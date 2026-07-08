La emoción de Juli Poggio al ser anunciada como parte de Popstars: “Qué lindo volver a casa”

Julieta Poggio se sumó a Popstars como co-host digital y celebró su regreso a Telefe con un mensaje en Instagram

Julieta Poggio reaccionó con un grito en mayúsculas cuando Telefe confirmó su incorporación a Popstars: “AAAAAAAAAAAA”, escribió en sus historias de Instagram junto al flyer oficial que la presentaba como co-host digital del reality. La ex participante de Gran Hermano regresa así al canal que la catapultó a la fama, esta vez para acompañar junto a Sofía “La Reini” Gonet cada instancia del certamen que buscará descubrir a las próximas estrellas de la música argentina.

El anuncio lo hizo el propio canal a través de sus plataformas oficiales. “¡Juli Poggio reaccionará a Popstars! Junto con la Reini, tenemos a la dupla que será parte del show”, comunicó Telefe, adelantando la apuesta por dos influencers con llegada directa al público joven. Minutos después, la propia Poggio tomó el anuncio y lo compartió con sus seguidores con una carga emocional que no intentó disimular.

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Telefe anunció que Juli Poggio y Sofía “La Reini” Gonet acompañarán cada instancia de Popstars

En una de sus historias, la influencer se fotografió con maquillaje en tonos rosados y una campera de piel fucsia, y escribió sobre la imagen: “Qué felicidad. Cuánto manifesté este trabajo. Qué lindo volver a casa, @telefe”. Debajo, anticipó lo que viene: “No están listos para el contenido y los looks que se vienen”. Las fotos del set ya circulan: una placa con los nombres de “La Reini” y “Juli Poggio” pegada en la puerta del camarín confirma que las grabaciones ya arrancaron.

El rol de Poggio dentro del formato será el de co-host digital. Junto a Gonet, tendrá a su cargo el contenido exclusivo que acompañará cada emisión del programa en las plataformas de streaming de Telefe: reacciones, entrevistas, debate y material de detrás de escena. La propuesta apunta a tender un puente entre la televisión tradicional y las audiencias digitales, un terreno en el que ambas figuras tienen una presencia consolidada.

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Juli Poggio afirmó que volver a Telefe es “volver a casa” y dijo que había manifestado este trabajo

La conducción en la pantalla de Telefe estará a cargo de Nico Vázquez, mientras que la producción general del ciclo es de Gustavo Yankelevich. El jurado lo integran Ángela Torres y Nicki Nicole, con un tercer lugar aún no confirmado públicamente. Torres, que ya compartió imágenes desde las grabaciones en el predio Parque Roca, fue la primera en dar señales del avance del proyecto: publicó fotos junto al guion del episodio 1, titulado “Bienvenidos a Popstars”, con su nombre escrito a mano en tinta roja en el margen de la primera página.

La cantante de “Vértigo” también habló de su experiencia como jurado antes de que se formalizara el anuncio. “Lo de Popstars, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho”, dijo Torres, y agregó que su sensibilidad ante los sueños ajenos será parte de su mirada dentro del programa: “Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera”.

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Las grabaciones de Popstars ya comenzaron y una placa en el camarín confirmó la presencia de La Reini y Juli Poggio

Para Poggio, la vuelta a Telefe tiene un peso particular. Fue ese mismo canal el escenario de su exposición masiva durante su paso por Gran Hermano, el reality que la convirtió en una de las figuras más seguidas de las redes sociales argentinas. Desde entonces, construyó una carrera en el mundo de la moda, el entretenimiento y el contenido digital, sin perder el vínculo con la audiencia que la conoció en pantalla. El regreso a Telefe, entonces, no es solo un nuevo trabajo sino el cierre de un círculo que ella misma venía anticipando: “Cuánto manifesté este trabajo”, escribió, sin dejar dudas sobre cuánto tiempo llevaba deseando esta oportunidad.

Popstars es un formato con historia en la televisión argentina. En 2001, el ciclo fue el origen de Bandana, el grupo femenino que dominó la escena pop de principios de siglo. La nueva edición llega con la promesa de reinventar esa fórmula para una generación que consume música y entretenimiento de manera radicalmente distinta, y que encuentra en figuras como Poggio y La Reini una vía de acceso más directa y cercana al universo del espectáculo. El programa aún no tiene fecha de estreno confirmada.

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