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Wanda Nara contó la intimidad de la gigantografía de Mauro Icardi y la China Suárez: “Se la hizo armar a mis hijas”

La empresaria llegó al país con sus niñas luego de días de incertidumbre en Italia y se refirió al rompecabezas que el futbolista tiene colgado en la casa de los sueños

Wanda Nara es entrevistada en vivo desde el aeropuerto de Ezeiza, por Pamela David
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El reciente embargo preventivo sobre la “casa de los sueños”, la lujosa mansión en la Isla de Nordelta que Mauro Icardi compró en Argentina para recuperarse de su lesión de rodilla, volvió a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y al futbolista. Mientras la justicia argentina dictaba un embargo sobre la propiedad por 2.745.000 dólares, la empresaria y conductora regresó al país con cuatro de sus cinco hijos tras días de incertidumbre en Italia por el robo de pasaportes. En este contexto, Wanda aterrizó en suelo argentino, con los medios esperando por ella, y se refirió a la decisión judicial y al posteo de Icardi.

Cabe aclarar que cuando la noticia se hizo pública, el delantero recurrió a los comunicados en redes sociales, que en el último tiempo se hicieron parte de su día a día. En uno de los mensajes mostró un gran retrato suyo junto a la China Suárez, su pareja, realizado completamente por piezas de rompecabezas.

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En diálogo con Desayuno Americano (América TV) Nara no dudó en cuestionar las expresiones del futbolista tras conocerse la resolución judicial. “Todos los agravios y todas las cosas que dijo hacia un juez de la Nación hablan de los pocos límites que tiene, porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez de la Nación lo que puede hacer en la intimidad”, comenzó diciendo sobre las historias que publicó su expareja.

La reacción de Mauro a la noticia del embargo preventivo
La reacción de Mauro a la noticia del embargo preventivo

La empresaria sostuvo que ella fue subestimada cuando anteriormente denunció situaciones de violencia en la relación. Hizo referencia directa a las redes sociales y a la exposición mediática de ciertos comportamientos: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Es violencia muchas de las cosas que se ven en redes y habría que poner un stop y decir basta. Basta con la violencia”. Para Wanda, resulta necesario marcar límites y transmitirle ese valor a sus hijos, tanto a las niñas como a los varones: “Enseñarles, yo lo que les enseño a mis hijos, a todos, a las nenas y a los nenes, es el respeto y el límite que hay que poner”.

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Muy al estilo de la conductora, no dejó tema sin tocar y, al pasar, hizo referencia a la publicación del retrato que hizo el exjugador de PSG: “Hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de seis meses o no sé cuántos meses que no veían a su papá. La primera actividad que hacen es ese rompecabezas. A mí me lo comunica la licenciada”.

En su análisis, Nara sostuvo que estas situaciones pueden no pasar inadvertidas para el bienestar emocional de sus hijas e incluso podrían requerir asistencia profesional. “Son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá. Entonces, hay un montón de microviolencias chiquitas o situaciones que a las nenas les van a generar o no un trauma; eso lo dirán sus terapeutas, pero me parece que hay que cuidar a los chicos”, aseguró visiblemente molesta.

El cuadro que Icardi les habría hecho hacer a sus hijas después de seis meses sin verse (Instagram)
El cuadro que Icardi les habría hecho hacer a sus hijas después de seis meses sin verse (Instagram)

Cabe destacar que la foto que eligió Icardi para la gigantografía es la primera imagen que el futbolista y la China mostraron juntos en las redes sociales y con la que le blanquearon su relación sentimental. “Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. Impresentable”, escribió el deportista en el pie de la foto.

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