Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde Salvadoreña reforzaron operativos en El Salvador por golpes de calor durante las festividades agostinas del Divino Salvador del Mundo. EFE/Javier Aparicio

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Durante las festividades agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, los socorristas salvadoreños han intensificado su labor ante el aumento de emergencias por golpes de calor, en medio de temperaturas récord que afectan a El Salvador. Las actividades religiosas y turísticas de estos días han llevado a Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde Salvadoreña a reforzar su presencia en puntos estratégicos del país, con equipos preparados para responder a una amplia variedad de incidentes.

Desde el primero de agosto, fecha de inicio del plan de contingencia, Óscar Ayala, jefe de crisis de Cruz Roja Salvadoreña, informó que las principales atenciones corresponden a personas afectadas por el calor extremo.

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“La mayoría de emergencias han sido por golpes de calor y deshidratación, situaciones provocadas por la exposición al sol y la falta de hidratación adecuada entre quienes acuden a eventos masivos o visitan zonas turísticas”, explicó Ayala.

Según los datos manejados por la institución, hasta el momento se han registrado unas 45 atenciones, entre ellas fracturas, accidentes de tránsito y, en menor cantidad, incidentes en cuerpos de agua.

Luis Laínez, presidente de Cruz Verde Salvadoreña, señaló que el operativo se ha extendido hasta el 9 de agosto, para cubrir el fin de semana largo durante estas fiestas. Destacó la coordinación entre las diferentes instituciones para cubrir actividades religiosas, turísticas y zonas de montaña.

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“La afluencia de turistas y feligreses requiere que mantengamos presencia en playas, carreteras y áreas con mayor concentración de personas. El despliegue de nuestro personal se ajusta a las necesidades de cada día”, dijo Laínez.

Óscar Ayala informó que la mayoría de emergencias atendidas desde el 1 de agosto corresponden a golpes de calor y deshidratación por exposición al sol. (Cortesía: Freepik)

Altas temperaturas y fuertes lluvias

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha emitido advertencias por temperaturas que pueden llegar a los 38°C (100,4°F) en diferentes regiones de El Salvador. Además, se prevén lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche, especialmente en la zona central del territorio.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 45 km/h, lo que incrementa el riesgo durante actividades al aire libre. El MARN atribuye estas condiciones a la influencia de una onda tropical y un flujo del este acelerado, que favorecen la formación de tormentas intensas.

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Ante este panorama, los cuerpos de socorro han reforzado puestos de atención en eventos masivos, playas y balnearios, así como en carreteras y zonas urbanas de alta concurrencia.

Óscar Ayala detalló que los voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña están distribuidos en sesenta seccionales y más de dos mil personas colaboran en puestos fijos y unidades móviles.

En tanto, Cruz Verde Salvadoreña moviliza equipos especializados en rescate y atención prehospitalaria, sobre todo en zonas costeras, donde el calor y las corrientes marinas representan riesgos adicionales.

Durante la procesión central en el centro histórico de San Salvador, se desplegaron seis ambulancias y 15 unidades de atención para cubrir la concentración de cerca de diez mil asistentes. “Nuestro personal está preparado para atender emergencias médicas, especialmente por calor y deshidratación, además de incidentes menores asociados a la gran cantidad de personas”, indicó Laínez.

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La reciente ola de calor en El Salvador se extendió por ocho días y finalizó el 16 de abril de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Los socorristas insisten en que la prevención es fundamental para reducir los riesgos de golpes de calor durante las festividades. Entre las recomendaciones principales destacan:

Mantenerse hidratado tomando agua de forma constante, incluso si no se tiene sed.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Buscar sombra o espacios ventilados, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Evitar la exposición prolongada al sol.

No consumir bebidas alcohólicas ni energizantes durante las actividades al aire libre.

Prestar atención a los síntomas de alerta como mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva o confusión.