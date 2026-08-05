“Javier Milei, plata o plomo”: capturaron a un hombre que amenazó de muerte al Presidente por redes sociales

Detuvieron en Quilmes a un hombre acusado de amenazar al presidente Javier Milei por redes sociales

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Encapuchado, con gafas de sol y el rostro semicubierto. Así lucía ante la cámara semanas atrás un hombre que se presentó ante sus seguidores de la red social TikTok como “el sicario de los kirchneristas”. Fue en un video mediante el cual, además, pronunció graves amenazas dirigidas al presidente Javier Milei.

En ese contexto, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una ardua investigación para dar con el sospechoso, quien finalmente fue capturado en las últimas horas, durante un allanamiento en su domicilio del partido bonaerense de Quilmes.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la causa se inició tras la recepción de una denuncia en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre un hombre que amenazaba de muerte al mandatario nacional a través de las redes sociales.

“Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa, con mucho poder político. Puedo mandar a matar a muchas personas”, se presentó el sospechoso al comienzo de su grabación.

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El sospechoso era buscado por las graves amenazas que habìa dirigido al presidente Javier Milei en redes sociales.

Luego, y sin ningún tipo de reparo, el hombre enfocó sus mensajes intimidatorios hacia el Presidente. “Javier Milei, te quiero matar. ¿Sabés por qué te quiero matar? Porque mi gente no te quiere. Javier Milei, quiero que me cumplas. ¿Tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno, entonces me vas a tener que hacer caso a mi. ¿Sabés quién soy yo? El jefe de la mafia", advirtió.

Bajo un cielo nublado y con una pared pintada de gris en el fondo, el sospechoso también aprovechó su posteo para pronunciarse a favor de que Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense por Unión por la Patria, sea la sucesora de Milei al frente de la Casa Rosada.

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“(Milei) Bajate como presidente. Mayra Mendoza, presidenta. Javier Milei, cumplime. Cumplime porque, te vuelvo a repetir, tu vida no tiene precio. Soy una persona que nací maldita. Soy bueno con los buenos, pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero”, sostuvo en otro tramo del video.

Por último, reforzó su supuesta idea de asesinar al Presidente, a quien volvió a advertir con un mensaje escalofriante: “Javier Milei, plata o plomo. Te voy a secuestrar a toda tu familia”.

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“Mayra, no tengas miedo. Nadie te va a pasar nada. Sos presidenta Mayra. Villa El Monte presente. Javier Milei, tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar. Javier Milei, es mi último video para vos. Bajate como presidente. Te quedan horas de vida, a vos y a tu familia. Argentina”, cerró.

A partir de esa filmación, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, llevó adelante tareas de ciberpatrullaje en fuentes abiertas (OSINT) y análisis de redes sociales para identificar al autor de las publicaciones.

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Personal de la PFA efectuò la detenciòn.

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso, de 38 años, y vincularlo con un domicilio ubicado en el partido de Quilmes. Para ello analizaron, entre otros elementos, etiquetas geográficas, perfiles asociados y características físicas visibles en las publicaciones.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de María Romilda Servini, Secretaría Nº 13, a cargo de Pablo Lemos, ordenó el allanamiento de la propiedad.

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Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, unos auriculares, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Todo lo secuestrado en el domicilio del imputado.

El detenido quedó alojado en calidad de incomunicado y a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales por el delito de amenazas.

“Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan intimidar o sembrar miedo. Las hacen, las pagan”, aseguró este miércoles al mediodía la ministra Alejandra Monteoliva, quien se mostró satisfecha por el exitoso operativo en su cuenta de la red social X.

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El sospechoso fue detenido en su domicilio de Quilmes