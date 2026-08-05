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Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena buscará su primer triunfo en el certamen ante el Pincha en el duelo postergado de la fecha 2. Desde las 19 transmite TNT Sports

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12:26 hsHoy

Por qué Boca será local en la cancha de Huracán

Para preservar la obra que se hizo en el campo de juego en el sector de los bancos de suplentes, la dirigencia decidió mudar la localía al Tomás Adolfo Ducó para el duelo ante Estudiantes y el del próximo sábado contra Vélez Sarsfield.

A la espera de cómo evolucionen los trabajos en el césped, es posible que retorne a La Bombonera para el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, el martes 11 de agosto.

Foto del estadio Tomás Aldolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
Foto del estadio Tomás Aldolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
11:32 hsHoy

Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

Varios jugadores xeneizes están a punto de salir de la institución: cómo están rindiendo los que ya militan en otros equipos

Agustín Lastra, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Brian Aguirre
Agustín Lastra, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Brian Aguirre

Mientras Boca busca cerrar un centrodelantero para empezar a redondear su mercado de pases, también finiquita la salida de algunos jugadores que irán a préstamo y se sumarán a la extensa nómina de 28 que ya militan en otros equipos. Marcelo Weigandt se marcharía a Rosario Central, Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS, Ángel Romero a Olimpia de Paraguay e Iker Zufiaurre a Albion de Uruguay. En tanto, se cayó la salida de Juan Barinaga a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza, a la espera de lo que suceda con la posible venta del Changuito Exequiel Zeballos al Napoli.

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11:02 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

11:01 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Estudiantes:

El duelo se pondrá en marcha a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, el encuentro se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports.

11:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Clausura que jugarán Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.

Dos futbolistas de Boca Juniors con camiseta azul y amarilla se abrazan. Tres jugadores de Estudiantes de La Plata con camiseta roja y blanca se abrazan
Boca-Estudiantes

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