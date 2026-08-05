El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

La posible renovación de Fernando Alonso en Aston Martin desecharía un posible regreso del español a Alpine

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En medio del parate de la temporada de la Fórmula 1, las versiones sobre posibles cambios en las butacas de los equipos de cara al 2027 se activaron hace varias semanas. Frente a la incógnita sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull, medios especializados del deporte motor en el Reino Unido hicieron foco en la posible llegada de Fernando Alonso a Alpine, lo que supondría que Franco Colapinto debería buscarse una nueva escudería de cara al año que se avecina. Pero en las últimas horas, llegó una nueva versión sobre el dos veces campeón de la Máxima que clarificaría el futuro del oriundo de Pilar.

Según Marc Limacher, autor del libro anual Business Book GP y especialista en el negocio que genera la F1, Alonso pediría USD 40 millones por temporada para renovar con Aston Martin hasta 2028, una cifra que lo situaría entre los salarios más altos de la Fórmula 1 si finalmente decide seguir en la categoría. Esto desecharía los rumores de un regreso al equipo que tiene como director a Flavio Briatore, con quien compartió dos de sus mejores temporadas con el equipo Renault, donde se consagró bicampeón del mundo.

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Además, Limacher estableció que la continuidad del piloto de 45 años depende más de la competitividad del proyecto que del dinero que podría recibir por la extensión de su vínculo, más allá de su pedido. La posible decisión podría conocerse en la semana del regreso de la actividad en Zandvoort, entre el 21 y el 23 de agosto. En el paddock, agregó en los datos que publicó en sus redes sociales, hay quienes creen que el acuerdo ya está cerrado y que solo falta elegir el momento del anuncio entre el propietario Lawrence Stroll y Alonso.

“Escucho que Fernando Alonso pide 40 millones por temporada a Aston Martin para extender su contrato en 2027 y 2028”, escribió Limacher en su cuenta de X. El mismo especialista añadió que el español “actualmente cobra 30 millones de la escudería inglesa”.

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El piloto español Fernando Alonso estaría en charlas para extender su vínculo con Aston Martín (Europa Press)

Es importante recordar que Infobae pudo saber que la continuidad de Colapinto en Alpine está avanzada en un porcentaje alto y que el anuncio sería en la semana después del Gran Premio de Países Bajos, el mismo período en donde Alonso sellaría su nuevo contrato con Aston Martín. El pilarense comenzó esta semana con un entrenamiento físico y en el simulador para prepararse de cara a la segunda parte del año. Este medio también confirmó que está ratificado el apoyo del principal sponsor del joven en toda su participación en la F1.

En sintonía con la información a la que accedió Infobae, el asesor ejecutivo de Alpine aseguró en relación a Alonso que “conduce para Aston Martin. Parece que Aston Martin ha dado un buen salto respecto a antes con sus mejoras en Hungría, y está bastante contento en Aston Martin. Por el momento, no hay nada que decir al respecto. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de la temporada, es piloto de Aston Martin”, de acuerdo a lo publicado por el sitio RacingNews365.

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Hay que destacar que Briatore elogió a Colapinto en una entrevista con The Race, otro de los medios británicos que siempre apuntó contra el número 43 de la grilla. “Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“, dijo al ser consultado por la chance de sumar al experimentado corredor español con el que tiene una estrecha relación de años en la categoría.

Otro medio especializado como Auto Sport Web, de Japón, publicó hace algunos días que Alonso podría ser parte de un intercambio entre pilotos que lo llevaría a Alpine, por ende, su reemplazante en Aston Martín sería Carlos Saiz. Al español con pasado en Ferrari dejar su lugar en Williams, ahí Colapinto podría retornar a la histórica escudería inglesa. Pero eso no sería una opción viable para 2027.

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Colapinto ya comenzó a preparar el regreso de la F1 en Países Bajos (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

De esta manera, la expectativa en torno a Alpine en el regreso de la F1 a fines de agosto estará puesta en conocer si confirmarán la continuidad de Colapinto como segundo corredor para el 2027 o si la decisión se dilatará algunas semanas más. Pierre Gasly tiene contrato hasta fines del 2028 y fue el propio Briatore el que mencionó que la decisión de la escudería sobre el segundo piloto se iba a tomar durante el receso veraniego.

En relación a la continuidad de Alonso en la F1, la información que sumó el diario deportivo Marca sobre el español fue que el director Stefano Domenicali vería con buenos ojos que el dos vece campeón siguiera en activo hasta 2028 por el impacto que tiene sigue generando para los aficionados, tanto en los circuitos como en las plataformas digitales.

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Con un posible aumento en su salario anual, en caso que se confirme que el piloto que se convirtió en padre hace algunas semanas seguirá en el Gran Circo, se convertiría en uno de los que mejor cobra en la F1 con Max Verstappen (70 millones de dólares) y Lewis Hamilton (USD 60 millones) como los que están al tope de los ingresos por temporada.