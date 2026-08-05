Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

El uso prolongado de un medicamento para la próstata puede aumentar el riesgo de glaucoma, según un estudio

Una investigación internacional observó que hombres tratados de forma continua con ese medicamento por síntomas prostáticos presentan más probabilidades de alteraciones oculares

Un hombre de mediana edad sentado, mirando al frente, con un foróptero en los ojos, mientras una oftalmóloga ajusta el aparato.
El glaucoma es una enfermedad ocular que puede provocar pérdida de visión irreversible si no se trata a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio internacional detectó que el uso prolongado de un medicamento para tratar síntomas del agrandamiento de la próstata se asocia con un mayor riesgo de glaucoma, una enfermedad ocular que puede causar ceguera.

La investigación, publicada por el British Journal of Ophthalmology, analizó la evolución de más de 73.000 hombres y sugirió que quienes toman el fármaco tadalafilo presentan una probabilidad superior de desarrollar diversas alteraciones oculares. Sin embargo, los autores aclararon que no se puede establecer una relación de causa y efecto.

PUBLICIDAD

El mecanismo detrás de esta asociación, vinculada a mayor riesgo ocular, podría estar relacionado con los efectos vasodilatadores del medicamento.

Contexto y objetivo de la investigación

El tadalafilo es un fármaco recetado habitualmente para tratar los síntomas del agrandamiento benigno de próstata en hombres mayores de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tadalafilo es un fármaco recetado habitualmente para tratar los síntomas del agrandamiento benigno de próstata en hombres mayores de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tadalafilo es un fármaco conocido por su uso en el tratamiento de la disfunción eréctil, pero también se utiliza en dosis diarias para aliviar los síntomas del tracto urinario inferior (STUI), asociados con el crecimiento benigno de la próstata en hombres de mediana edad y mayores.

PUBLICIDAD

Según informó el British Journal of Ophthalmology, el objetivo principal de este estudio fue evaluar si existe una asociación entre el uso continuado de tadalafilo y el riesgo de desarrollar glaucoma.

La investigación se diseñó como un estudio de cohorte retrospectivo, con la participación de múltiples centros e instituciones internacionales. Se empleó la base de datos de la red TriNetX, una plataforma internacional que recopila información clínica de millones de pacientes.

Metodología y población analizada

Pareja infertilidad - fertilidad masculina
Investigadores analizaron la evolución clínica de más de 73.000 hombres tratados con tadalafilo y otros medicamentos alternativos (Freepik)

De acuerdo con el reporte del British Journal of Ophthalmology, los investigadores analizaron la información de 73.854 hombres de 40 años o más, reclutados entre 2012 y 2022, sin antecedentes previos de glaucoma.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno compuesto por usuarios de tadalafilo y otro por pacientes tratados con medicamentos alternativos, denominados no inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (no-PDE5i).

Para garantizar la comparabilidad entre ambos grupos, los expertos realizaron un emparejamiento por puntuación de propensión, equilibrando tanto la edad y la raza como la presencia de enfermedades previas, la función renal y el uso de otros medicamentos concomitantes. Según detalló el equipo científico, este método permite reducir los sesgos y estimar de modo más preciso los riesgos asociados al uso de tadalafilo.

Resultados principales del estudio

Un hombre mayor mira a través de un foróptero, mientras una mujer con bata blanca y gafas manipula el aparato. Al fondo, una tabla optométrica.
El estudio asoció el uso prolongado de tadalafilo con un aumento del 22% en el riesgo de desarrollar glaucoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de seguimiento, que alcanzó hasta cinco años, los hombres tratados con tadalafilo presentaron un 22% más de riesgo de desarrollar glaucoma respecto a quienes no emplearon este fármaco u otros inhibidores de la PDE5.

Este incremento fue aún más evidente en ciertos subtipos: los usuarios de tadalafilo experimentaron un 32% más de probabilidades de padecer hipertensión ocular y un 33% más de riesgo de ser diagnosticados con glaucoma primario de ángulo abierto, el tipo más frecuente de la enfermedad.

El estudio también señala que la incidencia acumulada de glaucoma a cinco años fue de 3,93% en quienes utilizaban tadalafilo, frente al 3,16% en los no usuarios. El riesgo elevado se mantuvo en hombres mayores de 50 años, en la población blanca y en aquellos con distintas comorbilidades, según el análisis ajustado por variables como edad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares o diabetes.

Además, los pacientes del grupo de tadalafilo registraron un 33% más de probabilidades de requerir tratamiento específico para el glaucoma a lo largo del estudio.

Explicaciones posibles y antecedentes científicos

Un médico con bata blanca y un paciente conversan sentados frente a un escritorio. En la mesa, una tableta muestra un diagrama de la próstata.
El análisis incluyó pacientes de diferentes países y se basó en información recopilada durante un período de hasta cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo del British Journal of Ophthalmology recuerda que los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 ya se habían vinculado previamente con diversos problemas oculares, aunque la evidencia sobre su relación con el glaucoma era limitada y, en ocasiones, contradictoria.

El doctor Chien-Chih Chou, autor principal del estudio y miembro del Hospital Universitario Nacional de Taiwán, explicó que el mecanismo detrás de esta asociación podría estar relacionado con los efectos vasodilatadores del tadalafilo.

“El tadalafilo incrementa el flujo sanguíneo al pene, pero también puede elevar la presión en los vasos sanguíneos del ojo y aumentar el riesgo de daño en el nervio óptico”, señaló el investigador. Además, Chou subrayó que el uso diario y sostenido del medicamento para los síntomas prostáticos implica una exposición más prolongada que la dosificación intermitente habitual en la disfunción eréctil, lo que podría amplificar estos efectos.

