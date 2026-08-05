“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

El público corea 'La patria no se vende' en el concierto de Rosalía en Buenos Aires (x.com/nom0leste)

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El recital de la artista española Rosalía en Buenos Aires fue escenario de una manifestación singular: cientos de asistentes corearon “La patria no se vende” horas antes del debate parlamentario respecto de la modificación de la Ley de Tierras. La consigna, repetida en distintos sectores del estadio, se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos. Incluso la propia intérprete de “Motomami” se sumó al reclamo, alentando a la multitud desde el escenario y transformando el espectáculo musical en un espacio de protesta colectiva.

La frase “La patria no se vende” resonó con fuerza durante la noche y se convirtió en la expresión de un rechazo público a la propuesta que el Senado argentino debatirá en menos de 48 horas. El cántico se desplegó como una respuesta directa al proyecto parlamentario que busca modificar la legislación vigente sobre la compra y venta de tierras nacionales. La reacción espontánea del público y la adhesión de Rosalía fueron captadas en decenas de videos, compartidos masivamente a través de distintas plataformas sociales, lo que potenció el impacto de la consigna más allá del recinto.

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La proximidad temporal entre el recital y la sesión parlamentaria acentuó el clima de movilización. En las horas previas al debate, la sociedad argentina mostró un notable interés en el tema, que se refleja tanto en manifestaciones públicas como en la viralización de consignas y mensajes en redes sociales. El cántico surgido en el Movistar Arena se inscribe en esta corriente de rechazo y defensa de la soberanía territorial.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, introdujo sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.

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Lali Espósito habló sobre la ley de tierras

La reacción colectiva en el recital no fue un hecho aislado. En las últimas horas, artistas de distintos géneros se sumaron al rechazo a la modificación de la ley a través de mensajes publicados en sus plataformas digitales. Entre las voces más escuchadas se encuentra la de Lali Espósito, quien convocó abiertamente a marchar frente al palacio legislativo en defensa de la tierra y los recursos naturales.

“Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló la cantante al inicio de su mensaje, al dejar en claro su postura y su llamado a la acción. Argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

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El llamado se viralizó rápidamente, recibiendo apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La intérprete, reconocida también por su participación en debates públicos, sostuvo una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Además de Lali, Emilia compartió una campaña de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la norma, sumando su voz al reclamo colectivo. Esta participación de figuras públicas en la discusión sobre la Ley de Tierras refuerza la visibilidad y el alcance social de la consigna expresada en el recital de Rosalía.

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