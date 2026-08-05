El Niño se fortalece: el pronóstico trimestral anticipa lluvias abundantes en varias provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza periódicamente sus pronósticos para las distintas regiones del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que, con el fenómeno de El Niño intensificándose, varias regiones de Argentina podrían registrar lluvias superiores a las normales entre agosto y octubre de 2026.

El pronóstico trimestral publicado por el organismo establece diferencias marcadas según la zona del país, con un foco especial en áreas agrícolas y productivas.

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Según informó el SMN, el fenómeno El Niño atraviesa una fase cálida, lo que suele traducirse en modificaciones importantes en los patrones de precipitación y temperatura. El reporte abarca el tramo final del invierno y el inicio de la primavera, una ventana clave para la agricultura en provincias como Córdoba, donde el régimen de lluvias incide directamente sobre la siembra de cultivos extensivos. De acuerdo con el informe oficial, un tercio del territorio argentino podría experimentar precipitaciones normales o superiores a las habituales para la época, mientras que la mitad del país se prepara para temperaturas más elevadas que el promedio histórico.

Contexto climático y fenómeno “El Niño”

El SMN advierte que las precipitaciones podrían superar el promedio histórico en parte del país (Colprensa)

El comportamiento climático de los próximos meses está condicionado por la consolidación de El Niño, un evento que modifica la circulación atmosférica, favorece la entrada de humedad y altera el patrón de lluvias en buena parte de Sudamérica. Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional, la fase cálida del fenómeno incrementa la probabilidad de precipitaciones abundantes en áreas específicas. La entidad subraya que la previsión está basada en modelos globales y estadísticos, junto al monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, y recomienda actualizarse con los pronósticos diarios y semanales.

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Pronóstico trimestral del SMN: qué se espera para agosto-septiembre-octubre

El SMN advierte que las precipitaciones podrían superar el promedio histórico en parte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico trimestral del SMN utiliza terciles para clasificar las precipitaciones y temperaturas en las categorías de “normal”, “superior a lo normal” e “inferior a lo normal”. El informe hace hincapié en que la previsión refiere a promedios del trimestre y no descarta la ocurrencia de eventos localmente más intensos. Además, el SMN aclara que, en ausencia de un forzante claro (como El Niño), la probabilidad en cada categoría sería del 33,3%, lo que corresponde a la climatología estándar. En este contexto, la estimación para el trimestre agosto-septiembre-octubre 2026 muestra una distribución heterogénea de las lluvias.

Zonas con probabilidad de lluvias superiores a las normales

La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires presentan probabilidades elevadas de precipitaciones por encima de lo normal (SMN)

El análisis del Servicio Meteorológico Nacional identifica una serie de regiones donde la categoría de precipitaciones “superior a lo normal” presenta mayor probabilidad. El norte del Litoral, que abarca provincias como Misiones, Corrientes y sectores del noreste de Santa Fe, encabeza la lista de áreas bajo vigilancia por posibles lluvias intensas. El oeste de Cuyo, incluyendo zonas de San Juan y Mendoza, junto a La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, también integran el grupo donde se esperan registros por encima del promedio habitual. En la Patagonia, el este de la región muestra condiciones similares, con la advertencia de precipitaciones excediendo los valores históricos para la época.

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Según el informe del SMN, “no se descarta la ocurrencia de eventos localmente más intensos que lo habitual”, por lo que recomiendan a productores y autoridades seguir de cerca el sistema de alerta temprana y las actualizaciones periódicas del organismo.

Zonas con lluvias normales o superiores a las normales

La intensificación de El Niño incrementa la probabilidad de lluvias abundantes en sectores productivos (Reuters)

El sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia presentan una tendencia a registrar lluvias dentro de la categoría “normal o superior a lo normal”. Esta clasificación implica que, aunque no se esperan extremos, la probabilidad de exceder el promedio histórico no es menor. Para productores y comunidades de estas áreas, el monitoreo constante de los pronósticos cobra relevancia en la planificación de actividades agrícolas y logísticas.

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Zonas con lluvias dentro de lo normal

En la provincia de Córdoba, el pronóstico del SMN mantiene la expectativa de precipitaciones dentro de los valores normales para el trimestre. Esta proyección se extiende al este del Noroeste Argentino (NOA), centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, este de Cuyo y sudoeste de la Patagonia. Según el organismo, estos territorios no exhiben un sesgo claro hacia lluvias por encima o por debajo de la media, por lo que recomiendan considerar la estadística histórica y estar atentos a posibles eventos puntuales.

Zonas con estación seca: dónde las precipitaciones serán escasas o nulas

El oeste del NOA se mantiene bajo la categoría de estación seca durante el trimestre, con precipitaciones previstas por debajo de los valores normales según el pronóstico del SMN (Reuters)

El informe del Servicio Meteorológico Nacional resalta que el oeste del NOA se encuentra bajo la categoría de “Estación Seca”, lo que anticipa precipitaciones escasas o prácticamente nulas durante el trimestre. Esta condición afecta, entre otros, a sectores de Salta, Jujuy y parte de Catamarca, donde las lluvias tienden a ser bajas en esta época del año, acentuadas por la influencia de El Niño.

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Cómo serán las temperaturas durante el trimestre

La amplitud térmica podría ser inferior al promedio, sobre todo en el centro y noreste de Argentina (SMN)

Además de las lluvias, el SMN monitorea la evolución de las temperaturas. Entre agosto y octubre, la proyección indica que Córdoba y otras áreas como el NOA, centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero y oeste de Santa Fe podrían atravesar meses más cálidos que lo habitual. La entidad prevé “temperaturas superiores a lo normal para la época”, lo que podría afectar desde la producción agrícola hasta la demanda energética.

En la región del Litoral, las temperaturas se ubicarían entre normales y levemente superiores, mientras que en Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el centro y norte de la Patagonia se mantendrían dentro de los valores habituales del trimestre. El SMN advierte la posibilidad de una amplitud térmica inferior a la media, especialmente hacia el centro y noreste del país, por lo que se recomienda consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas.

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Recomendaciones y advertencias del SMN

El sistema de alerta temprana ofrece información clave para comunidades y autoridades frente a eventos extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional insiste en la importancia de no interpretar los pronósticos estacionales como predicciones exactas para eventos puntuales. La entidad sugiere consultar los partes diarios y las perspectivas semanales para anticipar eventos meteorológicos de alto impacto, como tormentas o frentes fríos.

Además, recomienda a productores, autoridades y comunidad en general el uso regular del sistema de alerta temprana, que permite tomar decisiones informadas frente a posibles excesos hídricos o temperaturas extremas.

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La entidad pone a disposición informes y boletines actualizados en su sitio oficial, donde se pueden consultar mapas interactivos, estadísticas históricas y avisos sobre condiciones climáticas adversas. En un contexto de El Niño intensificándose, la planificación y la prevención adquieren un rol central para mitigar los riesgos derivados del clima.