El uso prolongado de un medicamento para la próstata puede aumentar el riesgo de glaucoma, según un estudio

El glaucoma es una enfermedad ocular que puede provocar pérdida de visión irreversible si no se trata a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio internacional detectó que el uso prolongado de un medicamento para tratar síntomas del agrandamiento de la próstata se asocia con un mayor riesgo de glaucoma, una enfermedad ocular que puede causar ceguera.

La investigación, publicada por el British Journal of Ophthalmology, analizó la evolución de más de 73.000 hombres y sugirió que quienes toman el fármaco tadalafilo presentan una probabilidad superior de desarrollar diversas alteraciones oculares. Sin embargo, los autores aclararon que no se puede establecer una relación de causa y efecto.

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El mecanismo detrás de esta asociación, vinculada a mayor riesgo ocular, podría estar relacionado con los efectos vasodilatadores del medicamento.

Contexto y objetivo de la investigación

El tadalafilo es un fármaco recetado habitualmente para tratar los síntomas del agrandamiento benigno de próstata en hombres mayores de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tadalafilo es un fármaco conocido por su uso en el tratamiento de la disfunción eréctil, pero también se utiliza en dosis diarias para aliviar los síntomas del tracto urinario inferior (STUI), asociados con el crecimiento benigno de la próstata en hombres de mediana edad y mayores.

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Según informó el British Journal of Ophthalmology, el objetivo principal de este estudio fue evaluar si existe una asociación entre el uso continuado de tadalafilo y el riesgo de desarrollar glaucoma.

La investigación se diseñó como un estudio de cohorte retrospectivo, con la participación de múltiples centros e instituciones internacionales. Se empleó la base de datos de la red TriNetX, una plataforma internacional que recopila información clínica de millones de pacientes.

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Metodología y población analizada

Investigadores analizaron la evolución clínica de más de 73.000 hombres tratados con tadalafilo y otros medicamentos alternativos (Freepik)

De acuerdo con el reporte del British Journal of Ophthalmology, los investigadores analizaron la información de 73.854 hombres de 40 años o más, reclutados entre 2012 y 2022, sin antecedentes previos de glaucoma.

Los participantes se dividieron en dos grupos: uno compuesto por usuarios de tadalafilo y otro por pacientes tratados con medicamentos alternativos, denominados no inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (no-PDE5i).

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Para garantizar la comparabilidad entre ambos grupos, los expertos realizaron un emparejamiento por puntuación de propensión, equilibrando tanto la edad y la raza como la presencia de enfermedades previas, la función renal y el uso de otros medicamentos concomitantes. Según detalló el equipo científico, este método permite reducir los sesgos y estimar de modo más preciso los riesgos asociados al uso de tadalafilo.

Resultados principales del estudio

El estudio asoció el uso prolongado de tadalafilo con un aumento del 22% en el riesgo de desarrollar glaucoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de seguimiento, que alcanzó hasta cinco años, los hombres tratados con tadalafilo presentaron un 22% más de riesgo de desarrollar glaucoma respecto a quienes no emplearon este fármaco u otros inhibidores de la PDE5.

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Este incremento fue aún más evidente en ciertos subtipos: los usuarios de tadalafilo experimentaron un 32% más de probabilidades de padecer hipertensión ocular y un 33% más de riesgo de ser diagnosticados con glaucoma primario de ángulo abierto, el tipo más frecuente de la enfermedad.

El estudio también señala que la incidencia acumulada de glaucoma a cinco años fue de 3,93% en quienes utilizaban tadalafilo, frente al 3,16% en los no usuarios. El riesgo elevado se mantuvo en hombres mayores de 50 años, en la población blanca y en aquellos con distintas comorbilidades, según el análisis ajustado por variables como edad, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares o diabetes.

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Además, los pacientes del grupo de tadalafilo registraron un 33% más de probabilidades de requerir tratamiento específico para el glaucoma a lo largo del estudio.

Explicaciones posibles y antecedentes científicos

El análisis incluyó pacientes de diferentes países y se basó en información recopilada durante un período de hasta cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo del British Journal of Ophthalmology recuerda que los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 ya se habían vinculado previamente con diversos problemas oculares, aunque la evidencia sobre su relación con el glaucoma era limitada y, en ocasiones, contradictoria.

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El doctor Chien-Chih Chou, autor principal del estudio y miembro del Hospital Universitario Nacional de Taiwán, explicó que el mecanismo detrás de esta asociación podría estar relacionado con los efectos vasodilatadores del tadalafilo.

“El tadalafilo incrementa el flujo sanguíneo al pene, pero también puede elevar la presión en los vasos sanguíneos del ojo y aumentar el riesgo de daño en el nervio óptico”, señaló el investigador. Además, Chou subrayó que el uso diario y sostenido del medicamento para los síntomas prostáticos implica una exposición más prolongada que la dosificación intermitente habitual en la disfunción eréctil, lo que podría amplificar estos efectos.

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Al menos un estudio previo había sugerido que los medicamentos para la disfunción eréctil podrían reducir el riesgo de glaucoma, aunque los autores del trabajo actual consideran que las pruebas previas eran “inconcluyentes”.

Limitaciones del estudio

Los hombres tratados con tadalafilo mostraron un 32% más de probabilidades de desarrollar hipertensión ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores reconocen que se trata de un estudio observacional, lo que impide establecer una relación causal entre el uso de tadalafilo y el desarrollo de glaucoma. Además, admiten que no fue posible monitorizar de forma precisa la adherencia de los pacientes al tratamiento ni los posibles cambios en la prescripción a lo largo del tiempo.

El equipo del British Journal of Ophthalmology advirtió que, dada la naturaleza retrospectiva del análisis y la variedad de factores que pueden influir en la aparición del glaucoma, los resultados deben interpretarse con cautela y requieren confirmación a través de investigaciones adicionales.

Recomendaciones y seguimiento clínico

El uso diario de tadalafilo para síntomas del tracto urinario inferior implica una exposición sostenida al medicamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las limitaciones, los autores del estudio consideran que sus hallazgos respaldan la conveniencia de realizar una evaluación oftalmológica inicial y controles periódicos en pacientes que reciben tadalafilo de manera continuada, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo conocidos para el glaucoma, como antecedentes familiares, hipertensión ocular previa o miopía elevada.

El equipo científico subraya que estos resultados no contraindican el uso de tadalafilo para los síntomas del tracto urinario inferior, pero hacen hincapié en la importancia de vigilar la salud ocular de los pacientes y mantener un seguimiento estrecho mientras continúan las investigaciones sobre los mecanismos que podrían explicar esta asociación.

Perspectivas futuras de investigación

Los autores del estudio sugieren la necesidad de nuevas investigaciones para confirmar estos hallazgos y explorar los mecanismos involucrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio insisten en la necesidad de realizar nuevos estudios que permitan aclarar los mecanismos fisiopatológicos por los que el uso prolongado de tadalafilo podría incrementar el riesgo de glaucoma y de otras alteraciones oculares. Destacan que el conocimiento de estos vínculos será clave para optimizar la seguridad del tratamiento en poblaciones de riesgo y para diseñar estrategias de prevención eficaces.

Este trabajo se suma a la literatura internacional sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y refuerza la recomendación de un abordaje multidisciplinario en el seguimiento de los pacientes.