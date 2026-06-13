Los sprints superan al cardio constante en resultados y tiempo

Los sprints pueden ayudar a perder grasa y mantener la masa muscular en un plan de recomposición corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder grasa mientras se mantiene la masa muscular es uno de los principales desafíos en cualquier plan de recomposición corporal. Sumar sprints como estrategia en la rutina de entrenamiento puede aportar una solución accesible y eficaz para quienes desean transformar su cuerpo sin perder músculo, según destaca GQ.

Los sprints resultan eficaces para reducir grasa y preservar músculo porque, al practicarse a máxima intensidad durante cortos periodos, generan un gasto energético elevado, estimulan el metabolismo y facilitan el déficit calórico. Este tipo de ejercicio involucra grandes grupos musculares, especialmente en las piernas, lo que contribuye a mantener la fuerza y la masa muscular junto con la pérdida de grasa.

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La recomposición corporal implica disminuir el porcentaje de grasa y, al mismo tiempo, mantener o aumentar los músculos. GQ señala que los sprints pueden ser aliados clave en este proceso, ya que permiten quemar una gran cantidad de energía sin comprometer los progresos obtenidos durante el entrenamiento de fuerza.

Los sprints involucran grandes grupos musculares, en especial las piernas, y ayudan a preservar la fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar sprints con una nutrición adecuada y ejercicios de resistencia es esencial para transformar el físico. Si bien estas aceleraciones de alta intensidad no sustituyen la importancia del entrenamiento de fuerza, incorporarlas una o dos veces por semana tiene un impacto relevante en la composición corporal, de acuerdo con GQ.

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Ventajas de los sprints sobre otros métodos de entrenamiento

Los sprints sobresalen frente a métodos tradicionales de cardio como correr o caminar a paso constante. Según GQ, se consideran una forma de entrenamiento a intervalos de alta intensidad, capaz incluso de superar la quema calórica de otras prácticas cardiovasculares.

A diferencia de correr largas distancias o caminar, los sprints concentran el esfuerzo en intervalos muy breves, por lo que permiten obtener resultados similares o superiores en menos tiempo. Después de cada serie, el cuerpo requiere más oxígeno para recuperarse, lo que mantiene elevado el consumo de calorías incluso tras finalizar el ejercicio.

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Esta particularidad facilita la creación y el mantenimiento de un déficit calórico, condición clave para disminuir la grasa corporal. Además, al tratarse de una actividad explosiva que implica el tren inferior, los sprints refuerzan los músculos principales sin sacrificar la funcionalidad deportiva.

Los sprints sobresalen frente a métodos tradicionales de cardio como correr o caminar a paso constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios más notables está el desarrollo de la velocidad, la potencia y la coordinación. Los sprints requieren esfuerzo en todas las partes de nuestro cuerpo, especialmente del tren inferior, lo cual va a permitirnos fortalecer las piernas, indica GQ. Sin embargo, insisten en que este ejercicio debe verse como complemento, no sustituto, del entrenamiento de fuerza.

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GQ subraya el papel de la fuerza en la carrera. Cuanto mayor sea nuestra capacidad muscular, mejor correremos y, cuanto más sprints hagamos, más atléticos estaremos. Esto destaca la versatilidad de estas aceleraciones de alta intensidad entre los diferentes sistemas de cardio.

Cómo integrar los sprints en tu rutina de ejercicio

No es necesario realizar sprints todos los días para apreciar cambios positivos; basta con uno o dos entrenamientos semanales, afirma GQ. Este enfoque ayuda a prevenir el sobreentrenamiento y reduce el riesgo de lesiones en las piernas.

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El proceso inicia con un calentamiento adecuado, incluyendo estiramientos dinámicos, ejercicios de movilidad articular y algunos metros de carrera a ritmo sostenido. Luego se recomienda realizar entre cuatro y seis rondas de sprints, ajustando la duración entre 15 y 30 segundos de acuerdo con el nivel físico de cada persona.

Recuperarse entre series requiere descanso activo, preferentemente caminando o trotando suavemente durante 90 segundos. Al finalizar el entrenamiento, es recomendable enfriar el cuerpo mediante caminatas y estiramientos, lo que favorece la recuperación muscular y disminuye la posibilidad de lesiones.

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La recuperación entre series de sprints requiere descanso activo con caminata o trote suave durante 90 segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptabilidad de los sprints permite practicarlos tanto al aire libre como en la cinta de correr. Esto facilita su integración en distintos tipos de rutinas y estilos de vida.

GQ hace hincapié en que los sprints pueden estar indicados para personas de todos los niveles, desde quienes se inician hasta deportistas con experiencia, siempre que se respeten las pausas y la preparación necesarias.

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Beneficios mentales y motivacionales de los sprints

Además de sus efectos físicos, los sprints generan importantes beneficios psicológicos y motivacionales. Tras una sesión de alta intensidad, la sensación de logro es inmediata.

Este estímulo resulta del esfuerzo aplicado en cada ronda y de los progresos visibles tanto a nivel físico como personal. Añadir sprints a la rutina semanal se convierte en un atajo para incentivar la pérdida de grasa, a la vez que fortalece la disciplina y la autoconfianza.

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Los sprints generan beneficios psicológicos además de sus efectos físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación resalta que este método impulsa el bienestar global, mejorando el ánimo más allá del entrenamiento y trasladando ese efecto positivo a la vida diaria.