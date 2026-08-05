Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Durante el tercer show de la catalana en Buenos Aires, sus seguidores se manifestaron en la previa al tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso

El público corea 'La patria no se vende' en el concierto de Rosalía en Buenos Aires (x.com/nom0leste)

Guardar

El recital de la artista española Rosalía en Buenos Aires fue escenario de una manifestación singular: cientos de asistentes corearon “La patria no se vende” horas antes del debate parlamentario respecto de la modificación de la Ley de Tierras. La consigna, repetida en distintos sectores del estadio, se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos. Incluso la propia intérprete de “Motomami” se sumó al reclamo, alentando a la multitud desde el escenario y transformando el espectáculo musical en un espacio de protesta colectiva.

La frase “La patria no se vende” resonó con fuerza durante la noche y se convirtió en la expresión de un rechazo público a la propuesta que el Senado argentino debatirá en menos de 48 horas. El cántico se desplegó como una respuesta directa al proyecto parlamentario que busca modificar la legislación vigente sobre la compra y venta de tierras nacionales. La reacción espontánea del público y la adhesión de Rosalía fueron captadas en decenas de videos, compartidos masivamente a través de distintas plataformas sociales, lo que potenció el impacto de la consigna más allá del recinto.

PUBLICIDAD

La proximidad temporal entre el recital y la sesión parlamentaria acentuó el clima de movilización. En las horas previas al debate, la sociedad argentina mostró un notable interés en el tema, que se refleja tanto en manifestaciones públicas como en la viralización de consignas y mensajes en redes sociales. El cántico surgido en el Movistar Arena se inscribe en esta corriente de rechazo y defensa de la soberanía territorial.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, introdujo sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.

PUBLICIDAD

Lali Espósito habló sobre la ley de tierras

La reacción colectiva en el recital no fue un hecho aislado. En las últimas horas, artistas de distintos géneros se sumaron al rechazo a la modificación de la ley a través de mensajes publicados en sus plataformas digitales. Entre las voces más escuchadas se encuentra la de Lali Espósito, quien convocó abiertamente a marchar frente al palacio legislativo en defensa de la tierra y los recursos naturales.

“Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló la cantante al inicio de su mensaje, al dejar en claro su postura y su llamado a la acción. Argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

El llamado se viralizó rápidamente, recibiendo apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La intérprete, reconocida también por su participación en debates públicos, sostuvo una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Además de Lali, Emilia compartió una campaña de Amnistía Argentina en rechazo a la modificación de la norma, sumando su voz al reclamo colectivo. Esta participación de figuras públicas en la discusión sobre la Ley de Tierras refuerza la visibilidad y el alcance social de la consigna expresada en el recital de Rosalía.

Temas Relacionados

RosalíaLey De TierrasLali

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

Desde Ezeiza, el cantante le mostró todo su apoyo a su expareja luego del episodio que vivió en Belgrano junto al exdirigente sindical

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

La empresaria llegó al país con sus niñas luego de días de incertidumbre en Italia y se refirió al rompecabezas que el futbolista tiene colgado en la casa de los sueños

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las imágenes del cantante sorprendiendo a su entonces pareja en la previa al anuncio de la ruptura, generaron todo tipo de reacciones

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La cantante viajó a la capital francesa con su mejor amiga Sofi Fernández y su perra Fifi y algunos detalles no pasaron desapercibidos para sus seguidores

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

La cantante y bailarina detalló el impacto emocional que la exposición pública tuvo en su vida y la de su familia. Su relación con La Joaqui

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

DEPORTES

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

Sorpresa en Francia por la revelación sobre los controles antidopaje a la selección que ganó el Mundial 1998: “No debía molestar”

TELESHOW

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tuli Acosta habló por primera vez de su relación con Luck Ra: “Está todo claro entre nosotros”

INFOBAE AMÉRICA

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

El 87.1% de las microempresas agropecuarias depende de su negocio principal y queda más expuesto a la sequía en El Salvador

Guatemala: Walter Mazariegos rector de la Universidad de San Carlos recupera finiquito por orden judicial