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Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

Omoda & Jaecoo desarrolló activaciones en sus sedes de Lima durante el mundial de fútbol 2026 como parte de su estrategia para posicionar sus puntos de atención y fortalecer el vínculo de la marca con el público

Foto: Difusión
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Con el objetivo de acercarse a sus clientes a través de nuevas experiencias, la marca automotriz Omoda & Jaecoo transformó sus tiendas de San Isidro y San Miguel en espacios para seguir los partidos de la fase final del Mundial.

La iniciativa permitió atraer a clientes y visitantes en un ambiente diseñado para compartir el torneo, participar en dinámicas y conocer de cerca la propuesta de la marca en un entorno distinto al tradicional showroom.

Activaciones presenciales y participación

Las jornadas reunieron entre 30 y 40 asistentes por partido, quienes siguieron encuentros como Noruega vs. Inglaterra, Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina, acompañados de dinámicas, concursos y sorteos.

En paralelo, Omoda & Jaecoo trasladó la experiencia al entorno digital mediante contenidos en redes sociales y un concurso que invitó a los usuarios a predecir al país campeón del torneo.

Con ello, buscó ampliar el alcance de la iniciativa y mantener la interacción con su comunidad más allá de las sedes físicas.

Foto: Difusión
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Conectando con sus clientes más allá de los vehículos

Según lo informado, estas acciones forman parte de una estrategia orientada a incrementar el reconocimiento de sus puntos de atención dentro de su proceso de expansión en el mercado local.

En ese contexto, los visitantes pudieron acercarse a la propuesta de Omoda & Jaecoo, acompañado por familiares y amigos, integrando la experiencia con el conocimiento de la marca.

La compañía señala que su posicionamiento se basa en una propuesta de movilidad inteligente, tecnológica y conectada, dirigida a nuevas generaciones.

En esa línea, Omoda se enfoca en un perfil urbano y contemporáneo, mientras que Jaecoo desarrolla una identidad orientada a experiencias de exploración, combinando diseño, seguridad y funcionalidad.

Red de atención y respaldo

Omoda & Jaecoo opera en el país como filial directa de su casa matriz, lo que le permite mantener una coordinación permanente con su equipo en China para asegurar el abastecimiento de repuestos originales, reducir los tiempos de atención y ofrecer un servicio postventa con respuestas ágiles y costos competitivos para sus clientes.

Este respaldo se complementa con una red de concesionarios y talleres especializados a nivel nacional, además de una cadena logística internacional que garantiza la disponibilidad permanente de repuestos originales en todo el país.

Asimismo, ofrece un esquema de garantías que incluye:

  • 7 años o 200.000 km para todos sus modelos
  • 8 años o 160.000 km para componentes de alto voltaje
  • Garantía de motor de por vida para el primer propietario en vehículos a gasolina

Omoda & Jaecoo invita a los usuarios a conocer de cerca su propuesta de movilidad y experimentar sus modelos mediante un test drive, que pueden agendar a través de https://www.omodajaecoo.pe/testdrive.

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Omoda & Jaecoo

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