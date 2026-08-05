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L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

Desde Ezeiza, el cantante le mostró todo su apoyo a su expareja luego del episodio que vivió en Belgrano junto al exdirigente sindical

El cantante de cumbia 420 se refirió al escándalo que protagonizó su expareja con el exdiputado nacional (Video: Puro Show- El Trece)
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La madrugada del martes tuvo a Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, en el foco de la atención policial y mediática tras ser demorado en el barrio porteño de Belgrano. Lo acompañaba Candela Arizaga, una joven de 23 años que, además de quedar en el centro de la noticia, tiene una historia propia de exposición: fue pareja de L-Gante, referente de la cumbia 420. La situación, envuelta en versiones cruzadas, sumó el testimonio del propio cantante, quien habló con Puro Show (El Trece) sobre el episodio y sobre su vínculo con Candela.

“Lo que he llegado a ver, a escuchar, fue más que nada lo de los medios. Y yo la conozco a ella y me sorprenden esas palabras que se dicen o que se rumorean porque conviví con ella mucho tiempo. Vivíamos en la misma casa. Ella tenía un ambiente, una rutina de gimnasio, todo muy sano. Así que me sorprende y no creo bastante esa parte”. Consultado específicamente sobre si alguna vez la vio consumiendo, fue claro: “En mi memoria, hasta ahora, no te lo podría confirmar”.

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El cantante de cumbia 420 insistió con sus impresiones: “Por lo que he visto, me ha parecido todo muy loco. Lo que sí sé, al conocerla, es que es una chica que va para el frente, que si tiene que decir algo lo va a decir, pero creo que han intentado aclarar todas las cosas. Y le deseo que siempre esté rodeada de un ambiente sano y que sea cómodo para ella, algo despreocupante para su familia y la gente que la quiere”.

Durante el 2024, L-Gante mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga, quien luego fue vinculada con Facundo Moyano (Instagram)

Durante la conversación, se mencionó también a Mafia, el perro que él le regaló y que terminó involucrado en el episodio policial, casi atropellado por un colectivo. El cantante confirmó que se preocupó y buscó información sobre el estado del animal: “He hablado con allegados a ella y me comentaron que está muy bien. Me preocupó y traté de comunicarme a ver si precisaba algo. Me dijeron que estaba en buenas manos. Mafia, mi perrito, quedó a cargo de ella porque le tiene mucho cariño a los animales. Al principio pensé que se había escapado”.

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Respecto al abogado que representa actualmente a Candela, el mismo que lo asistió a él durante su detención, aclaró: “No me metí en ese tema. No es que se lo haya recomendado. Sé que se conocieron en el momento que estuvo encargándose de lo mío, pero no tengo nada que ver en eso”. El cantante sí mantuvo contacto con el entorno cercano de su expareja: “Con amigos, amigas de ella. Con la familia no me llegué a contactar, pero sí con muy allegados”.

Consultado sobre si alguna vez su expareja le habló de su vínculo con el exdiputado nacional, L-Gante respondió: “No estaba tan al tanto de eso. A él también lo conozco. Una vez estuve en un compromiso laboral junto a él y nada, hasta ahí”. Sobre esa relación, fue escueto: “Fue una, dos veces que lo vi. Después, nada más”.

Una mujer rubia y dos hombres posan sonrientes. Fondo con cuadrados brillantes, globos negros y artefactos de pirotecnia
Candela y L-Gante en el cumpleaños de Luis Perdomo, amigo del cantante

El vínculo entre L-Gante y Candela, según el propio cantante, concluyó en buenos términos, no quedó resentimiento y cada tanto se comunican. “Situaciones especiales, quizá puede ser el cumpleaños de alguno de los dos o uno, dos, tres mensajes preguntando cómo andás, pero nada más. Tenemos mucho respeto y nos llevamos muy bien, tanto como separados. Nos deseamos lo mejor”. Sobre los motivos de la ruptura, explicó: “De una manera muy sana. Creo que no coincidíamos o teníamos nuestras diferencias, pero por nada raro”.

Al preguntarle si le sorprendió el vínculo de Candela con Moyano, L-Gante fue contundente: “No, para nada. Le deseo lo mejor”. Además, fue consultado por las aspiraciones de su expareja y respondió: “Si yo decido cortar un vínculo amoroso es por algo y le respeto lo que tenga que elegir para su futuro o con quién quiera estar”.

En el cierre del diálogo, el cantante habló de su presente profesional y personal. Explicó que está por iniciar una serie de presentaciones en ciudades de España y Europa, y que desea involucrarse en causas sociales: “Me gustaría estar apoyando en un manifiesto que busca hacer escuchar la voz del pueblo argentino por todo lo que se está hablando de la soberanía y nuestras tierras. Pero tengo que ir a cumplir, pero no lo quiero dejar pasar y lo menciono”.

Sobre su vida artística, confirmó que está generando nueva música y que se mantuvo alejado un tiempo para enfocarse en cuestiones personales y resolver conflictos internos en su equipo de trabajo. Expresó que su carrera tomó otro rumbo y que, aunque sigue en contacto con Wanda Nara por cuestiones laborales, no hay proyectos confirmados pero “todo puede ser”. En cuanto a su hija Jamaica y la noticia del embarazo de Tamara Báez, la madre de la niña, L-Gante aseguró: “Jamaica muy bien, muy contenta que va a tener un hermano. Los felicité a Tamara y nada, les deseo lo mejor. Saben que pueden contar conmigo”.

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