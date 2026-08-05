Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

La Joaqui recibe un ramo compuesto por rosas azules y blancas, acompañado de un peluche del personaje Stitch de color azul

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El video de Luck Ra entregando un peluche de Stitch y un ramo de rosas blancas y azules a La Joaqui se convirtió en uno de los temas más comentados en redes, tras la confirmación de su separación. La publicación, que originalmente parecía una muestra de afecto, fue resignificada por los seguidores de la artista luego de conocerse que el músico tomó la decisión de finalizar la relación pocos días después de ese gesto.

La escena, difundida en TikTok, muestra al cantante sorprendiendo a su entonces pareja con el obsequio y una frase que, con el tiempo, adquirió otro matiz: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”. Este mensaje, interpretado en su momento como un guiño cariñoso, hoy es leído por los fans como una señal previa a la ruptura, lo que intensificó la viralización del video y los cuestionamientos hacia el cantante.

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El contenido fue compartido y comentado masivamente en redes sociales. Muchos usuarios señalaron el contraste entre la demostración de afecto y el desenlace de la relación. Frases como “Tantos regalos era red flag (bandera roja)” y “No entiendo la gente que te regala algo o te dice te amo y al otro día te deja” reflejaron la incredulidad y el enojo de quienes seguían la historia de la pareja.

La viralización del video también estuvo marcada por la cercanía temporal entre el regalo y la noticia de la separación, lo que llevó a varios usuarios a preguntarse por el sentido real del gesto. Algunos comentarios hacían referencia al posible uso del regalo como una forma de despedida encubierta, mientras que otros lo interpretaban como una muestra de inseguridad emocional por parte del músico.

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La Joaqui y Luck Ra aparecen en un video de redes sociales utilizando un filtro digital que modifica sus rostros para simular una apariencia envejecida

Tras la separación, las especulaciones sobre infidelidad ganaron fuerza luego de que algunos seguidores vincularan a Luck Ra con Tuli Acosta, amiga cercana de La Joaqui. Aunque los protagonistas dieron por tierra a estos rumores, el tema alimentó aún más la conversación en redes y multiplicó el interés por cada detalle de la ruptura.

La Joaqui reveló que la separación se produjo en Madrid, donde ella había viajado para visitar a Luck Ra. Según su testimonio, esperó tres semanas antes de hacer pública la noticia, ya que las sospechas y comentarios en redes eran cada vez más insistentes. La cantante explicó que no estaban en la misma sintonía y que la decisión fue tomada exclusivamente por su expareja.

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Incluso Luck Ra también negó que la decisión de romper el vínculo estuviera relacionada con las hijas de La Joaqui. “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas. Entiendo perfectamente todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza”, fue la explicación.

Entre los seguidores de la pareja, la viralización del video del regalo generó una fuerte reacción emocional. Los mensajes dirigidos a Luck Ra oscilaron entre el enojo y la decepción, con frases que cuestionaban la autenticidad del gesto y la forma en que se produjo la ruptura. “Ella no te perdió, tú la perdiste a ella” y “Por qué lastimar así a la Joaqui tan linda que es no entiendo” son solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en las publicaciones.

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La cercanía entre el momento del regalo y la separación alimentó la sensación de desilusión en buena parte del público. Usuarios destacados llegaron a preguntarse: “¿Este video es del 10 de junio?? Es joda?? ¿En 20 días la dejó de querer??”, poniendo en duda la sinceridad de los sentimientos expresados por el cantante en el video.

La repercusión del tema convirtió al regalo de Luck Ra en un símbolo de la relación y su desenlace. El video, que en su momento fue interpretado como un acto de cariño, hoy es visto por muchos como un ejemplo de contradicción y motivo de debate sobre las señales y gestos en las relaciones de pareja.

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