celis lo habría contactado tras su separación de Nick Sícaro, con un mensaje que no dejó lugar a la ambigüedad.

“Ahora que no tiene con qué entretenerse, me viene a joder a mí. A ver si hacés tu vida y me dejás tranquilo”, escribió en una de las historias, acompañada de una selfie con cara de pocos amigos y el otro cuadro de texto que indicaba: “Candado” con un emoji de enojo. En la siguiente publicación, Medina sumó otra imagen desde el espejo de su casa con el texto corregido: “Cansado. Ahí está. Una sola cosa puse mal”, con el emoji de ojos en blanco.

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Las historias llegaron en un momento de alta tensión entre ambos. Días atrás, Celis había protagonizado un nuevo gesto que no pasó inadvertido: volvió a sacar del living de su casa el cuadro familiar que la mostraba junto a Medina y sus hijas gemelas Aimé y Laia, y lo reemplazó por una fotografía de su embarazo en la que aparece ella sola.

La influencer decidió sacar el cuadro que tenía junto a su expareja y reemplazarlo por uno de ella sola (Video: Instagram)

El video del momento lo publicó en sus redes con dos palabras al pie: “Cerrando etapas”. Las imágenes mostraron el antes y el después de la pared del living: donde antes colgaba la foto familiar, ahora hay una producción en tonos tierra con Celis de espaldas, la panza al descubierto y diseños dorados sobre el cuerpo. Las gemelas aparecen en el clip mirando el nuevo cuadro, de espaldas a la cámara, con vestidos marrones combinados.

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El video del momento lo publicó en sus redes con dos palabras al pie: “Cerrando etapas”. Las imágenes mostraron el antes y el después de la pared del living: donde antes colgaba la foto familiar, ahora hay una producción en tonos tierra con Celis de espaldas, la panza al descubierto y diseños dorados sobre el cuerpo. Las gemelas aparecen en el clip mirando el nuevo cuadro, de espaldas a la cámara, con vestidos marrones combinados.