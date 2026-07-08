Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Reconversión de autos a gas licuado en Reutov, cerca de Moscú, ante la escasez de combustible en Rusia. 6 de julio de 2026. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La guerra ha llegado a casa y es problema de todos. En pleno verano, las estaciones de tren de Moscú que dan servicio a las rutas hacia el sur suelen estar repletas de turistas. Durante los últimos cuatro años, padres y niños estresados, con la mirada puesta en la lejana promesa del mar, se han mezclado con hombres uniformados. Este verano, las estaciones tienen un aspecto completamente diferente. Los trenes que se dirigen a Crimea están inquietantemente vacíos, el color caqui predomina y se respira una sensación generalizada de ansiedad. Como en toda Rusia, se habla de escasez de gasolina, ataques con drones, cortes de internet y la amenaza de una nueva movilización.

Desde que los reservistas fueron movilizados por primera vez para luchar en Ucrania en 2022, los rusos no se habían sentido tan nerviosos. El 2 de julio, la Fundación de Opinión Pública (FOM), una encuestadora cercana al Kremlin, informó de que el 55% afirmó que sus compañeros y familiares se sentían ansiosos, frente al 40% del año anterior. El contrato social ruso, según el cual los ciudadanos se mantenían al margen de la política y las autoridades los dejaban en paz, se ha roto.

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La guerra ha llegado a casa y es problema de todos. Los ataques con drones, antes confinados a las ciudades fronterizas de Kursk y Belgorod, ahora amenazan gran parte del país. El 6 de julio, drones ucranianos atacaron la refinería más grande de Rusia en Omsk, a unos 2500 km del frente.

La escasez de gasolina en Rusia obliga a esperar dos o tres horas en las estaciones de servicio y deja sin combustible a varias gasolineras. (Reuters)

La gasolina está racionada en todo el país. Los conductores esperan dos o tres horas para comprar la cantidad máxima diaria permitida de 20 o 30 litros. Las gasolineras se han quedado sin combustible. En Crimea y Novorossiysk, ciudad a orillas del Mar Negro, las autoridades han prohibido la venta minorista de gasolina; solo funcionarios, empleados de servicios públicos y empresarios vinculados a las empresas de combustible pueden repostar. Dos instalaciones petroleras cerca de Novorossiysk han sido destruidas. Valery, propietario de una tienda de comestibles en la ciudad, prevé que la escasez de combustible tendrá repercusiones en la distribución de alimentos y otros aspectos logísticos. Los precios de los alimentos ya se han visto afectados: en junio, el precio de las papas subió un 4,5% respecto al mes anterior. Algunos agricultores afirman que no podrán cosechar si continúa la escasez de combustible.

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En la región de Rostov, al sur de Rusia, la dueña de varios puestos de venta de productos locales sueña con tener su propio camión cisterna. “Que se vayan al diablo con sus ideas y ambiciones desmedidas”, dice. Entre ellos se incluyen Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron y los gobernadores locales. “Antes vivíamos bien. Ahora solo nos dedicamos a ir de un problema a otro”.

Un mapa político muestra los ataques aéreos y con drones ucranianos en territorio ruso durante 2026, así como las zonas controladas por Rusia en Ucrania hasta julio del mismo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elena Panfilova, que dirige grupos de discusión en Moscú, afirma que el ambiente está pasando de la frustración al odio visceral hacia las autoridades. No solo la escasez de combustible y los cortes de internet enfurecen a la gente, sino también la creciente brecha entre la realidad y la retórica del Kremlin. “La única salida es poner fin a las hostilidades”, afirma Valery. “Durante los últimos cuatro años, hemos escuchado informes optimistas que afirman que ‘las tropas rusas avanzan con confianza a lo largo de todo el frente’. Sin embargo, si observamos los mapas, todo está estancado en un pantano”.

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Aviones Su-25 trazan la bandera rusa sobre el Kremlin en los ensayos del Día de la Victoria. (REUTERS/Shamil Zhumatov)

El Sr. Putin sigue insistiendo en que la guerra se desarrolla en gran medida según lo previsto. En una entrevista reciente, leyendo sus respuestas de un teleprompter, declaró: “Todo funciona con estabilidad y con un margen de resistencia considerable”. Su escueto reconocimiento del cambio de circunstancias sugiere que aún podría estar decidiendo su próximo curso de acción. Muchos rusos temen que, en lugar de minimizar las pérdidas y reducir la intensidad del conflicto, lo intensifique aún más.

Se ha intensificado el debate sobre la movilización. A principios de junio, Sergei Gurulev, diputado, escribió en redes sociales que ya se había tomado la decisión de movilizar tropas en otoño. Posteriormente, borró su publicación, alegando que había sido pirateada. “Siempre pasa lo mismo: primero hay rumores de que algo malo va a ocurrir, luego las autoridades lo niegan y, finalmente, sucede”, dice Sergei, otro empleado de una agencia de publicidad en Nizhny Novgorod, al este de Moscú. Piensa en mudarse al campo, donde sería más difícil que los reclutadores lo encontraran: “Ir a la oficina sería un suicidio”. Muchos de sus compañeros están considerando emigrar. El tema de la emigración es más frecuente que nunca desde 2022.

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Calle a oscuras en Yevpatoriya, Crimea, durante los cortes de luz que las autoridades aplican para evitar el colapso de la red eléctrica. 5 de julio de 2026. (REUTERS/Alexey Pavlishak)

Es posible que se estén realizando pruebas para una nueva ronda de movilización en la región de Penza, al sureste de Moscú. Desde mediados de junio, los residentes denuncian que se está deteniendo a hombres en público y en redadas puerta a puerta, llevándolos a puntos de reunión y obligándolos a firmar contratos con el ejército. Ahora se ve a muchos menos hombres en las calles. “El ambiente en la ciudad es terrible”, dice Elena, una residente. “Le prohibí a mi marido salir de casa. Cuando salgo, lo dejo encerrado desde afuera. Mantenemos las cortinas cerradas todo el día”. Andrey Surkov, comisario militar de Penza, afirmó que las redadas tenían como único objetivo la búsqueda de desertores y personas que habían evadido el servicio militar.

Brigadas bolcheviques

La disidencia se manifiesta cada vez con mayor libertad. El 25 de junio, un exsoldado publicó en Instagram un llamamiento dirigido al Sr. Putin, en el que afirmaba que los soldados estaban siendo torturados por negarse a entregar sus salarios a los comandantes.

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