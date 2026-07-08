Salud

El endocrinólogo que atendió a Messi a los 9 años reveló detalles del tratamiento y la pregunta que más inquietaba al 10

Diego Schwarzstein, que acompañó al capitán argentino en su niñez tras ser diagnosticado con un déficit en la hormona de crecimiento, contó en exclusiva en Infobae al Mediodía los pormenores de la atención médica, el financiamiento y el impacto en la carrera del astro. La anécdota sobre Maradona

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Diego Schwarzstein contó en Infobae al Mediodía que el tratamiento de Messi por déficit hormonal comenzó en enero del 97 derivado por Newell’s

En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, el endocrinólogo Diego Schwarzstein repasó cómo fue el tratamiento de Lionel Messi por déficit en la hormona de crecimiento, quiénes lo financiaron, y cómo ese proceso marcó la vida del capitán argentino. “La preocupación que él transmitía en las consultas era si su problema de crecimiento o su altura final le iba a permitir ser futbolista profesional”, reveló.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Diego Schwarzstein, el médico que atendió a Messi cuando tenía 9 años, relató el recorrido clínico del capitán de la Selección Argentina: “Leo llegó a mi consultorio en enero del ’97, derivado por Newell’s. Era un chico con un talento fantástico, pero una talla muy baja. Todos hemos visto sus videos jugando con compañeros mucho más grandes que él".

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Schwarzstein detalló que el abordaje médico fue el mismo que para cualquier paciente pediátrico con talla baja: “No se aplicó nada en especial ni nada que tenga en cuenta el deporte, sino simplemente superar una limitación biológica importantísima en la infancia como es el crecimiento”. Tras un proceso de diagnóstico para descartar otras causas, confirmó que el rosarino padecía un déficit en la hormona de crecimiento y se inició el tratamiento con hormona recombinante.

Schwarzstein afirmó que el abordaje médico con Messi fue el mismo que para cualquier paciente pediátrico con talla baja
Schwarzstein afirmó que el abordaje médico con Messi fue el mismo que para cualquier paciente pediátrico con talla baja

Sobre las versiones extendidas acerca del financiamiento, Schwarzstein aclaró: “Barcelona habrá pagado un 20% del tratamiento, aproximadamente". Según explicó, el costo mensual promedio puede rondar los 1.200 a 1.500 dólares, durante cuatro a cinco años: “No te comprás un departamento en Barcelona, pero en Argentina sí”.

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El especialista enfatizó que la mayor parte del tratamiento fue cubierta por la obra social familiar y por una mutual, en un contexto de crisis económica en la Argentina: “Cuando la red social se empezó a romper, el Barcelona garantizó la continuidad en la etapa final, pero no financió todo el proceso”.

Schwarzstein detalló que existe un régimen especial de cobertura para estos medicamentos: “Las obras sociales reciben un reembolso del Estado por el gasto que hicieron en este tratamiento, como pasa con tantos otros tratamientos especiales y poco frecuentes”.

El impacto del caso Messi en la consulta pediátrica

Schwarzstein reconoció que el caso de Messi generó una percepción errónea en muchas familias: “De alguna manera, el caso Messi disparó la idea de que si soy muy bajito, quizás me puedan ayudar”. Explicó que esto ocurre porque muchas consultas por talla baja se deben a características hereditarias y no a problemas médicos tratables: “La realidad es que, al menos en mi experiencia, la mayoría de las consultas por talla baja terminan con un diagnóstico de ‘no te podemos ayudar porque sos normal’”.

Cuando el déficit es parcial como en el caso de Messi tras la reevaluación y el crecimiento suficiente no se indica más terapia ni estudios (REUTERS/Carlos Barria)
Cuando el déficit es parcial como en el caso de Messi tras la reevaluación y el crecimiento suficiente no se indica más terapia ni estudios (REUTERS/Carlos Barria)

Consultado sobre la vida tras el tratamiento, Schwarzstein explicó: “Cuando el déficit es parcial, como en el caso de Leo, una vez terminada la etapa de crecimiento se hace una reevaluación. Si los niveles son suficientes, ya no hay que hacer absolutamente nada más. Ese fue el caso de Leo: finalizada la etapa de crecimiento, no requirió más tratamientos ni estudios“.

Respecto al dolor y el efecto del tratamiento, fue claro: “No son dolorosas en absoluto. Es un sistema de aplicación muy similar al de la insulina y se aplica una vez por día. El crecimiento que genera es normal, no superior al genéticamente establecido".

La relación médico-paciente y el futuro de Messi

En el intercambio, Schwarzstein reveló detalles sobre el vínculo personal que mantuvo con Messi y su entorno: “Siempre hablábamos de fútbol, de Newell’s, de jugadores… Nuestra relación excedía las cuestiones técnicas“. Según recordó, Messi, aún de niño, mostraba una determinación inusual: “Él quería ser futbolista profesional. La preocupación que transmitía era si su problema de crecimiento le iba a permitir lograrlo”.

En ese sentido, el médico compartió una anécdota: “La preocupación que él transmitía en las consultas era si su problema de crecimiento o su altura final le iba a permitir ser futbolista profesional. Nosotros podemos calcular cuánto un chico va a medir aproximadamente, hacer una proyección de la talla final de un chico. A mi los números me daban que iba a medir 1.70 y mide 1.69. Cuando él se preocupaba sobre si esto le iba impedir jugar al fútbol, yo siempre le decía ‘Vos quedate tranquilo que vas a ser más alto que Maradona’, que medía 1.67′“.

“Me siento orgulloso de ser una pequeñísima parte de esta enorme historia que él ha escrito en el fútbol”, concluyó.

La entrevista completa a Diego Schwarzstein

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