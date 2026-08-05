El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Inter Miami vs Atlético San Luis:
Horarios del partido: 20:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 19:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 18:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 17:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 01:30 del 6 de julio (España).
Televisación: Apple TV
Probables formaciones:
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.
Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.
Las Garzas y el conjunto mexicano se verán las caras este miércoles 5 de julio, desde las 20.30, en el Nu Stadium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Atlético San Luis, correspondiente a la fecha 1 de la Leagues Cup 2026.