Al menos un estudio previo había sugerido que los medicamentos para la disfunción eréctil podrían reducir el riesgo de glaucoma, aunque los autores del trabajo actual consideran que las pruebas previas eran “inconcluyentes”.

Limitaciones del estudio

Hombre mayor con barba gris tomando una píldora naranja y amarilla con un vaso de agua, en una cocina con grifo y plantas.
Los hombres tratados con tadalafilo mostraron un 32% más de probabilidades de desarrollar hipertensión ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocen que se trata de un estudio observacional, lo que impide establecer una relación causal entre el uso de tadalafilo y el desarrollo de glaucoma. Además, admiten que no fue posible monitorizar de forma precisa la adherencia de los pacientes al tratamiento ni los posibles cambios en la prescripción a lo largo del tiempo.

El equipo del British Journal of Ophthalmology advirtió que, dada la naturaleza retrospectiva del análisis y la variedad de factores que pueden influir en la aparición del glaucoma, los resultados deben interpretarse con cautela y requieren confirmación a través de investigaciones adicionales.

Recomendaciones y seguimiento clínico

Un médico con bata blanca muestra una ecografía de próstata a un paciente sentado de espaldas. Hay una maqueta anatómica de próstata en el escritorio.
El uso diario de tadalafilo para síntomas del tracto urinario inferior implica una exposición sostenida al medicamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las limitaciones, los autores del estudio consideran que sus hallazgos respaldan la conveniencia de realizar una evaluación oftalmológica inicial y controles periódicos en pacientes que reciben tadalafilo de manera continuada, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo conocidos para el glaucoma, como antecedentes familiares, hipertensión ocular previa o miopía elevada.

El equipo científico subraya que estos resultados no contraindican el uso de tadalafilo para los síntomas del tracto urinario inferior, pero hacen hincapié en la importancia de vigilar la salud ocular de los pacientes y mantener un seguimiento estrecho mientras continúan las investigaciones sobre los mecanismos que podrían explicar esta asociación.

Perspectivas futuras de investigación

Un doctor y un paciente en un escritorio. El doctor muestra gráficos en una tableta. Se ven un modelo anatómico de próstata y folletos de salud.
Los autores del estudio sugieren la necesidad de nuevas investigaciones para confirmar estos hallazgos y explorar los mecanismos involucrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio insisten en la necesidad de realizar nuevos estudios que permitan aclarar los mecanismos fisiopatológicos por los que el uso prolongado de tadalafilo podría incrementar el riesgo de glaucoma y de otras alteraciones oculares. Destacan que el conocimiento de estos vínculos será clave para optimizar la seguridad del tratamiento en poblaciones de riesgo y para diseñar estrategias de prevención eficaces.

Este trabajo se suma a la literatura internacional sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y refuerza la recomendación de un abordaje multidisciplinario en el seguimiento de los pacientes.

Temas Relacionados

TadalafiloGlaucomahiperplasia prostática benignaNervio ópticoEstudio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

La científica canadiense siguió durante un lustro a 13 a animales liberados con collares GPS. El 83% murió y los datos obligan a repensar cómo se crían en cautiverio

El drama de los osos grizzly: una bióloga los monitoreó cinco años y descubrió por qué les cuesta sobrevivir

Dos perras beagles modificadas genéticamente podrían ofrecer una opción futura para las personas con alergia

El trabajo logró que Alfie y Bailey no mostraran rastros del compuesto asociado a la reacción alérgica en muestras de pelo y secreciones, con secuenciación y sin cambios indeseados detectados

Dos perras beagles modificadas genéticamente podrían ofrecer una opción futura para las personas con alergia

Un nuevo sistema no invasivo convertiría señales cerebrales en texto escrito

La colaboración entre Meta, la Université PSL y la Fundación Adolphe de Rothschild combinó aprendizaje profundo con registros de EEG y MEG para acercar la comunicación asistida sin recurrir a implantes

Un nuevo sistema no invasivo convertiría señales cerebrales en texto escrito

El Niño se fortalece: el pronóstico trimestral anticipa lluvias abundantes en varias provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el informe de agosto a octubre y advirtió que varias áreas del país podrían registrar precipitaciones superiores a lo habitual. Cuáles serán las zonas más afectadas

El Niño se fortalece: el pronóstico trimestral anticipa lluvias abundantes en varias provincias argentinas

Qué revela la siesta sobre la forma en que envejecemos: duración, horario del día y longevidad

Estudios con miles de adultos mayores muestran que la cantidad y el momento del descanso diurno pueden reflejar señales del estado de salud general de una persona

Qué revela la siesta sobre la forma en que envejecemos: duración, horario del día y longevidad

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra por la “muerte súbita” del hijo de una leyenda del Manchester United a los 38 años

El millonario contrato que firmaría un piloto de F1 y sería clave para el futuro de Franco Colapinto en Alpine

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

La oferta desde España que le daría un giro inesperado al futuro del Cuti Romero tras encaminar su arribo al Inter

TELESHOW

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

L-Gante habló de la situación que vivió Candela Arizaga con Facundo Moyano: “Me sorprende porque conviví con ella”

“La patria no se vende”: el reclamo del público en el show de Rosalía y la reacción de la cantante

Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

Se viralizó el regalo que le hizo Luck Ra a La Joaqui antes de la separación: la frase que disparó críticas

INFOBAE AMÉRICA

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Socorristas reportan alza de emergencias por golpe de calor en vacaciones agostinas en El Salvador

Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

El 87.1% de las microempresas agropecuarias depende de su negocio principal y queda más expuesto a la sequía en El Salvador