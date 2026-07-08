Los impactantes elogios de una figura de Suiza a Lionel Messi antes de enfrentar a la Argentina en los cuartos del Mundial: “Es un privilegio”

✨ ¡RENDIDO ANTE EL GOAT! Granit Xhaka palpitó lo que será el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo y destacó el "PRIVILEGIO" de enfrentarse a Lionel Messi.



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Granit Xhaka advirtió que Suiza intentará hacerle “la vida lo más difícil posible” a Lionel Messi y a la selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputarán el próximo sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium. El capitán helvético habló con los medios tras la clasificación de su equipo, que superó a Colombia por 4-3 en penales —empataron 0-0 en los 120 minutos— en el estadio BC Place de Vancouver.

“A partir de mañana analizaremos a Argentina más a fondo y, con suerte, podremos mostrar un partido diferente”, dijo Xhaka, de 33 años, en sus primeras palabras después de la victoria. Fue una advertencia templada, pero con fondo: Suiza llega invicta a los cuartos de final, tras liderar el Grupo B con un empate ante Qatar (1-1) y sendos triunfos ante Bosnia-Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1). Luego, eliminó a Argelia (2-0) en los 16avos de final antes de doblegar a los colombianos desde los doce pasos.

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El mediocampista del Sunderland de Inglaterra fue más allá cuando se le preguntó por Messi. "No sé si se lo puede controlar durante 90 o 120 minutos“, reconoció con una honestidad que pocas figuras del fútbol mundial se permiten antes de un duelo de este calibre. Y dejó sus impactantes elogios para el 10: “Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia. Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era”.

Pero lejos de detenerse en la admiración, Xhaka trazó la hoja de ruta de los suyos: “Disfrutaremos el partido, de eso no hay duda. Pero también queremos mostrar la parte que le toca a Suiza y hacerle la vida lo más difícil posible”.

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Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

El contexto de esas palabras es el de un equipo que no pisaba los cuartos de final desde el Mundial de Suiza 1954, hace 72 años. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega a esta instancia sin haber perdido un solo partido en el torneo, con una identidad táctica marcada y buscará plantearle un partido de mano a mano al campeón del mundo. Nada de replegarse. Nada de especular.

Del otro lado, el rival que Xhaka respeta pero no teme viene de vivir otra noche de alta tensión. Argentina venció 3-2 a Egipto en Atlanta en los octavos de final, luego de ir perdiendo 2-0 hasta el último cuarto de hora. Messi, de 39 años, falló un penal a los 20 minutos —el cuarto que erra en la historia de los Mundiales sin contar tandas— pero fue determinante en la remontada: dio la asistencia para el gol de Cristian Romero a los 78 minutos y anotó él mismo el 2-2. Enzo Fernández cerró la épica con el 3-2 en el descuento tras un gran centro de Lautaro Martínez.

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Al término de ese partido, la imagen del capitán argentino se volvió una de las más poderosas del torneo. Sin camiseta y con las lágrimas fluyendo, Messi se retiró a un costado del campo mientras sus compañeros saltaban de alegría. Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi se le acercaron. Con Licha hubo un doble abrazo: en el segundo, el defensor le habló al oído, para expresarle una vez más su agradecimiento. Titulares y suplentes hicieron fila para acompañarlo, y luego lo alzaron por los aires en un gesto que se repitió como celebración colectiva.

El propio Messi explicó sus lágrimas ante los medios presentes en los Estados Unidos. “Cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad y era difícil. Por eso el desahogo y el alivio de todos porque levantamos un partido increíble, más en esta clase de eliminatoria”, dijo. Y agregó: “Queremos seguir estando, no podía terminar hoy. No nos queremos ir“. También se refirió al penal fallado: “Tenía mucha bronca por haber errado el penal también, porque si yo hubiese metido el penal, cambiaba la dinámica del partido. Este grupo merecía seguir, merecía seguir peleando, intentándolo y nada, mucha felicidad”.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Leandro Paredes, que completó un encuentro descomunal como eje del juego, dio su versión del momento íntimo que vivió el capitán. “No le dijimos mucho. Tratamos de abrazarlo, de que él sienta que vamos a estar con él hasta el final. Para nosotros es un plus tenerlo con nosotros. También jugamos para que ese último partido de él no llegue nunca“, expresó el mediocampista de Boca Juniors. Enzo Fernández, autor del tercer gol, completó el cuadro: “Le dijimos que todavía era temprano para que se acabe”.

Con ese partido, Messi alcanzó su 31.ª presentación en Mundiales, un récord absoluto, y llegó a 21 goles en la historia de la Copa del Mundo, dos más que Kylian Mbappé. Lidera la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos, uno más que el francés y que Erling Haaland. Tras las eliminaciones de Cristiano Ronaldo, Vinícius Junior, Neymar, Manuel Neuer, Jamal Musiala y Luka Modric, entre otros, el rosarino concentra buena parte del protagonismo que le queda al torneo.

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Xhaka lo sabe. Por eso habló de privilegio, pero también de plan. El sábado 11 de julio, en Kansas City —la ciudad donde Argentina hizo base durante gran parte del Mundial—, los suizos intentarán por primera vez en su historia superar la barrera de los cuartos de final en una Copa del Mundo. El ganador de esa llave se medirá a Noruega o Inglaterra. Mientras tanto, España-Bélgica y Francia-Marruecos se disputarán el segundo boleto a la final.