Karina Milei visitó las oficinas de Google y se interiorizó sobre los proyectos de la empresa en el país

Karina Milei visitó las oficinas de Google y se reunió con directivos de la empresa

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Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, visitó las oficinas de Google en la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo una reunión con directivos de la compañía para conocer de primera mano las operaciones que la empresa despliega en el país, su presencia regional y las iniciativas que impulsa a nivel local. El encuentro reunió a funcionarios del gobierno nacional con los principales referentes de Google Argentina y tuvo como uno de sus ejes la articulación entre el sector tecnológico privado y las políticas de promoción internacional del Estado.

La agenda de la visita incluyó una presentación a cargo de los directivos de la compañía sobre el volumen de actividad de Google en Argentina, la dotación de personal con la que opera, su contribución al ecosistema digital local y su rol en la región. A partir de ese panorama general, la conversación avanzó hacia los proyectos concretos que la empresa desarrolla en el territorio, con especial atención al vínculo que la compañía sostiene con organismos del Estado argentino en materia de cultura y promoción del país en el exterior.

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El punto de mayor relevancia del encuentro fue el proyecto Google Arts & Culture Tango, una iniciativa de la plataforma cultural de la empresa en la que la Dirección Nacional de Marca País participó activamente en la generación de contenidos. La plataforma Google Arts & Culture reúne a más de 2.000 instituciones culturales de 80 países y pone a disposición del público colecciones de museos, patrimonio histórico y expresiones artísticas de todo el mundo. La incorporación del tango a ese espacio, con contenidos producidos en colaboración con el Estado argentino, representa una extensión del trabajo que Marca País viene desarrollando para posicionar a la Argentina y su cultura en los mercados globales.

La delegación oficial estuvo integrada por el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional (PromArgentina), Diego Sucalesca; la directora de Inversiones y Promoción Internacional del organismo, María Victoria Castro; el director nacional de Marca País, Martín Giralda; la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Mariana Ron; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina, Alejandro Gamboa.

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La secretaria general de la Presidencia se interiorizó sobre los proyectos de Google en el país y la región

Por parte de la compañía participaron el country manager para Argentina, Juan Vallejos; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina de habla hispana, Eleonora Rabinovich; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco.

La jornada contempló además un recorrido por las instalaciones de la empresa, lo que permitió a los funcionarios conocer el funcionamiento interno de las oficinas locales de Google. Marca País Argentina es la herramienta del Estado nacional orientada a posicionar al país en el exterior a través de la promoción de su cultura, el talento local, el turismo, las exportaciones y la atracción de inversiones. Su gestión técnica y administración recae en la Dirección Nacional de Marca País, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el área que conduce Karina Milei. La iniciativa Google Arts & Culture Tango se enmarca en esa estrategia de proyección cultural internacional, en tanto incorpora una de las expresiones artísticas más reconocidas de Argentina a una plataforma de alcance global.

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