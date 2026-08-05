Según LinkedIn, esta es la ciudad más atractiva de Estados Unidos para conseguir empleo y además tiene un bajo costo de vida

Augusta, Georgia, lideró el crecimiento del empleo entre las áreas metropolitanas medianas de Estados Unidos en el informe Cities on the Rise 2026 de LinkedIn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ciudad de Augusta, Georgia, alcanzó el primer lugar entre las áreas metropolitanas de tamaño medio con mayor expansión de empleo en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2026, según el informe oficial “Cities on the Rise” publicado por LinkedIn el 21 de julio de 2026. El fenómeno impacta tanto a empresas como a trabajadores y refleja un desplazamiento de las oportunidades profesionales hacia ciudades emergentes con condiciones competitivas, de acuerdo con la red social profesional.

El análisis divulgado por LinkedIn se sustentó en datos de contratación, publicación de vacantes y migración positiva, excluyendo zonas con más de 2,5 millones de miembros registrados. De acuerdo con el informe, Augusta superó a urbes como Richmond, Virginia, y Reno, Nevada, gracias a la combinación de sectores tecnológicos en expansión y un costo de vida inferior al promedio nacional. Los criterios incluyeron también la asequibilidad, utilizando cifras del U.S. Census Bureau y valores de viviendas reportados por Realtor.com.

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La consolidación de Augusta como polo de atracción laboral se atribuye al crecimiento del sector de ciberseguridad y defensa, la presencia de instituciones clave y una estructura de salarios y precios de vivienda que favorece la llegada de profesionales. Según datos oficiales, el ingreso familiar medio asciende a 55.485 dólares anuales y el precio promedio de las viviendas se sitúa en 396.195 dólares, el tercero más bajo entre los mercados incluidos en el ranking de LinkedIn.

¿Por qué Augusta es la ciudad con mayor crecimiento laboral en 2026?

El informe “Cities on the Rise” de LinkedIn posiciona a Augusta como la metrópoli emergente con mayor dinamismo en la creación de empleo y atracción de talento en Estados Unidos entre 2024 y 2026. De acuerdo con el reporte institucional, la ciudad alberga el U.S. Army Cyber Command en Fort Eisenhower y el Georgia Cyber Innovation & Training Center de la Augusta University, considerado el mayor complejo gubernamental de ciberseguridad en el país. Este ecosistema ha favorecido la instalación de empresas tecnológicas, centros de datos y compañías del sector salud.

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En el comunicado oficial, LinkedIn subraya que “Augusta combina liderazgo en ciberseguridad y defensa con el desarrollo de tecnología médica y un entorno de inversión favorable”. Además, el informe destaca la importancia de empleadores como Augusta University Hospitals y Savannah River Nuclear Solutions, que contribuyen a la demanda de perfiles técnicos y científicos.

La presencia de infraestructura estratégica y la diversificación económica han permitido que la ciudad atraiga a profesionales de distintas disciplinas, consolidando su posición como un referente en sectores de alto valor agregado.

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El informe de LinkedIn analizó contrataciones, vacantes y migración positiva entre marzo de 2024 y febrero de 2026 y excluyó las zonas con más de 2,5 millones de miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los principales sectores económicos en Augusta?

El crecimiento de Augusta se explica fundamentalmente por la expansión de la ciberseguridad, la defensa y la tecnología médica. El U.S. Army Cyber Command y el Georgia Cyber Innovation & Training Center constituyen los pilares del ecosistema tecnológico local. Estas instalaciones han impulsado la creación de empleos en áreas como análisis de datos, administración de redes y desarrollo de software orientado a la seguridad digital.

Además, el sector salud tiene un peso significativo en la economía local, con instituciones como Augusta University Hospitals liderando la generación de empleo en servicios médicos y de investigación. El área también ha visto el crecimiento de empresas vinculadas a la biotecnología y la manufactura avanzada, apoyadas por políticas estatales de incentivo a la innovación.

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De acuerdo con LinkedIn, el sector de centros de datos ha registrado inversiones relevantes, mientras que la presencia del Savannah River Nuclear Solutions refuerza la demanda de ingenieros y técnicos especializados en energía y medio ambiente.

¿Cómo se elabora el informe “Cities on the Rise” de LinkedIn?

El informe anual “Cities on the Rise” de LinkedIn utiliza datos propios y fuentes oficiales para identificar los mercados laborales emergentes más dinámicos en Estados Unidos. La edición publicada en julio de 2026 analizó el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2026, tomando en cuenta los siguientes indicadores:

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Contrataciones efectivas a través de la plataforma.

