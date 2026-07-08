El Salvador

El Salvador tramita una garantía soberana para un préstamo del Banco Mundial por USD 100 millones

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para respaldar el financiamiento, destinado a ampliar el acceso al crédito de las mipymes y apoyar la creación de empleo mediante un programa ejecutado por BANDESAL

Guardar
Google icon
El Salvador busca aval para un crédito a mipymes. (REUTERS/Sam Mircovich/File Photo)
El Salvador busca aval para un crédito a mipymes. (REUTERS/Sam Mircovich/File Photo)

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

PUBLICIDAD

La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

Piden aprobar un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial para mipymes en El Salvador.
Piden aprobar un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial para mipymes en El Salvador.

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

PUBLICIDAD

El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

Comisión de Hacienda: La aprobación legislativa de la garantía soberana abrirá la ruta para incorporar recursos al presupuesto y poner en marcha el programa financiero orientado a turismo, productividad e inclusión femenina./(Asamblea Legislativa)
Comisión de Hacienda: La aprobación legislativa de la garantía soberana abrirá la ruta para incorporar recursos al presupuesto y poner en marcha el programa financiero orientado a turismo, productividad e inclusión femenina./(Asamblea Legislativa)

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Temas Relacionados

Banco MundialPymesEmpleopréstamos externosDeuda PúblicaDeuda de El SalvadorAsamblea LegislativaComisión de HaciendaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la variación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, mientras el Banco Central de Costa Rica prevé un retorno a tasas positivas en el segundo semestre

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

MUNDO

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz