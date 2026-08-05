El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

Denisse González continúa su recuperación y envió un mensaje de superación a sus seguidores

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En medio de la incertidumbre y la angustia de una internación inesperada, Denisse González decidió abrir el corazón y mostrar su costado más real. A siete días de haber sido hospitalizada por una baja severa de plaquetas, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video íntimo desde la clínica, donde se la vio enfrentando el día a día entre tiras adhesivas, moretones y una rutina que, aunque lejos de la normalidad, intenta sostener con valentía y esperanza. La joven eligió compartir con sus seguidores no solo su estado actual, sino también una reflexión sincera sobre el proceso de recuperación, la frustración, y la necesidad de volver a empezar aun cuando la vida la pone a prueba.

En el clip, González mostró cómo se sacaba una de las tiras adhesivas de la internación, los moretones en su brazo y se dejó ver arreglándose después de un baño. El audio que acompaña las imágenes resume el tono del mensaje: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude. ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible que yo no haya conseguido? Ya está. Es simplemente porque dejaste todo y aun así, a veces las cosas no salen, porque la vida no siempre es justa”.

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El texto que acompañó la publicación fue en la misma línea: “Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”.

Hace una semana, la joven quedó internada luego de un chequeo de rutina (Instagram)

La internación se desencadenó tras un chequeo de rutina en el que los médicos detectaron una caída abrupta en su recuento de plaquetas. “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”, explicó la joven a sus seguidores. El equipo médico decidió internarla de inmediato para iniciar el tratamiento y realizar estudios orientados a determinar el origen de la trombocitopenia.

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La evolución no fue alentadora en los primeros días. “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. Ayer estaban en 8.000. No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, escribió Denisse. Por el momento, no hay un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro, y la extensión de la internación depende de la respuesta al tratamiento.

La exparticipante de Gran Hermano dio a conocer la noticia sobre su internación en las redes (Instagram)

Su pareja, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024, también se expresó públicamente. Desde su cuenta de X, el cantante agradeció el acompañamiento de sus seguidores: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto”. El uruguayo agregó que ambos atraviesan la situación juntos: “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible”. Además, pidió a su comunidad que “manden su energía y a esperar que todo salga bien”.

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El apoyo de los seguidores también se materializó en gestos concretos. González recibió cartas, libros, juegos, pantuflas y pulseras en su habitación. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo”, escribió, al agregar: “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos”.

La pareja de Denisse se refirió al momento de salud que atraviesa (X)

Mientras la espera por un diagnóstico definitivo y la respuesta al tratamiento marcan la rutina en la clínica, Denisse González optó por seguir mostrándose genuina y agradecida en cada actualización. Su mensaje, lejos de la resignación, es un llamado a la paciencia, la autocompasión y la importancia de apoyarse en los afectos. “Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, repitió, dejando claro que, aún en el momento más vulnerable, el deseo de volver a intentar y soñar sigue intacto.

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