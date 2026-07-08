La sorpresa de Jimena Barón para Momo: un viaje inventado y el divertido rol de Matías Palleiro

La sorpresa para Momo el hijo de Jimena Barón, mientras Arturo observa en los brazos de su mamá

Jimena Barón continúa girando por los Estados Unidos siguiendo a la selección. Con su pareja Matías Palleiro, Arturo el hijo de ambos de un año recién cumplido, y Momo, de 12, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Entre partido y partido, la actriz y los suyos viven cada experiencia al límite. Así, transitaron entre el humor y confusión mientras intentaban grabar un video promocional al aire libre que terminó resultando una sorpresa para los pequeños..

“Grabamos acá lo de la aerolínea porque se nos va a ir el sol”, apuró Barón, estableciendo el tono de apremio desde el inicio. Palleiro reforzó esa premura llamando a Momo: “Vení, dale, grabemos antes que se nos va el sol”. La escena se desarrolló en tono de comedia, donde los apuros por la luz se mezclaron con una confusión creciente acerca del nombre de una supuesta aerolínea.

PUBLICIDAD

Jimena Barón y Matías Palleiro instalaron la confusión con el nombre Figa Cita durante el falso agradecimiento comercial

En medio del apuro, Jimena, con su hijo Arturo en brazos, intentó precisar el nombre del patrocinador ficticio: “¿Jeta o es Figa es la aerolínea?”, preguntó. La respuesta, lejos de aclarar el panorama, aumentó la confusión: “Figa”, respondió Matías, quien enseguida se vio envuelto en un juego de palabras junto a Barón. “Figa es... Okey, Figa City. ¿City o Cita?”, indagó la cantante. “Cita”, corrigió Palleiro, asentando la broma interna.

Las explicaciones sobre el nombre de la aerolínea ficticia aumentaron la confusión de Momo en medio de la broma del grupo

La situación se tornó aún más absurda cuando Momo intervino, desconfiando de la seriedad de sus compañeros. “¿Cómo que Figa Cita? Me están boludeando”, protestó, visiblemente confundido. Matías, entre risas, insistió: “No, cita”. Jimena trató de explicar el nombre ficticio: “Cita, tipo city con a”, mientras que Palleiro añadió otro giro: “Con jota, pero no se pronuncia”. El intento de aclaración solo aumentó el desconcierto de Momo, que no lograba comprender el sentido de aquella elección.

PUBLICIDAD

El grupo insistió en el nombre, repitiendo el agradecimiento: “Muchas gracias, Figa Cita”. Barón, sin ocultar el tono de burla, expresó: “Qué mal, es una mier.. ”. Palleiro intentó aportar una justificación técnica, pero la explicación no logró disipar la confusión, y Momo se resignó a seguir la corriente.

Jimena Barón, Matías Palleiro y Arturo: su emocionante viaje hacia el Mundial 2026

La dinámica entre los integrantes mostraba una complicidad evidente. Jimena organizó el cierre de la broma, orquestando la participación de su hijo mayo en el video falso. El grupo se preparó para la toma final, manteniendo el juego y la sorpresa.

PUBLICIDAD

Sin entender del todo, Momo improvisó su parte: “Muchas gracias a Figa Cita por los vuelos aéreos para seguir alentando a la selección”. El esfuerzo por mantener la seriedad contrastaba con las risas de Barón y Palleiro. La grabación, lejos de cumplir un propósito comercial, se transformó en una escena humorística destinada a despistar y a confundir aún más a Momo y crear un momento memorable para todos.

En medio de la grabación, la broma alcanzó su clímax cuando Matías Palleiro le pidió a Momo que mirara a cámara y exclamó: “Uno, dos, tres. ¡Nos vamos a Disney!”. Momo, aún confundido, repitió: “¡Nos vamos a Disney!”, mientras el resto celebraba la ocurrencia.

PUBLICIDAD

El remate con el grito “Nos vamos a Disney” convirtió la grabación en una anécdota de humor entre Jimena Barón, Matías Palleiro y Momo

En este intercambio, el grupo mostró cómo el humor espontáneo puede transformar una situación cotidiana en un evento memorable. La complicidad, las bromas y los pequeños malentendidos fueron el eje de una escena que, aunque carecía de un objetivo comercial auténtico, logró su cometido principal: hacer reír y fortalecer los lazos entre los presentes.

La reacción del hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, el desconcierto sostenido y la risa compartida muestran que, a veces, el verdadero valor de estos momentos radica en la capacidad de reírse juntos de lo inesperado y lo absurdo. Sin necesidad de un guion preestablecido, el grupo supo convertir la confusión en el mejor motor del humor.

PUBLICIDAD