Honduras

COHEP advierte que violencia contra las mujeres frena el desarrollo económico de Honduras

Gallardo reiteró que la violencia de género debe enfrentarse como una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad

Guardar
Google icon
Anabel Gallardo afirmó que la violencia contra las mujeres impide el crecimiento económico sostenible de Honduras. (Foto: Cortesía)
Anabel Gallardo afirmó que la violencia contra las mujeres impide el crecimiento económico sostenible de Honduras. (Foto: Cortesía)

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de Honduras Anabel Gallardo, afirmó que la violencia contra las mujeres impide el crecimiento económico sostenible de Honduras y pidió reforzar la prevención, la protección y el acceso a la justicia, más allá del aumento de penas por femicidio.

A través de un mensaje público, Gallardo expresó su preocupación por los hechos de violencia que siguen cobrando la vida de mujeres en el país y sostuvo que cada víctima deja consecuencias en sus familias y comunidades.

Señaló que detrás de cada caso hay hijos, madres, hermanas, amigas y compañeros que enfrentan pérdidas irreparables, por lo que insistió en que el problema debe abordarse con una perspectiva integral y no solo mediante sanciones penales.

PUBLICIDAD

Reformas penales y prevención

“Las penas por sí solas no resolverán el problema” La titular del COHEP reconoció que las recientes reformas al Código Penal vinculadas con el delito de femicidio constituyen un avance para fortalecer la respuesta institucional frente a estos crímenes.

Consideró, sin embargo, que el incremento de las penas no será suficiente si no se acompaña con políticas públicas orientadas a prevenir la violencia, garantizar protección oportuna a las víctimas, mejorar el acceso a la justicia y dotar de más recursos a las instituciones encargadas de atender estos casos.

También destacó la necesidad de ampliar las oportunidades educativas, laborales y de emprendimiento para las mujeres, al considerar que la autonomía económica también constituye un factor de protección frente a distintas formas de violencia.

PUBLICIDAD

Gallardo señaló que la autonomía económica, la educación, el empleo y el emprendimiento de las mujeres funcionan como factores de protección.
Gallardo señaló que la autonomía económica, la educación, el empleo y el emprendimiento de las mujeres funcionan como factores de protección.

El impacto en la economía

Gallardo sostuvo que cuando una mujer vive bajo amenazas o en un entorno de violencia, ve limitadas sus posibilidades de estudiar, trabajar o desarrollar proyectos productivos.

Advirtió que esta realidad no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también tiene consecuencias para el crecimiento económico del país al reducir el talento disponible, la productividad, la innovación y la participación femenina en el mercado laboral.

Añadió que las naciones que ofrecen mayores garantías de seguridad y condiciones para la participación económica de las mujeres suelen registrar mejores indicadores de competitividad, inversión y desarrollo.

Honduras documentó más de 230 muertes violentas de mujeres en 2025 y mantiene niveles de impunidad y denuncias por agresiones, abuso sexual y violencia doméstica.
Honduras documentó más de 230 muertes violentas de mujeres en 2025 y mantiene niveles de impunidad y denuncias por agresiones, abuso sexual y violencia doméstica.

Las cifras en Honduras

Las declaraciones de la presidenta del COHEP se dan en un escenario en el que la violencia contra las mujeres sigue entre las principales preocupaciones en Honduras. Datos de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres muestran que, año tras año, el país registra decenas de muertes violentas, muchas de las cuales son investigadas como posibles femicidios.

Solo durante 2025 se documentaron más de 230 muertes violentas de mujeres, mientras que en lo que va de 2026 las cifras indican 137 casos a la fecha, un promedio de varios casos cada semana.

Diversos observatorios han advertido que, además del elevado número de homicidios, persisten altos niveles de impunidad, ya que una parte de estos crímenes no llega a una sentencia condenatoria.

Organizaciones feministas como Calidad de Vida han insistido en que el combate a esta problemática requiere mayor presupuesto para las instituciones encargadas de investigar los delitos, ampliar la cobertura de los servicios de atención y promover cambios culturales que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres desde sus causas estructurales.

Temas Relacionados

HondurasCOHEPMujeresViolenciaimpunidadeconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

En Panamá crearán registro de deudores para quienes no paguen las pensiones alimenticias

Se busca imponer restricciones administrativas, económicas y patrimoniales tendientes a incentivar el cumplimiento de esta obligación

En Panamá crearán registro de deudores para quienes no paguen las pensiones alimenticias

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad confirma que no hay apelación por reparación digna en aceptación de cargos

El fallo respalda a la Procuraduría General de la Nación y sostiene que la normativa no prevé impugnar montos fijados en la aceptación de cargos, por lo que el Congreso debe debatir ajustes sin alterar la práctica vigente

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad confirma que no hay apelación por reparación digna en aceptación de cargos

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

MUNDO

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán