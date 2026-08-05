Papa León XIV: de dónde es, su encíclica y cómo será la agenda de su visita en Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026 como parte de una gira sudamericana (Europa Press)

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Argentina se prepara para recibir una visita histórica: León XIV, el primer papa estadounidense y también ciudadano peruano, llegará al país en noviembre en el marco de una gira sudamericana que genera gran expectativa.

Su reciente elección como sucesor de Francisco, el impacto de su primera carta encíclica sobre inteligencia artificial y los detalles de su agenda en territorio argentino concentran la atención de fieles, dirigentes y analistas. ¿Quién es este pontífice, cuál es el mensaje central de su magisterio y cómo será su paso por Buenos Aires y otras ciudades?

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Cuál es la nacionalidad de origen del papa León XIV y cuál adoptó

León XIV, nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, proviene de una familia de raíces locales profundamente religiosas y ligadas a la educación. Su padre fue docente y director escolar, mientras que su madre se desempeñó como bibliotecaria; ambos comprometidos con la vida parroquial en Saint Mary.

El ahora pontífice es el menor de tres hermanos y realizó sus estudios primarios y secundarios en instituciones católicas de su ciudad natal y de Michigan. Luego de graduarse en Matemáticas por la Universidad de Villanova, Prevost ingresó en la Orden de San Agustín, donde inició una extensa trayectoria religiosa y académica, incluyendo estudios de Teología y Derecho Canónico en Roma.

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León XIV nació en Chicago, es el primer papa estadounidense y se nacionalizó peruano en 2015 tras décadas de misión en Perú (EFE/ Sergio Pérez)

La vida de Prevost quedó marcada por su misión en Perú, país al que fue destinado como misionero agustino en 1985. Allí ejerció cargos pastorales, académicos y de gobierno dentro de la Iglesia local, tanto en Chulucanas como en Trujillo y Chiclayo. Su compromiso con la comunidad y la formación de nuevas generaciones de religiosos lo llevó a desempeñar funciones clave como prior, director de formación y rector de seminario.

A lo largo de su vida, el pontífice mantuvo una estrecha relación con el país andino, llegando a nacionalizarse peruano en 2015, tras décadas de servicio pastoral y episcopal. Así, el papa León XIV es el primer pontífice estadounidense y, al mismo tiempo, ciudadano peruano por naturalización.

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Esta doble pertenencia cultural y espiritual se expresa en su dominio de varios idiomas y en su capacidad para tender puentes entre continentes, como lo demuestran sus años de labor pastoral y sus recientes designaciones en la Curia romana.

La carta encíclica de León XIV

La primera encíclica del papa León XIV, titulada Magnifica Humanitas, aborda el desafío de salvaguardar a la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. Este extenso documento se estructura en torno a la necesidad de discernir, desde la fe y la doctrina social de la Iglesia, el impacto de las nuevas tecnologías en la dignidad, los derechos y la justicia social.

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Robert Francis Prevost estudió Matemáticas, ingresó en la Orden de San Agustín y completó formación en Teología y Derecho Canónico en Roma (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

En sus primeras líneas, inicia con una advertencia sobre el riesgo de construir una “nueva Torre de Babel” a partir de la idolatría de la técnica y el poder, contraponiendo esta imagen bíblica a la reconstrucción de Jerusalén, símbolo de trabajo colectivo y responsabilidad compartida. León XIV propone que el verdadero progreso no radica en el dominio absoluto de la tecnología, sino en el fortalecimiento de la fraternidad y la justicia.

La encíclica plantea que la inteligencia artificial y la digitalización han transformado profundamente la vida social, económica y política. Si bien reconoce los beneficios de la tecnología, advierte sobre los peligros de la concentración de poder en manos privadas y la tendencia a reducir al ser humano a datos o piezas de un sistema. El papa insta a que la regulación, la ética y la transparencia sean principios rectores para que la IA sirva al bien común y no a intereses particulares o excluyentes.

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La encíclica Magnifica Humanitas analiza la inteligencia artificial desde la doctrina social de la Iglesia y pone el foco en la dignidad humana (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

En Magnifica Humanitas, el pontífice reinterpreta los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia —dignidad, bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y justicia social— y aplica estos principios a los desafíos del presente, desde el acceso equitativo a la tecnología hasta el impacto ambiental de los sistemas digitales. Subraya la importancia de la educación, el trabajo digno y la protección de los más vulnerables frente a nuevas formas de dependencia y explotación en la economía digital.

Entre las propuestas concretas, el papa reclama mayor participación de la sociedad civil y de las comunidades locales en la discusión sobre el rumbo de la innovación tecnológica. También advierte sobre el riesgo de nuevas formas de esclavitud asociadas al trabajo oculto detrás de la digitalización y exige el reconocimiento de la centralidad de la persona por encima de cualquier avance técnico.

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El Vaticano aún ajusta la agenda de León XIV en Buenos Aires, mientras prepara el programa final, el lema oficial y las acreditaciones de prensa (Kike Rincón/Europa Press)

León XIV, en su encíclica, llama a un compromiso colectivo para garantizar que las tecnologías emergentes se utilicen para construir una “civilización del amor”, donde el desarrollo y la justicia social sean posibles para todos, no solo para una minoría privilegiada. El documento termina con una invitación a la esperanza y a la acción conjunta, alentando a poner a la persona humana en el centro de todas las decisiones sobre el futuro tecnológico.

La agenda de la visita del papa León XIV en Argentina

El Vaticano ha confirmado oficialmente que el papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira que incluirá también a Uruguay y Perú. La llegada de León XIV a Buenos Aires está prevista para la tarde del domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo. Según el último borrador del itinerario, el pontífice descansará esa noche en la Nunciatura Apostólica, iniciando sus actividades formales al día siguiente.

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El lunes 9 de noviembre, a primera hora, el papa ingresará a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, en lo que será su primer acto oficial en el país. Durante su estadía, tiene previsto participar de al menos seis eventos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, entre los que destaca una misa multitudinaria en Luján, reuniones con representantes de la sociedad civil, la cultura, el deporte, los movimientos populares y el mundo académico y del trabajo.

La visita del papa León XIV en Argentina incluirá una reunión con Javier Milei, una misa en Luján y encuentros con sectores sociales, culturales y religiosos (Diego Radamés - Europa Press)

Entre los escenarios propuestos para los encuentros figuran el Teatro Colón y la sede de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero. Además, está contemplada una reunión con los obispos argentinos y un momento especialmente dedicado al diálogo interreligioso, con la presencia de líderes de otros credos.

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La agenda aún está sujeta a ajustes, pues el Vaticano y el Gobierno argentino continúan coordinando detalles logísticos y de seguridad. Está previsto que la comitiva papal, integrada por cerca de 60 personas, llegue en un avión de Ita Airways, acompañada por cardenales y periodistas internacionales. El lema y el logo oficial de la visita, así como el programa definitivo, se darán a conocer en septiembre, junto con la apertura de acreditaciones para la prensa.

La visita de León XIV a la Argentina marcará la concreción de un anhelo que su antecesor, el papa Francisco, no pudo cumplir. Tras su paso por el país, León XIV continuará su gira por Perú, donde desarrolló buena parte de su vida pastoral y episcopal.