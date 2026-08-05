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El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

La esposa de Lionel Messi abrió el carrete de sus días a puro disfrute luego de la intensidad del Mundial 2026

Mujer con bikini azul y blanco de rodillas en la proa de un yate. Detrás, el mar y una ciudad con edificios bajo un cielo nublado
Antonela Roccuzzo abrió el carrete de sus días a puro relax tras el Mundial 2026 (Instagram)
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Después de semanas intensas junto a Lionel Messi durante el Mundial 2026, donde acompañó cada paso de la Selección y vivió de cerca la exigencia de la competencia internacional, Antonela Roccuzzo eligió tomarse unos días de descanso en Miami. Lejos de la agenda futbolística y del ritmo vertiginoso de los estadios, la rosarina compartió postales de relax, familia y pequeños placeres cotidianos en uno de los destinos más buscados del verano.

Mientras disfruta de los días cálidos, Antonela compartió una serie de fotos que retratan sus actividades preferidas. Las imágenes la muestran alternando momentos de descanso en la piscina, paseos en yate y pequeños rituales cotidianos, siempre en un entorno de disfrute y tranquilidad. Entre todas, se destacan las postales en bikini, que resaltan su costado más sensual y su conexión con el entorno natural de la ciudad.

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En una de las fotos más comentadas, Antonela posa en la proa de un yate, de espaldas al horizonte de la ciudad y luciendo un bikini celeste. La silueta se recorta contra el cielo parcialmente nublado, con las aguas de la bahía de Miami enmarcando la escena. La postura relajada —arrodillada y con una mano en el cabello— transmite calma y confianza, mientras el atardecer aporta una luz suave que realza los colores y el brillo en la piel dorada por el sol.

Mujer de cabello oscuro con bikini azul y niño sin camiseta posan en un barco. En el fondo se ven el mar, un cielo nublado, edificios y veleros
Antonela posó junto a Ciro, su hijo menor
Primer plano de un mate de calabaza y metal con yerba y bombilla, junto a una canasta de mimbre con múltiples croissants dorados
Los mates y las medialunas, los clásicos argentinos, no faltaron durante estos días
Mujer con bikini rojo y gafas de sol recostada en un sillón inflable azul dentro de una piscina, con una tableta en una bandeja flotante
Con el lector de libros digitales como su fiel aliado, la empresaria se relajó en la piscina

Otra imagen muestra a Antonela en la piscina, recostada sobre una reposera flotante y con una bikini roja. Sonríe a la cámara con gafas de sol oscuras y la pulsera blanca que suele acompañarla, mientras un lector digital descansa a su lado. El agua clara refleja la luz y acentúa los tonos cálidos de la escena, reforzando el clima de confort y placer personal.

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Los días en Miami también incluyeron tiempo en familia. En una de las tomas, Antonela abraza a uno de sus hijos en el yate. Ambos sonríen, con el mar y la ciudad de fondo, en una postal que resume la cercanía y complicidad del vínculo. La elección de retratar estos instantes, más allá de los lujos del entorno, pone el foco en los afectos y en la construcción de recuerdos compartidos.

La secuencia de fotos suma detalles que completan el retrato de estas vacaciones: una mesa con medialunas y mate, bowls con frutas frescas como uvas, frutillas, kiwi y ananá, y una escena que revela el costado lector de Antonela. En varias imágenes aparece la trilogía de fantasía escrita por Holly BlackEl príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada—, saga que eligió para acompañar sus tardes de descanso y que mezcla a la perfección un mundo de fantasía con la política. También se la puede ver hojeando uno de los libros y sosteniendo una polaroid sobre sus páginas abiertas, señal de que la lectura fue parte central de su rutina de relax.

Tres libros con cubiertas ilustradas en tonos oscuros sobre una superficie blanca, con los títulos "El Rey Malvado", "La Reina Nada" y "El Príncipe Cruel" visibles
Para estos días, Roccuzzo eligió la trilogía llamada "El príncipe cruel", que mezcla fantasía e intriga política
Una mano sostiene una fotografía instantánea que muestra a Antonela Roccuzzo sonriendo, con un mate y un libro. De fondo, un libro abierto y un marcapáginas
Antonela Roccuzzo sonríe mientras toma mate y lee un libro en un momento de descanso en Miami.
Dos cuencos de madera con uvas rojas, fresas en mitades, rodajas de kiwi, piña en cubos y piezas de fruta roja, sobre una superficie blanca
El snack saludable por el que apostó la esposa de Messi (Instagram)

El costado más íntimo aparece en esa imagen donde Antonela sostiene una foto instantánea sobre las páginas abiertas de uno de los libros de la trilogía. La polaroid la muestra sonriente, mate en mano, en una escena que refuerza la importancia de los pequeños rituales diarios en su vida. La elección de compartir estos detalles transmite un mensaje de cercanía y autenticidad, más allá de la exposición y el glamour.

Las postales de Antonela Roccuzzo en Miami, especialmente las imágenes en bikini y las referencias a su lectura de Holly Black, resumen un verano de relax, sensualidad y tiempo en familia en uno de los destinos más buscados del mundo. Cada escena, desde el paseo en yate hasta la lectura junto a la pileta, revela una búsqueda de equilibrio entre el placer personal, los afectos y el disfrute de la vida cotidiana.

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