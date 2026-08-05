Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes Varios jugadores xeneizes están a punto de salir de la institución: cómo están rindiendo los que ya militan en otros equipos

Agustín Lastra, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Brian Aguirre

Mientras Boca busca cerrar un centrodelantero para empezar a redondear su mercado de pases, también finiquita la salida de algunos jugadores que irán a préstamo y se sumarán a la extensa nómina de 28 que ya militan en otros equipos. Marcelo Weigandt se marcharía a Rosario Central, Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS, Ángel Romero a Olimpia de Paraguay e Iker Zufiaurre a Albion de Uruguay. En tanto, se cayó la salida de Juan Barinaga a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza, a la espera de lo que suceda con la posible venta del Changuito Exequiel Zeballos al Napoli.