Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

La exGran Hermano publicó imágenes desde la clínica, contó cómo vive este difícil momento de incertidumbre y agradeció el apoyo recibido por sus seguidores

Denisse González continúa su recuperación y envió un mensaje de superación a sus seguidores

Guardar

En medio de la incertidumbre y la angustia de una internación inesperada, Denisse González decidió abrir el corazón y mostrar su costado más real. A siete días de haber sido hospitalizada por una baja severa de plaquetas, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video íntimo desde la clínica, donde se la vio enfrentando el día a día entre tiras adhesivas, moretones y una rutina que, aunque lejos de la normalidad, intenta sostener con valentía y esperanza. La joven eligió compartir con sus seguidores no solo su estado actual, sino también una reflexión sincera sobre el proceso de recuperación, la frustración, y la necesidad de volver a empezar aun cuando la vida la pone a prueba.

En el clip, González mostró cómo se sacaba una de las tiras adhesivas de la internación, los moretones en su brazo y se dejó ver arreglándose después de un baño. El audio que acompaña las imágenes resume el tono del mensaje: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude. ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible que yo no haya conseguido? Ya está. Es simplemente porque dejaste todo y aun así, a veces las cosas no salen, porque la vida no siempre es justa”.

PUBLICIDAD

El texto que acompañó la publicación fue en la misma línea: “Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”.

La emotiva reflexión de Denisse González por su internación (Instagram)
Hace una semana, la joven quedó internada luego de un chequeo de rutina (Instagram)

La internación se desencadenó tras un chequeo de rutina en el que los médicos detectaron una caída abrupta en su recuento de plaquetas. “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”, explicó la joven a sus seguidores. El equipo médico decidió internarla de inmediato para iniciar el tratamiento y realizar estudios orientados a determinar el origen de la trombocitopenia.

PUBLICIDAD

La evolución no fue alentadora en los primeros días. “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. Ayer estaban en 8.000. No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, escribió Denisse. Por el momento, no hay un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro, y la extensión de la internación depende de la respuesta al tratamiento.

gran hermano denisse gonzález
La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer la noticia sobre su internación en las redes (Instagram)

Su pareja, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024, también se expresó públicamente. Desde su cuenta de X, el cantante agradeció el acompañamiento de sus seguidores: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto”. El uruguayo agregó que ambos atraviesan la situación juntos: “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible”. Además, pidió a su comunidad que “manden su energía y a esperar que todo salga bien”.

El apoyo de los seguidores también se materializó en gestos concretos. González recibió cartas, libros, juegos, pantuflas y pulseras en su habitación. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo”, escribió, al agregar: “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos”.

Bautista Mascia rompe el silencio y pide “energía” por Denisse González
La pareja de Denisse se refirió al momento de salud que atraviesa (X)

Mientras la espera por un diagnóstico definitivo y la respuesta al tratamiento marcan la rutina en la clínica, Denisse González optó por seguir mostrándose genuina y agradecida en cada actualización. Su mensaje, lejos de la resignación, es un llamado a la paciencia, la autocompasión y la importancia de apoyarse en los afectos. “Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, repitió, dejando claro que, aún en el momento más vulnerable, el deseo de volver a intentar y soñar sigue intacto.

Temas Relacionados

Denisse GonzálezGran HermanoInternaciónBautista MasciaBaja de plaquetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

Desde Ezeiza, el cantante le mostró todo su apoyo a su expareja luego del episodio que vivió en Belgrano junto al exdirigente sindical

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Durante el tercer show de la catalana en Buenos Aires, sus seguidores se manifestaron en la previa al tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

La empresaria llegó al país con sus niñas luego de días de incertidumbre en Italia y se refirió al rompecabezas que el futbolista tiene colgado en la casa de los sueños

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las imágenes del cantante sorprendiendo a su entonces pareja en la previa al anuncio de la ruptura, generaron todo tipo de reacciones

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La cantante viajó a la capital francesa con su mejor amiga Sofi Fernández y su perra Fifi y algunos detalles no pasaron desapercibidos para sus seguidores

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

TELESHOW

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

Las señales desde París que alimentan los rumores sobre la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

INFOBAE AMÉRICA

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

El 87.1% de las microempresas agropecuarias depende de su negocio principal y queda más expuesto a la sequía en El Salvador