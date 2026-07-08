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Evelyn Botto contó cuántos kilos bajó luego de recibir una advertencia de salud: “Pensaba que me iba a morir”

La actriz e integrante de Otro día perdido se refirió a los hábitos que cambió en su descenso de peso. El “mensaje místico” que tuvo

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La conductora se refirió a los hábitos que cambió en su descenso de peso (Video: Instagram)

Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al contar en sus redes sociales que bajó 15 kilos en el último año. La artista relató detalles de su proceso, los cambios de hábitos y la importancia del acompañamiento profesional en su transformación. “Este es de esos videos que una graba veinte veces porque intenta no decir pelotudeces y porque es un tema siempre delicado”, comenzó.

La actriz de La Sirenita destacó el rol fundamental de su nutricionista en su recorrido. “En ese proceso me acompañó muchísimo Fio Vitelli, que es nutricionista y que me enseñó un par de hacks importantísimos que me cambiaron la forma de alimentarme”, afirmó. Recordó que conoció a la especialista mientras trabajaba en Perros de la calle y que su intervención fue clave para modificar hábitos arraigados.

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Evelyn Botto relató cómo bajó quince kilos con el acompañamiento de una nutricionista (Instagram)

La integrante de Otro día perdido (Eltrece) valoró la relación de confianza y honestidad construida con su profesional médica: “En ella encontré la banca esa que necesitaba. No lo hagan solas, háganlo con alguien que las acompañe”. Botto remarcó la dimensión emocional del vínculo: “Lo que me pasó con Fio es que pude hablar desde una honestidad y un apoyo emocional, porque la alimentación es todo emocional”.

La novia de Fede Bal enumeró los pilares de su nueva rutina: “La disciplina, dormir ocho horas, tomar dos litros de agua y empezar a tomar suplementos”. Subrayó la importancia de estos hábitos como base para sostener el descenso de peso y el bienestar general.

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Botto relató que el año pasado atravesó un episodio de acidez severa. “Hubo un mes entero que estuve con una acidez tremenda, nivel, me tomaba antiácido estomacal dos o tres por día. Fue un mes muy malo, no podía dormir”, recordó. Tras consultar con su nutricionista, realizó cambios inmediatos en su alimentación: “Hablé con ella y le dije: ‘No puedo más, me voy a morir’. Y me respondió: ‘Listo, saquemos estas cosas’. Saqué café, azúcar, harinas, gaseosa y empecé a tomar agua y me empecé a sentir bien”.

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Evelyn Botto sobre su cambio: "La alimentación es todo emocional"

Entre los aprendizajes que incorporó, Evelyn mencionó varias recomendaciones prácticas que fueron claves. “Romper el ayuno con huevo, y no romperlo ni con harinas ni dulce, porque el pico de azúcar a la mañana es fatal”, explicó. También destacó una perspectiva flexible y amable hacia la alimentación: “No matarte. No verlo como dieta, sino que lo que puedas hacer siempre suma, va a estar bien”. “Antes que cualquier cosa, lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, después matate y hacé lo que quieras”, destacó, entre risas sobre uno de los cambios que realizó en su rutina.

“Entonces eso le quitó mucho peso, como no tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien. Una capa. Me acomodó distinto la forma de ver, cómo alimentarme. Así que le quiero agradecer porque este año también es de ella”, destacó Evelyn, que es parte de la temporada 2025 del programa de Mario Pergolini.

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Evelyn Botto está de novia con Fede Bal y vive un gran presente en Otro día perdido junto a Mario Pergolini

La actriz confesó que su vínculo con la comida tiene una raíz emocional profunda. Evelyn compartió una anécdota ligada a la memoria de su madre y una raíz mística que recibió. “Dato random, nada que ver, pero mi mamá fallecida, que la amo, Dios la tenga en la gloria, se comunicó a través de personas… Y una de las cosas que me dijo es que yo tapaba los problemas con comida. Sin dudas es emocional la alimentación”, aseveró.

Hace unos días Evelyn Botto enfrentó los comentarios de algunas seguidoras que cuestionaron su búsqueda de bajar de peso para mejorar su calidad de vida. “¿Quieren escuchar algo graciosísimo? Hoy fui a hacerme una antropometría y entre los muchos mensajes que me llegaron, una me dijo ‘Evelyn, ese peso no está bien para que bajes con tu contextura física’. Le respondí ‘Perdón, ¿sos nutricionista?’. Y me dijo ‘No, pero estoy en la misma’“, relató, molesta. Su reacción fue tajante: “Cerrá el ort... entonces si no sos médica”.

“Otra me dijo ‘Evelyn, no puedo creer que hayas caído en esa. No bajes de peso’. Me pidió que no baje de peso porque evidentemente siendo gorda represento a un montón de gente”, señaló. “Pero no es lo único que soy, gorda o con sobrepeso, como quieras decirle”, lanzó, para terminar con un rotunda reflexión. “Voy a hacer lo que quiero. Si quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Si tengo ganas de operarme, me voy a operar porque es mi cuerpo”, finalizó.

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