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Juan Luis Guerra pondrá el broche final a los juegos en Santo Domingo 2026

El cantautor dominicano encabezará la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 8 de agosto, con una pieza que compuso y entregó al Estado en una noche de homenaje nacional

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Juan Luis Guerra cerrará el 8 de agosto los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con Canto a la Patria, obra que compuso y donó al Estado dominicano en 2006. La clausura será a las 18:00 hora horas en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, tras 16 días de competencia.

La clausura incluirá un homenaje al país y al equipo de las ceremonias

El acto de cierre pondrá fin a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe y servirá como despedida formal de Santo Domingo 2026. La organización indicó, citada por el medio dominicano El Día, que la noche evocará la gesta deportiva vivida en el país y recordará la participación de atletas de distintas naciones que compitieron por las medallas.

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El coro Más que Vencedores formará parte de esa presentación, en un segmento concebido como tributo tanto a la nación como a quienes sostuvieron la producción de las ceremonias. La publicación señaló que el homenaje alcanzará al personal que trabajó en esos actos conmemorativos.

Alberto Zayas, productor general y director creativo de las ceremonias, definió la presencia del artista como un gesto nacional. “Recibir este regalo del maestro es un honor para todo el país. Cerrar el centenario de los Juegos con su voz será un momento inolvidable”.

AMDEP9408. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 24/07/2026.- Los abanderados de República Dominicana, la velocista Marileidy Paulino (c) y el boxeador Cristian Pinales (i), desfilan con la delegación este viernes, en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el estadio Félix Sánchez en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
AMDEP9408. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 24/07/2026.- Los abanderados de República Dominicana, la velocista Marileidy Paulino (c) y el boxeador Cristian Pinales (i), desfilan con la delegación este viernes, en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el estadio Félix Sánchez en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El Comité Organizador vinculó la presentación con una “causa de país”

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, sostuvo que la participación del cantante refuerza el sentido que la organización quiso darle al evento desde su apertura. “Que el maestro Juan Luis Guerra esté en el cierre de estos Juegos confirma lo que han sido desde el primer día: una causa de país”.

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Monegro añadió que la organización asumió esa confirmación como una muestra de respaldo institucional y simbólico. “El Comité Organizador recibe su gesto con profunda gratitud, y lo devuelve con el compromiso de una clausura a la altura de estos dieciséis días inolvidables”.

De acuerdo con el medio dominicano Listín Diario, Juan Luis Guerra llegará a esta clausura con una trayectoria de más de 4 décadas y decenas de premios internacionales. El medio subrayó que su carrera lo ha convertido en una de las figuras que más han proyectado el nombre de la República Dominicana en el exterior.

Juan Luis Guerra en la 25 edición de los Grammy Latinos en Miami, Florida, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2024. REUTERS/Marco Bello
Juan Luis Guerra en la 25 edición de los Grammy Latinos en Miami, Florida, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2024. REUTERS/Marco Bello

Trayectoria de Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra nació en Santo Domingo el 7 de junio de 1957 y construyó una carrera que, según la biografía publicada en su sitio oficial, convirtió al merengue y la bachata en repertorios de alcance internacional, con discos de alto impacto comercial, premios Grammy y Latin Grammy, giras mundiales y reconocimientos académicos y culturales.

Entre los datos más contundentes de ese recorrido figuran ventas de más de nueve millones de copias para Bachata Rosa, más de siete millones para la compilación Grandes Éxitos y una convocatoria superior a 400,000 personas en el cierre del Festival de Tenerife, en España. La publicación también ubica entre sus hitos un concierto agotado para más de 60,000 personas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

El músico dominicano estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego ingresó al Conservatorio Nacional de Música de la capital dominicana. Más tarde se trasladó a Boston para formarse en Berklee College of Music, donde obtuvo una licenciatura en Composición de Jazz y años después recibió un doctorado honoris causa.

De regreso en República Dominicana, grabó en 1984 su primer álbum, Soplando, junto a un grupo de músicos y vocalistas locales que después sería conocido como Juan Luis Guerra y 4.40.

Citado por la biografía oficial, el artista definió ese debut como “una fusión de merengue tradicional con jazz unido a una vocalización al estilo del grupo vocal estadounidense Manhattan Transfer”.

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