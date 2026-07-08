Desde mamíferos hasta aves y especies marinas: el impacto de los fuegos artificiales en los animales

Animales domésticos y silvestres como un perro, un gato, un pájaro y una ardilla muestran signos de estrés por el ruido de fuegos artificiales en el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fuegos artificiales forman parte de celebraciones y festividades en numerosas culturas, y su despliegue suele asociarse con momentos de alegría colectiva. El espectáculo visual y sonoro que producen ha sido valorado durante siglos como símbolo de conmemoración. Sin embargo, el uso masivo ha generado crecientes cuestionamientos en diversos ámbitos, sobre todo en relación a su impacto sobre el entorno y los seres vivos que lo habitan.

En particular, el efecto nocivo sobre los animales ha sido objeto de atención por parte de científicos, veterinarios y organizaciones de protección. Tanto los domésticos como los silvestres se ven expuestos a estímulos repentinos y extremos que pueden alterar profundamente sus comportamientos y rutinas.

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Qué les sucede a los animales cuando explotan fuegos artificiales

Los ruidos intensos y repentinos suelen provocar una reacción instintiva de huida en especies como los conejos y los ciervos. Al percibir el estallido como una amenaza, estos animales pueden correr desorientados, lo que incrementa el riesgo de colisiones con vallas, árboles u otros obstáculos y, en ocasiones, termina en lesiones graves o la muerte.

El ruido repentino e impredecible también afecta a aves con oído especialmente agudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pánico inducido puede generar consecuencias adicionales. Por ejemplo, cuando los adultos huyen, pueden abandonar a sus crías, dejándolas vulnerables a la depredación o al hambre. La interrupción del vínculo materno puede condenar a las crías a no sobrevivir fuera del nido, y aunque los rehabilitadores intentan suplir el cuidado parental, la experiencia natural no puede ser completamente replicada.

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La reacción fisiológica al estrés generado por los fuegos artificiales no se limita al momento de la explosión. El miedo agudo puede desencadenar una respuesta hormonal que, sostenida en el tiempo, perjudica la función inmunológica de los mamíferos. Expertos de la Universidad de Illinois advierten sobre la acumulación de cortisol, hormona del estrés. Este cuadro suele observarse en animales sometidos a situaciones extremas, como la captura o manipulación, pero también puede ser inducido por el pánico derivado de explosiones inesperadas.

El periodo de mayor vulnerabilidad coincide con la época de cría. Durante este tiempo, muchos mamíferos jóvenes están aprendiendo a desenvolverse por sí solos. La exposición a un episodio intenso de fuegos artificiales puede provocar retrasos en el desarrollo, lesiones por ansiedad o accidentes durante el intento de huida. Además, la ingestión accidental de residuos pirotécnicos, como papel, cartón, cuerdas o plásticos, representa un riesgo añadido, ya que estos materiales contienen compuestos tóxicos y pueden causar obstrucciones o envenenamiento.

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El uso masivo ha generado crecientes cuestionamientos en diversos ámbitos, sobre todo en relación a su impacto sobre el entorno y los seres vivos que lo habitan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuestas de aves y mamíferos

En el caso de las aves, la reacción más frecuente es el pánico, que se traduce en despegues bruscos y vuelos erráticos, incluso en horas en las que normalmente estarían descansando o dormidas. Durante estos episodios, se ha documentado que los animales pueden chocar con objetos sólidos, ventanas, edificios u otros ejemplares, lo que provoca lesiones graves o la muerte.

Esta reacción de huida suele estar acompañada de un incremento significativo en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, respuestas fisiológicas que demandan altos niveles de energía y pueden limitar la capacidad de recuperación de las aves, explica un estudio publicado en Scientific Reports.

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El ruido repentino e impredecible también afecta a aves con oído especialmente agudo, como los búhos. En períodos críticos de su desarrollo, por ejemplo, cuando los polluelos están abandonando el nido, la exposición a explosiones puede añadir un estrés adicional que dificulta su aprendizaje para volar y sobrevivir por sí mismos. Además, el abandono de nidos como respuesta al miedo deja huevos y crías desprotegidos, lo que reduce el éxito reproductivo y puede afectar a la población a largo plazo.

En mamíferos, los efectos son igualmente intensos. Especies de presa como conejos y ciervos reaccionan instintivamente con la huida ante ruidos fuertes, lo que puede llevarlos a sufrir accidentes o a abandonar a sus crías. Según la Clínica Médica de Fauna Silvestre y especialistas como Stephany Lewis de la Universidad de Illinois, el estrés agudo y sostenido puede desencadenar una cascada hormonal que daña el sistema inmunológico y, en casos extremos, lleva a la miopatía por captura, una patología caracterizada por necrosis muscular y daño en órganos vitales.

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La reacción fisiológica al estrés generado por los fuegos artificiales no se limita al momento de la explosión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en especies marinas

En ambientes marinos, los fuegos artificiales provocan respuestas agudas en especies como focas peleteras y gaviotas, que aumentan su producción vocal y alteran su comportamiento habitual de descanso por vigilancia y huida. Estas reacciones son interpretadas como manifestaciones de estrés y sirven para restablecer el contacto grupal tras la perturbación.

Una investigación en el puerto de Ciudad del Cabo evidenció que, aunque los animales están expuestos regularmente a sonidos humanos, las explosiones generan un miedo específico y comportamientos de alerta poco habituales.

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El sonido logra penetrar parcialmente la superficie acuática, alcanzando niveles de presión sonora de hasta 143 dB, pero su contribución al paisaje sonoro submarino es reducida, lo que limita el alcance del impacto directo en comparación con el medio terrestre. Sin embargo, los animales que alternan entre aire y agua, como focas y aves marinas, son los más afectados.

En contraste, en tierra firme, el impacto es más frecuente y directo sobre especies con alta sensibilidad auditiva o poca capacidad de refugio. En ambos hábitats, la perturbación puede considerarse acoso legalmente, ya que altera el comportamiento y pone en riesgo a especies protegidas. Aunque los efectos observados en el medio marino suelen ser de corta duración, se destaca la necesidad de investigar posibles consecuencias a largo plazo, especialmente en períodos críticos para la reproducción y en especies amenazadas.

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