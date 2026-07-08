El video de la “picardía” de Scaloni como jugador en un Mundial que se hizo viral: el comentario de Bilardo que quedó en el recuerdo

El actual DT de la selección Argentina apareció mientras Ricardo La Volpe, técnico de México, daba indicaciones en un partido de la Copa del Mundo de Alemania

Luego de la sufrida victoria ante Egipto que dio una milagrosa clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, la selección argentina volvió a demostrar que más allá de un partido irregular, el corazón del equipo se impuso ante una situación adversa y el propio Lionel Scaloni lo advirtió en la conferencia de prensa al valorar que sus jugadores nunca se rinden y también recordó que eligió la vocación de entrenador para seguir sintiendo emociones en el fútbol. En las últimas horas, el DT se hizo viral por una escena que circuló en las redes sociales en la que recordaron su picardía como jugador.

“Scaloni demostró su inteligencia el día que jugaba contra México y se acercó a La Volpe para sacarle la información de lo que decía. Lo más cómico es que La Volpe seguía hablando”, escribió el usuario @Argenpoirot en la red social X (en Twitter) con un video que describe la escena. En las imágenes, que datan del partido de octavos de final del Mundial de Alemania 2006, se observa al técnico argentino de la selección azteca en pleno diálogo con el jugador José Antonio Castro cuando irrumpió Lionel Scaloni para escuchar la conversación antes de sacar el lateral.

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“Una picardía de Scaloni, porque le daba indicaciones La Volpe a Castro. Scaloni agarró la pelota y se paró al lado”, describió el relator de la transmisión que estaba a cargo de la TV Pública. Luego, Carlos Bilardo, quien estaba oficiando de comentarista, acotó: “Está bien, está bien, escucha”. El ex técnico de la Selección campeona del mundo en México ‘86 aprobó el gesto del otrora mediocampista, que también tuvo un paso por la escuela de Estudiantes de La Plata, conocida por sacar provecho de hasta el más mínimo detalle.

Lionel Scaloni escucha la conversación de Ricardo La Volpe, técnico de México, con uno de sus jugadores, en el Mundial 2006 (captura video)

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y celebraron la actitud del entrenador campeón del mundo que buscará su segunda estrella personal en Estados Unidos 2026. “Más bilardista no puede ser. Te amo Scaloni”, escribió un internauta. Otro, puso: “Recuerdo haber visto ese momento en vivo y haber estallado de risa con la situación... Scaloni tenía que sacar el lateral y estaba en esa conversación boludeando, solo los genios hacen eso...”. También hubo otras reflexiones del estilo: “Eso de la inteligencia, más la final detrás de verdad lo hacen un equipo difícil de eliminar” o “Si el Doctor dice que está bien, está bien”.

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Aquel partido de Alemania 2006, ocurrido hace dos décadas en Leipzig, selló la clasificación del equipo que dirigía José Pekerman a los cuartos de final gracias a una agónica victoria por 2-1 ante México, recordada por el golazo de Maxi Rodríguez de volea en el tiempo extra. En la siguiente instancia, Argentina quedaría eliminada frente al seleccionado anfitrión en los penales e Italia sería la campeona tras derrotar a Francia. El dato de color es que en esa Copa del Mundo, un tal Lionel Messi debutó y marcó su primer gol con la Albiceleste en ese tipo de competición FIFA y Scaloni era su compañero de equipo.