El Salvador tramita una garantía soberana para un préstamo del Banco Mundial por USD 100 millones

El Salvador busca aval para un crédito a mipymes. (REUTERS/Sam Mircovich/File Photo)

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

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La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

Piden aprobar un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial para mipymes en El Salvador.

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

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El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

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Comisión de Hacienda: La aprobación legislativa de la garantía soberana abrirá la ruta para incorporar recursos al presupuesto y poner en marcha el programa financiero orientado a turismo, productividad e inclusión femenina./(Asamblea Legislativa)

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

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Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.