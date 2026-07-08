El incómodo momento que vivió el plantel de Inglaterra con Ed Sheeran: “Aplaudieron porque terminó”

El músico, al igual que en la Eurocopa 2021 y 2024, pasó por el hotel de los Three Lions y brindó un pequeño show

El plantel de Inglaterra vivió un momento que no pasó desapercibido durante su concentración en Kansas City: el cantante Ed Sheeran se presentó ante los jugadores con una actuación acústica a la orilla de la piscina, y las reacciones de los futbolistas desataron todo tipo de comentarios en redes sociales.

La visita del artista al campamento del equipo de Thomas Tuchel se produjo días antes del partido de cuartos de final contra Noruega, previsto para el sábado en Miami. Sheeran interpretó una versión acústica de “Castle on the Hill” junto a la piscina del England’s Inn en Meadowbrook, tras el último partido de la fase de grupos contra Panamá. La actuación formó parte de un concierto privado al que el artista fue invitado, en el marco de una relación con el grupo que, según él mismo explicó, comenzó en 2021.

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"En 2021 Harry me apuntó para el campamento y luego conocí a todos, y desde entonces he ido a todos los que he ido", dijo Sheeran en el último episodio de Extra Time, la serie que muestra la intimidad de la selección inglesa en redes sociales. “Ha sido genial, ha sido una pequeña tradición agradable. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos conectado bien, así que nunca es un público difícil”, agregó.

El vínculo con el plantel llegó de la mano del capitán Harry Kane, quien lo introdujo al grupo hace cuatro años. Desde entonces, el músico ha repetido la visita en cada competición, y este Mundial no fue la excepción.

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La relación de Ed Sheeran con el plantel inglés comenzó en 2021, cuando el capitán Harry Kane lo introdujo al grupo por primera vez durante la Eurocopa

Las imágenes del momento, sin embargo, contaron otra historia. Según se puede ver en el video que circuló en redes, John Stones apareció con una toalla alrededor del cuello y el rostro con una seriedad absoluta, la mirada fija, como si estuviera inmerso en sus propios pensamientos.

Ivan Toney y Eberechi Eze se mostraron sentados al borde de la piscina, sin camiseta, con una expresión estoica e impasible. Toney, con la mirada fija y un gesto de dureza que contrastaba con la balada, y Eze con la misma atención solemne. Spence, con una remera de entrenamiento sobre la cabeza, transmitía una mirada melancólica, los ojos perdidos en el vacío.

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Al terminar la interpretación, Sheeran esbozó una sonrisa tímida y miró hacia abajo. Fue entonces cuando Toney y Eze comenzaron a aplaudir, con un leve esbozo de sonrisa en el primero. Otros jugadores, sentados a una mesa con tazas de café, aplaudieron de forma más efusiva.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. “Aplaudieron porque terminó”, escribió un usuario. “Supongo que es castigo de Tuchel, porque México casi les saca el resultado en el Azteca“, apuntó otro. “Stones: ‘Debí dejar que México nos eliminara’”, sumó un tercero, en tono irónico. Los comentarios se multiplicaron sobre las expresiones de los jugadores durante la actuación, con referencias a Jude Bellingham —“se fue a dormir la siesta mientras sonaba esto”— y a la ausencia de presupuesto para convocar a Oasis.

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John Stones apareció con el ceño fruncido y la mirada fija, mientras Eberechi Eze e Ivan Toney se mostraron sentados al borde de la piscina con semblante estoico durante la actuación del artista

La actuación llegó pocos días después de que Inglaterra superara a México por 3-2 en el Estadio Azteca, en un encuentro emocionante y que puso los nervios de punta a los hinchas. Antes de esa noche en Ciudad de México, el equipo ya había remontado un 2-1 contra la República Democrática del Congo en octavos de final.

Pese al tono de las reacciones en redes, Sheeran se mostró optimista de cara al cruce del sábado. "Creo que será una final Inglaterra-Francia“, declaró. En ese sentido añadió: “Creo que cuando llegues a la final cualquiera puede ganar y creo que seremos nosotros”.

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La visita al campamento inglés se produjo mientras el músico estaba de gira por Estados Unidos. Según informó The Mirror, Sheeran también asistió a la boda de su amiga Taylor Swift con la estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y días antes había sorprendido a los invitados de una boda en Chicago, donde irrumpió junto al DJ Martin Garrix en el Planetario Adler.

La irrupción surgió después de que Garrix recibiera un mensaje privado del hermano de la novia, quien le explicó que su hermana estaba “decepcionada” por no poder asistir a su concierto debido a que su boda coincidía con esa fecha. Garrix aceptó la petición y llevó a Sheeran como acompañante.

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