Publicaciones de nuevas vacantes laborales.

Tasas de migración neta positiva de profesionales.

Ingresos familiares medios, extraídos de la American Community Survey del U.S. Census Bureau .

Precios promedio de viviendas, según Realtor.com.

La metodología excluyó áreas metropolitanas con más de 2,5 millones de miembros registrados en LinkedIn, para focalizar el análisis en ciudades medianas y emergentes. Solo se consideraron mercados con indicadores de crecimiento por encima del percentil 50 y migración positiva en el último año.

En palabras de Laura Lorenzetti, vicepresidenta y editora ejecutiva de LinkedIn, “las oportunidades profesionales se están expandiendo más allá de los grandes centros tradicionales de empleo”, según consta en el comunicado oficial.

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Augusta superó a Richmond y Reno por la expansión de la tecnología y un costo de vida inferior al promedio nacional, según LinkedIn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las ciudades con mayor auge laboral en Estados Unidos según LinkedIn?

El ranking de LinkedIn para 2026 ubica a Augusta, Georgia, en el primer lugar, seguida de Richmond, Virginia, y Reno, Nevada. Las otras ciudades que integran el top 10 del informe son:

Augusta, Georgia Richmond, Virginia Reno, Nevada North Port-Bradenton-Sarasota, Florida Harrisburg, Pennsylvania Charleston, South Carolina Pensacola, Florida Austin, Texas Portland, Maine Tulsa, Oklahoma

Cada una de estas ciudades exhibe características particulares en cuanto a sectores en expansión, empleadores relevantes y condiciones de costo de vida. Por ejemplo, Richmond destaca por su infraestructura tecnológica y ubicación estratégica, mientras que Reno se consolida como centro de manufactura avanzada con empresas como Tesla y Switch.

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¿Qué factores hacen de Augusta una ciudad atractiva para profesionales?

La combinación de oportunidades laborales en sectores de alta demanda, salarios competitivos y un costo de vida inferior a la media nacional sitúan a Augusta como un destino atractivo para profesionales y familias. El precio promedio de vivienda (396.195 dólares) resulta considerablemente menor al de otros mercados de tamaño similar, solo superado por Little Rock, Arkansas, y Fort Wayne, Indiana, según cifras de LinkedIn.

El informe destaca la existencia de 970 acres (393 hectáreas) de parques y espacios verdes, así como una oferta cultural y recreativa compuesta por galerías de arte, restaurantes y el Augusta Riverwalk en la ribera del Savannah River. Esta infraestructura contribuye al atractivo de la ciudad para quienes consideran la calidad de vida como un elemento clave en su decisión de migrar.

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El ranking de LinkedIn para 2026 ubicó a Augusta en el primer puesto, seguida por Richmond, Reno, North Port-Bradenton-Sarasota y Harrisburg entre las ciudades con mayor auge laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene esta tendencia en el mercado laboral estadounidense?

El liderazgo de Augusta en el informe de LinkedIn refleja una tendencia hacia la descentralización de las oportunidades laborales en Estados Unidos. El flujo de profesionales hacia ciudades intermedias puede modificar la distribución del talento en sectores estratégicos, como la tecnología, la salud y la manufactura avanzada.

De acuerdo con LinkedIn, la diversificación de los polos de empleo responde a la búsqueda de entornos con mejor calidad de vida y menores costos, así como a la demanda de perfiles especializados en áreas de innovación. La plataforma anticipa que este fenómeno podría sostenerse en el mediano plazo, con otras ciudades replicando el modelo de Augusta y consolidando nuevos polos de crecimiento.

Para las empresas, la identificación de estos mercados emergentes facilita la toma de decisiones en materia de inversión y expansión, mientras que para los profesionales abre alternativas para el desarrollo de carrera fuera de los grandes centros urbanos.

¿Qué se puede esperar para los próximos años?

El informe “Cities on the Rise” de LinkedIn representa una referencia para quienes evalúan relocalización o inversión en talento. Las cifras de Augusta coinciden con políticas estatales y locales orientadas a promover la innovación y la atracción de inversiones en sectores estratégicos.

Si la tendencia se mantiene, se prevé que otras ciudades medianas y pequeñas intensifiquen sus esfuerzos para atraer talento y capital, diversificando aún más el panorama laboral en Estados Unidos. La evolución de los datos y movimientos migratorios observados por LinkedIn serán clave para anticipar el desarrollo de nuevos polos de empleo en el país.