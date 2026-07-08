Cuáles son los errores más frecuentes al almacenar huevos que comprometen su seguridad

La puerta del refrigerador expone los huevos a cambios de temperatura que favorecen microfisuras en la cáscara y la entrada de microorganismos - (Freepik)

El huevo es un pilar fundamental de la alimentación saludable por su versatilidad y nutrientes, aunque un simple error en la cocina puede arruinar todas sus propiedades. Es que colocarlos en la puerta del refrigerador es una de las equivocaciones domésticas más extendidas. Aunque la mayoría de los electrodomésticos incluyen bandejas específicas en esa zona, los especialistas en conservación y seguridad alimentaria advierten que esta costumbre compromete tanto la frescura como la inocuidad del alimento.

De acuerdo con los CDC y la FDA, los huevos deben mantenerse a una temperatura constante de 4 °C o menos. La puerta es la zona más cálida y térmicamente inestable de la nevera. Cada vez que se abre, el alimento sufre variaciones de temperatura y pequeños movimientos que pueden provocar microfisuras en la cáscara.

PUBLICIDAD

Científicos de la Universidad de Harvard explican que este choque térmico constante genera microcondensación en la superficie del huevo. Dado que la cáscara es porosa, esta capa de agua actúa como un vehículo que arrastra las bacterias externas directamente hacia el interior, multiplicando el riesgo de contaminación por Salmonella enteritidis.

La conservación segura de los huevos requiere una temperatura constante cercana a los 4 °C y evitar periodos prolongados a temperatura ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error de lavar los huevos

Un segundo fallo muy común es lavar los huevos antes de guardarlos. Un estudio crítico publicado en la revista científica Poultry Science demostró, mediante microscopía electrónica, que el lavado destruye la cutícula, una capa proteica natural que sella los más de 7,000 poros de la cáscara.

PUBLICIDAD

Especialistas de la Clínica Mayo respaldan este hallazgo y señalan que en muchos países los huevos comerciales ya pasan por un proceso de sanitización industrial antes de su venta. Lavarlos nuevamente en casa elimina su última barrera de defensa. El agua no solo arrastra la suciedad visible, sino que empuja los patógenos hacia la yema y la clara. Si un huevo necesita limpieza, solo debe hacerse inmediatamente antes de cocinarlo.

Los beneficios del envase original

Para una conservación segura, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA determina que los huevos deben almacenarse en las repisas centrales o inferiores del refrigerador, donde el frío es constante.

PUBLICIDAD

La conservación segura de los huevos requiere una temperatura constante cercana a los 4 °C y evitar periodos prolongados a temperatura ambiente - (Freepik)

Además, se exige mantenerlos siempre en su envase o maple original por tres razones científicas:

Protección porosa: El cartón evita que el huevo absorba olores y compuestos volátiles de otros alimentos a través de sus poros. Retención de humedad: El empaque frena la deshidratación del alimento. Orientación biológica: Permite colocarlos con el polo ancho hacia arriba (tal como vienen dispuestos). Esto mantiene la cámara de aire en la parte superior, evitando que la yema se desplace hacia la cáscara y se rompa o contamine. El envase, asimismo, ayuda a vigilar de forma estricta la fecha de caducidad.

Reglas básicas para el consumo seguro

Para minimizar cualquier riesgo en el hogar, las pautas de salud internacional aconsejan consumir los huevos en estricto orden de compra para evitar el vencimiento del producto. En caso de que se batan para preparaciones posteriores, deben refrigerarse de inmediato en un recipiente hermético y consumirse en un plazo máximo de 24 horas.

PUBLICIDAD

La comunidad científica, en tanto, aclara un mito urbano: el test de sumergir el huevo en agua (si flota, está viejo; si se hunde, está fresco) es un indicador físico útil para medir la pérdida de agua del alimento.

Sin embargo, la FDA advierte que la flotación evalúa la vejez, no su inocuidad. Un huevo fresco que se hunde perfectamente igual puede contener Salmonella si no se cocina a la temperatura adecuada, por lo que el almacenamiento seguro en el interior de la nevera sigue siendo la regla de oro indudable.

PUBLICIDAD

Por último, el riesgo biológico no termina al apagar el fuego. El USDA advierte que los huevos duros o cocidos se echan a perder más rápido que los frescos debido a que el calor destruye por completo la cutícula protectora.

Por esta razón, los CDC recomiendan refrigerar los huevos duros dentro de las dos horas posteriores a su cocción y consumirlos en un plazo máximo de siete días. Asimismo, para evitar la contaminación cruzada, los expertos enfatizan la importancia de lavarse bien las manos y desinfectar las superficies que hayan estado en contacto con huevos crudos antes de manipular cualquier otro alimento listo para consumir.

PUBLICIDAD