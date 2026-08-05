Cuidado de la salud bucal: cuáles son los hábitos que ayudan a prevenir problemas

La salud bucal influye en funciones cotidianas como comer, hablar y mantener la higiene, y también se vincula con el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud bucal forma parte del bienestar general y excede la idea de una sonrisa cuidada o la prevención de molestias puntuales. El estado de los dientes, las encías y los tejidos de la boca influye en funciones cotidianas como comer, hablar y mantener una adecuada higiene, pero también se vincula con otros aspectos de la salud que exceden el consultorio odontológico.

Cuando los cuidados básicos se sostienen en el tiempo, la boca cuenta con mejores condiciones para controlar la acumulación de placa, restos de comida y bacterias. En cambio, cuando el cepillado es insuficiente, el uso de hilo dental se omite o las consultas de control se postergan, pueden aparecer caries, inflamación de encías y otros trastornos que afectan tanto la calidad de vida como la salud integral. De acuerdo con la Mayo Clinic, la salud bucal también puede ofrecer señales sobre el estado general del organismo y, en ciertos casos, los problemas bucales se asocian con otras afecciones.

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Ese vínculo explica por qué la salud oral ocupa un lugar cada vez más visible dentro de las recomendaciones de bienestar. A la vez, también pone el foco en los hábitos cotidianos, ya que muchas de las alteraciones más frecuentes pueden relacionarse con conductas repetidas, persistentes o mal incorporadas desde la infancia hasta la adultez.

Hábitos orales que benefician el cuidado de la boca

Entre los hábitos más importantes aparece el cepillado al menos dos veces por día durante dos minutos. Según publicó Mayo Clinic, esta práctica debe realizarse con un cepillo de cerdas suaves y pasta dental con fluoruro. En esa misma línea, Cleveland Clinic indicó que el cepillado diario ayuda no solo a prevenir caries, sino también a sostener una mejor salud de encías y una higiene más completa.

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El cepillado al menos dos veces por día durante dos minutos con pasta dental con fluoruro ayuda a prevenir caries y a cuidar las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito central es la limpieza diaria entre los dientes. La clínica estadounidense señaló que puede hacerse con hilo dental, irrigador bucal u otros productos diseñados para ese fin. Esta medida apunta a remover residuos y placa en zonas donde el cepillo no siempre llega con eficacia. En el material de Mckinley Family Dental destacan que descuidar esta costumbre dental favorece la permanencia de restos de comida entre las piezas dentarias, una situación que puede facilitar la aparición de caries.

A estos cuidados se suman los controles odontológicos periódicos, la alimentación saludable y la reducción del consumo de tabaco. Según explicó Sasha Ross, periodoncista, citada por Cleveland Clinic, la boca debe entenderse como una extensión del resto del cuerpo. En ese marco, menciona factores que pueden afectar la salud oral, como una dieta con alto contenido de azúcar, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y niveles altos de estrés. Mayo Clinic también incluyó entre las pautas de cuidado el reemplazo regular del cepillo dental y la consulta al dentista al menos una vez al año.

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Qué podría suceder si no se siguen los hábitos de salud oral

La falta de hábitos de cuidado puede derivar, en primer lugar, en caries dentarias, gingivitis y enfermedad periodontal. Mayo Clinic explicó que, sin una higiene adecuada, los gérmenes en la boca pueden alcanzar niveles que favorecen infecciones bucales. Cleveland Clinic detalló que la gingivitis es una forma temprana de enfermedad de las encías, mientras que la enfermedad periodontal puede provocar inflamación y pérdida ósea alrededor de los dientes.

La limpieza diaria entre los dientes con hilo dental o irrigador bucal reduce la placa y los restos de comida en zonas donde el cepillo no llega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los efectos locales, expertos describen asociaciones entre la salud bucal deficiente y otros problemas de salud. Los gérmenes bucales y la inflamación oral podrían jugar un papel en algunas enfermedades, y Mayo Clinic mencionó vínculos con endocarditis, enfermedad cardiovascular, complicaciones durante el embarazo y el parto y neumonía. Cleveland Clinic también señaló asociaciones con enfermedad de las arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares y neumonía.

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En la infancia, el impacto del descuido puede tomar otra forma cuando ciertos hábitos orales perjudiciales persisten más allá de edades en las que suelen desaparecer. Un estudio publicado en Cureus indicó que la respiración bucal, la succión del pulgar y el empuje lingual muestran una fuerte asociación con distintos patrones de maloclusión, entre ellos mordida abierta anterior, protrusión, apiñamiento y mordida cruzada posterior. La revisión agregó que estos hábitos, cuando continúan más allá de los tres o cuatro años y después de la aparición de la dentición permanente, pueden alterar el equilibrio entre estructuras dentales, musculatura oral y función oclusal.

La falta de hábitos de salud bucal puede derivar en caries dentarias, gingivitis, enfermedad periodontal, inflamación e infecciones bucales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en Journal of International Oral Health coincide en que la persistencia de ciertos hábitos orales puede causar daños en los dientes en desarrollo, la oclusión y los tejidos orales circundantes. Ese estudio señaló que factores como la duración diaria, el grado y la intensidad del hábito son determinantes para que aparezcan efectos perjudiciales y duraderos. Entre las consecuencias descriptas figuran la mordida abierta anterior, el aumento de la sobremordida horizontal, la inclinación de incisivos y la mordida cruzada posterior.

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A partir de estas evidencias, la salud bucal aparece como un campo donde la prevención cotidiana tiene un peso decisivo. El cepillado, la limpieza interdental, los controles periódicos y la atención a conductas persistentes no actúan como detalles menores, sino como parte de una rutina que puede ayudar a reducir complicaciones locales y limitar problemas posteriores vinculados con la boca y su función.